КотировкиРазделы
Валюты / BK
Назад в Рынок акций США

BK: The Bank of New York Mellon Corporation

105.49 USD 0.93 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BK за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.78, а максимальная — 107.00.

Следите за динамикой The Bank of New York Mellon Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BK

Дневной диапазон
104.78 107.00
Годовой диапазон
70.41 107.00
Предыдущее закрытие
106.42
Open
107.00
Bid
105.49
Ask
105.79
Low
104.78
High
107.00
Объем
3.984 K
Дневное изменение
-0.87%
Месячное изменение
1.12%
6-месячное изменение
26.38%
Годовое изменение
47.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.