CFFI: C&F Financial Corporation
70.58 USD 1.41 (2.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CFFI para hoje mudou para 2.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.39 e o mais alto foi 70.58.
Veja a dinâmica do par de moedas C&F Financial Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CFFI Notícias
Faixa diária
68.39 70.58
Faixa anual
53.14 88.89
- Fechamento anterior
- 69.17
- Open
- 68.39
- Bid
- 70.58
- Ask
- 70.88
- Low
- 68.39
- High
- 70.58
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 2.04%
- Mudança mensal
- 0.56%
- Mudança de 6 meses
- 5.03%
- Mudança anual
- 19.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh