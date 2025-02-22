CotationsSections
Devises / CFFI
Retour à Actions

CFFI: C&F Financial Corporation

71.92 USD 0.13 (0.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CFFI a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.88 et à un maximum de 71.92.

Suivez la dynamique C&F Financial Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CFFI Nouvelles

Range quotidien
69.88 71.92
Range Annuel
53.14 88.89
Clôture Précédente
71.79
Ouverture
71.20
Bid
71.92
Ask
72.22
Plus Bas
69.88
Plus Haut
71.92
Volume
39
Changement quotidien
0.18%
Changement Mensuel
2.46%
Changement à 6 Mois
7.02%
Changement Annuel
22.13%
20 septembre, samedi