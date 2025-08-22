통화 / BK
BK: The Bank of New York Mellon Corporation
108.74 USD 0.24 (0.22%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BK 환율이 오늘 0.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 108.17이고 고가는 109.21이었습니다.
The Bank of New York Mellon Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
108.17 109.21
년간 변동
70.41 109.21
- 이전 종가
- 108.50
- 시가
- 108.63
- Bid
- 108.74
- Ask
- 109.04
- 저가
- 108.17
- 고가
- 109.21
- 볼륨
- 4.639 K
- 일일 변동
- 0.22%
- 월 변동
- 4.24%
- 6개월 변동
- 30.27%
- 년간 변동율
- 51.70%
