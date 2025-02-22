KurseKategorien
CFFI: C&F Financial Corporation

71.20 USD 0.59 (0.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CFFI hat sich für heute um -0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.20 bis zu einem Hoch von 71.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die C&F Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
71.20 71.20
Jahresspanne
53.14 88.89
Vorheriger Schlusskurs
71.79
Eröffnung
71.20
Bid
71.20
Ask
71.50
Tief
71.20
Hoch
71.20
Volumen
14
Tagesänderung
-0.82%
Monatsänderung
1.44%
6-Monatsänderung
5.95%
Jahresänderung
20.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K