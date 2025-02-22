通貨 / CFFI
CFFI: C&F Financial Corporation
71.79 USD 2.62 (3.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CFFIの今日の為替レートは、3.79%変化しました。日中、通貨は1あたり68.39の安値と72.00の高値で取引されました。
C&F Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
68.39 72.00
1年のレンジ
53.14 88.89
- 以前の終値
- 69.17
- 始値
- 68.39
- 買値
- 71.79
- 買値
- 72.09
- 安値
- 68.39
- 高値
- 72.00
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 3.79%
- 1ヶ月の変化
- 2.28%
- 6ヶ月の変化
- 6.83%
- 1年の変化
- 21.91%
