Valute / CFFI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CFFI: C&F Financial Corporation
71.92 USD 0.13 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CFFI ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.88 e ad un massimo di 71.92.
Segui le dinamiche di C&F Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CFFI News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- A Turnaround Is Brewing At C&F Financial Corporation (NASDAQ:CFFI)
- C&F Financial declares 46 cent quarterly dividend
- Forex Expo Dubai 2025 Nears Sell-Out as Over 250 Global Brands Confirm Participation
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- C&F Financial Corporation Announces Quarterly Dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Intervallo Giornaliero
69.88 71.92
Intervallo Annuale
53.14 88.89
- Chiusura Precedente
- 71.79
- Apertura
- 71.20
- Bid
- 71.92
- Ask
- 72.22
- Minimo
- 69.88
- Massimo
- 71.92
- Volume
- 39
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- 2.46%
- Variazione Semestrale
- 7.02%
- Variazione Annuale
- 22.13%
21 settembre, domenica