CFFI: C&F Financial Corporation
71.92 USD 0.13 (0.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CFFI fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.88 ve Yüksek fiyatı olarak 71.92 aralığında işlem gördü.
C&F Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
69.88 71.92
Yıllık aralık
53.14 88.89
- Önceki kapanış
- 71.79
- Açılış
- 71.20
- Satış
- 71.92
- Alış
- 72.22
- Düşük
- 69.88
- Yüksek
- 71.92
- Hacim
- 39
- Günlük değişim
- 0.18%
- Aylık değişim
- 2.46%
- 6 aylık değişim
- 7.02%
- Yıllık değişim
- 22.13%
21 Eylül, Pazar