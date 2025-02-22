Валюты / CFFI
CFFI: C&F Financial Corporation
69.46 USD 1.24 (1.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CFFI за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.01, а максимальная — 70.23.
Следите за динамикой C&F Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
68.01 70.23
Годовой диапазон
53.14 88.89
- Предыдущее закрытие
- 70.70
- Open
- 69.48
- Bid
- 69.46
- Ask
- 69.76
- Low
- 68.01
- High
- 70.23
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -1.75%
- Месячное изменение
- -1.04%
- 6-месячное изменение
- 3.36%
- Годовое изменение
- 17.95%
