SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NightVision Expert Advisor MT5
Alexander Kalinkin

NightVision Expert Advisor MT5

Alexander Kalinkin
0 avis
Fiabilité
253 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2020 283%
ICMarketsSC-MT5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 393
Bénéfice trades:
4 420 (69.13%)
Perte trades:
1 973 (30.86%)
Meilleure transaction:
9.69 USD
Pire transaction:
-15.54 USD
Bénéfice brut:
3 694.35 USD (447 861 pips)
Perte brute:
-3 411.69 USD (346 259 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (44.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.80 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
36.66%
Charge de dépôt maximale:
44.72%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.23
Longs trades:
3 648 (57.06%)
Courts trades:
2 745 (42.94%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
0.84 USD
Perte moyenne:
-1.73 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-62.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.72 USD (15)
Croissance mensuelle:
-3.58%
Prévision annuelle:
-41.46%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.72 USD
Maximal:
229.17 USD (38.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.38% (87.69 USD)
Par fonds propres:
28.60% (65.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCHF 920
USDJPY 819
USDCHF 675
EURGBP 475
EURCAD 462
GBPUSD 434
AUDNZD 412
GBPAUD 294
NZDUSD 286
EURAUD 286
GBPCHF 279
EURNZD 266
GBPCAD 255
EURUSD 191
AUDJPY 159
AUDCAD 81
CHFJPY 60
AUDCHF 24
USDCAD 15
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCHF -27
USDJPY 68
USDCHF -12
EURGBP 115
EURCAD 54
GBPUSD 0
AUDNZD -24
GBPAUD 28
NZDUSD 25
EURAUD 19
GBPCHF 16
EURNZD 54
GBPCAD -57
EURUSD -48
AUDJPY 44
AUDCAD 8
CHFJPY 28
AUDCHF 2
USDCAD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCHF 4.8K
USDJPY 20K
USDCHF 4.6K
EURGBP 13K
EURCAD 13K
GBPUSD 3.6K
AUDNZD 1.9K
GBPAUD 8.1K
NZDUSD 4.8K
EURAUD 6.2K
GBPCHF 3.9K
EURNZD 12K
GBPCAD -5.4K
EURUSD -3K
AUDJPY 7.8K
AUDCAD 2.1K
CHFJPY 4.7K
AUDCHF 360
USDCAD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.69 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +44.80 USD
Perte consécutive maximale: -62.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 1
GoMarkets-Demo
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.36 × 547
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
FairForex-LIVE
0.67 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
OneRoyal-Server
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
ICTrading-MT5-4
1.10 × 1652
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 18662
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.40 × 5
PUPrime-Live
1.45 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.49 × 48358
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.58 × 600
ICMarkets-MT5
1.70 × 10733
ICMarketsEU-MT5-2
1.74 × 425
GOMarketsMU-Live
1.83 × 6
Hankotrade-Live
1.85 × 631
162 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

NightVision EA MT5 - expert advisor:

https://www.mql5.com/ru/market/product/60158


The risks on the signal are: 0.01 lot per every $400 deposit (maximum historical drawdown is ~50%, or 4-5 full StopLosses in sequence).



Aucun avis
2022.10.11 23:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.10.04 23:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.08.16 18:00
A large drawdown may occur on the account again
2022.08.12 16:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.08.10 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.08.08 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.08.05 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.07.18 06:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.07.18 05:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.07.04 00:49
A large drawdown may occur on the account again
2022.06.27 00:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.06.24 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.06.24 17:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.06.24 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.06.06 01:24
A large drawdown may occur on the account again
2022.04.13 01:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.04.11 02:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.03.21 03:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2022.03.18 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2022.03.14 01:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 477 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NightVision Expert Advisor MT5
35 USD par mois
283%
0
0
USD
382
USD
253
99%
6 393
69%
37%
1.08
0.04
USD
48%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.