クォートセクション
通貨 / CFFI
株に戻る

CFFI: C&F Financial Corporation

71.79 USD 2.62 (3.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CFFIの今日の為替レートは、3.79%変化しました。日中、通貨は1あたり68.39の安値と72.00の高値で取引されました。

C&F Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CFFI News

1日のレンジ
68.39 72.00
1年のレンジ
53.14 88.89
以前の終値
69.17
始値
68.39
買値
71.79
買値
72.09
安値
68.39
高値
72.00
出来高
14
1日の変化
3.79%
1ヶ月の変化
2.28%
6ヶ月の変化
6.83%
1年の変化
21.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K