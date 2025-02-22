КотировкиРазделы
CFFI: C&F Financial Corporation

69.46 USD 1.24 (1.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CFFI за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.01, а максимальная — 70.23.

Следите за динамикой C&F Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CFFI

Дневной диапазон
68.01 70.23
Годовой диапазон
53.14 88.89
Предыдущее закрытие
70.70
Open
69.48
Bid
69.46
Ask
69.76
Low
68.01
High
70.23
Объем
13
Дневное изменение
-1.75%
Месячное изменение
-1.04%
6-месячное изменение
3.36%
Годовое изменение
17.95%
