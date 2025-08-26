Devises / BK
BK: The Bank of New York Mellon Corporation
108.74 USD 0.24 (0.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BK a changé de 0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 108.17 et à un maximum de 109.21.
Suivez la dynamique The Bank of New York Mellon Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BK Nouvelles
Range quotidien
108.17 109.21
Range Annuel
70.41 109.21
- Clôture Précédente
- 108.50
- Ouverture
- 108.63
- Bid
- 108.74
- Ask
- 109.04
- Plus Bas
- 108.17
- Plus Haut
- 109.21
- Volume
- 4.639 K
- Changement quotidien
- 0.22%
- Changement Mensuel
- 4.24%
- Changement à 6 Mois
- 30.27%
- Changement Annuel
- 51.70%
20 septembre, samedi