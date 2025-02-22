Divisas / CFFI
CFFI: C&F Financial Corporation
69.17 USD 0.29 (0.42%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CFFI de hoy ha cambiado un -0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.90, mientras que el máximo ha alcanzado 70.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas C&F Financial Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
68.90 70.31
Rango anual
53.14 88.89
- Cierres anteriores
- 69.46
- Open
- 69.09
- Bid
- 69.17
- Ask
- 69.47
- Low
- 68.90
- High
- 70.31
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- -0.42%
- Cambio mensual
- -1.45%
- Cambio a 6 meses
- 2.93%
- Cambio anual
- 17.46%
