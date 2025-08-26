Dövizler / BK
BK: The Bank of New York Mellon Corporation
108.74 USD 0.24 (0.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BK fiyatı bugün 0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 108.17 ve Yüksek fiyatı olarak 109.21 aralığında işlem gördü.
The Bank of New York Mellon Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
108.17 109.21
Yıllık aralık
70.41 109.21
- Önceki kapanış
- 108.50
- Açılış
- 108.63
- Satış
- 108.74
- Alış
- 109.04
- Düşük
- 108.17
- Yüksek
- 109.21
- Hacim
- 4.639 K
- Günlük değişim
- 0.22%
- Aylık değişim
- 4.24%
- 6 aylık değişim
- 30.27%
- Yıllık değişim
- 51.70%
