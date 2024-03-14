SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Index Trading Var 3
Johnny Torbey

Index Trading Var 3

Johnny Torbey
0 avis
Fiabilité
238 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 154%
FxPro-MT5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 955
Bénéfice trades:
3 565 (71.94%)
Perte trades:
1 390 (28.05%)
Meilleure transaction:
521.68 USD
Pire transaction:
-551.81 USD
Bénéfice brut:
16 317.40 USD (13 125 707 pips)
Perte brute:
-13 251.34 USD (14 567 810 pips)
Gains consécutifs maximales:
232 (390.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 439.68 USD (122)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
82.79%
Charge de dépôt maximale:
16.11%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.64
Longs trades:
4 923 (99.35%)
Courts trades:
32 (0.65%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
4.58 USD
Perte moyenne:
-9.53 USD
Pertes consécutives maximales:
78 (-1 083.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 860.81 USD (33)
Croissance mensuelle:
2.50%
Prévision annuelle:
30.37%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 761.63 USD (69.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.07% (4 758.30 USD)
Par fonds propres:
73.14% (4 258.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#USSPX500 925
#US30 464
USDJPY 414
#USNDAQ100 373
#UK100 314
#Germany40 297
#Euro50 270
#AUS200 246
#France40 197
ETHEREUM 169
GBPUSD 141
#Germany30 140
USDCHF 137
#Japan225 115
#France120 87
#Swiss20 85
USDCAD 73
#GerTech30 67
EURCHF 52
EURJPY 50
CHFJPY 47
GOLD 46
#Spain35 45
#UKmid250 33
GBPJPY 32
XRP 29
EURGBP 28
GOLDgr 26
BITCOIN 20
#HongKong50 15
SOLANA 6
EURUSD 5
AZN.L 2
GBPCHF 2
POLKADOT 2
IMB.L 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#USSPX500 117
#US30 1K
USDJPY 628
#USNDAQ100 2
#UK100 -1.2K
#Germany40 7
#Euro50 966
#AUS200 101
#France40 531
ETHEREUM 48
GBPUSD 136
#Germany30 100
USDCHF 233
#Japan225 57
#France120 98
#Swiss20 7
USDCAD 121
#GerTech30 73
EURCHF -185
EURJPY 88
CHFJPY 87
GOLD -79
#Spain35 5
#UKmid250 40
GBPJPY -88
XRP 153
EURGBP 21
GOLDgr -35
BITCOIN -22
#HongKong50 -161
SOLANA 148
EURUSD 24
AZN.L -2
GBPCHF 52
POLKADOT -15
IMB.L 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#USSPX500 -55K
#US30 1.9M
USDJPY 11K
#USNDAQ100 -1.4M
#UK100 -223K
#Germany40 -3.2M
#Euro50 74K
#AUS200 127K
#France40 271K
ETHEREUM 218K
GBPUSD 5.4K
#Germany30 331K
USDCHF -13K
#Japan225 616K
#France120 76K
#Swiss20 15K
USDCAD 5K
#GerTech30 73K
EURCHF -7.7K
EURJPY -853
CHFJPY 4.9K
GOLD 16K
#Spain35 67K
#UKmid250 172K
GBPJPY -14K
XRP -18K
EURGBP 915
GOLDgr -7.5K
BITCOIN -508K
#HongKong50 -65K
SOLANA 84K
EURUSD 983
AZN.L -27K
GBPCHF 875
POLKADOT 31
IMB.L -201
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +521.68 USD
Pire transaction: -552 USD
Gains consécutifs maximales: 122
Pertes consécutives maximales: 33
Bénéfice consécutif maximal: +390.30 USD
Perte consécutive maximale: -1 083.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 33
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 25
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 359
RoboForex-ECN
0.00 × 205
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.08 × 49
FxPro-MT5 Live03
0.13 × 145
FOREX.comCA-Live 532
0.19 × 140
XMTrading-MT5 3
0.31 × 193
GoMarkets-Live
0.33 × 49
Coinexx-Live
0.37 × 86
Exness-MT5Real
0.43 × 54
XMGlobal-MT5 2
0.43 × 229
15 plus...
Aucun avis
2025.04.14 17:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 06:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 01:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.13 22:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.12 05:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.12 02:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 20:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 19:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 11:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 15:18
80% of growth achieved within 71 days. This comprises 4.78% of days out of 1484 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 09:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Index Trading Var 3
30 USD par mois
154%
0
0
USD
11K
USD
238
99%
4 955
71%
83%
1.23
0.62
USD
73%
1:200
Copier

