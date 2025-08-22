Währungen / BK
BK: The Bank of New York Mellon Corporation
108.50 USD 1.48 (1.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BK hat sich für heute um 1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.83 bis zu einem Hoch von 108.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Bank of New York Mellon Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
106.83 108.70
Jahresspanne
70.41 108.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 107.02
- Eröffnung
- 107.20
- Bid
- 108.50
- Ask
- 108.80
- Tief
- 106.83
- Hoch
- 108.70
- Volumen
- 5.022 K
- Tagesänderung
- 1.38%
- Monatsänderung
- 4.01%
- 6-Monatsänderung
- 29.99%
- Jahresänderung
- 51.37%
