Валюты / BK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BK: The Bank of New York Mellon Corporation
105.49 USD 0.93 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BK за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.78, а максимальная — 107.00.
Следите за динамикой The Bank of New York Mellon Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BK
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Акции Bank of NY Mellon достигли исторического максимума в $106,75
- Bank of NY Mellon stock hits all-time high at 106.75 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights Bank of New York Mellon, Truist Financial and Northern Trust
- 3 Major Regional Banks to Watch as Industry Prospects Remain Robust
- BNY Mellon: Transformation Into A High-Margin Financial Platform Signals Upside
- USB Resumes Institutional Bitcoin Custody Service Amid Deregulations
- BNY prices $500 million preferred stock offering at 5.95% dividend rate
- Bank Of New York Mellon: Great Bank, But Watch For A Better Price (NYSE:BK)
- Better Stablecoin Buy: Tether (USDT) vs. USD Coin (USDC)
- Are Finance Stocks Lagging The Bank of New York Mellon (BK) This Year?
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Why The Bank of New York Mellon Corporation (BK) is a Great Dividend Stock Right Now
- Legal & General UCITS ETF to launch securities lending program
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Bank of NY Mellon stock hits all-time high at 104.48 USD
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Comcast to redeem $2.47 billion in 3.950% notes due October 2025
- BankUnited (BKU) Down 5% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Hewlett Packard Enterprise to redeem $2.5 billion of 4.900% notes in September
- Annington noteholders approve trustee’s resolution for £2.8bn notes
- M&T Bank (MTB) Down 0.8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- The Bank of New York Mellon Corporation (BK) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Дневной диапазон
104.78 107.00
Годовой диапазон
70.41 107.00
- Предыдущее закрытие
- 106.42
- Open
- 107.00
- Bid
- 105.49
- Ask
- 105.79
- Low
- 104.78
- High
- 107.00
- Объем
- 3.984 K
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- 1.12%
- 6-месячное изменение
- 26.38%
- Годовое изменение
- 47.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.