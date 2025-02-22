Währungen / CFFI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CFFI: C&F Financial Corporation
71.20 USD 0.59 (0.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CFFI hat sich für heute um -0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.20 bis zu einem Hoch von 71.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die C&F Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CFFI News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- A Turnaround Is Brewing At C&F Financial Corporation (NASDAQ:CFFI)
- C&F Financial declares 46 cent quarterly dividend
- Forex Expo Dubai 2025 Nears Sell-Out as Over 250 Global Brands Confirm Participation
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- C&F Financial Corporation Announces Quarterly Dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Tagesspanne
71.20 71.20
Jahresspanne
53.14 88.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.79
- Eröffnung
- 71.20
- Bid
- 71.20
- Ask
- 71.50
- Tief
- 71.20
- Hoch
- 71.20
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -0.82%
- Monatsänderung
- 1.44%
- 6-Monatsänderung
- 5.95%
- Jahresänderung
- 20.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K