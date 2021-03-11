- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
6 393
Bénéfice trades:
4 420 (69.13%)
Perte trades:
1 973 (30.86%)
Meilleure transaction:
9.69 USD
Pire transaction:
-15.54 USD
Bénéfice brut:
3 694.35 USD (447 861 pips)
Perte brute:
-3 411.69 USD (346 259 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (44.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.80 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
36.66%
Charge de dépôt maximale:
44.72%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.23
Longs trades:
3 648 (57.06%)
Courts trades:
2 745 (42.94%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
0.84 USD
Perte moyenne:
-1.73 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-62.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.72 USD (15)
Croissance mensuelle:
-3.58%
Prévision annuelle:
-41.46%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.72 USD
Maximal:
229.17 USD (38.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.38% (87.69 USD)
Par fonds propres:
28.60% (65.26 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURCHF
|920
|USDJPY
|819
|USDCHF
|675
|EURGBP
|475
|EURCAD
|462
|GBPUSD
|434
|AUDNZD
|412
|GBPAUD
|294
|NZDUSD
|286
|EURAUD
|286
|GBPCHF
|279
|EURNZD
|266
|GBPCAD
|255
|EURUSD
|191
|AUDJPY
|159
|AUDCAD
|81
|CHFJPY
|60
|AUDCHF
|24
|USDCAD
|15
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURCHF
|-27
|USDJPY
|68
|USDCHF
|-12
|EURGBP
|115
|EURCAD
|54
|GBPUSD
|0
|AUDNZD
|-24
|GBPAUD
|28
|NZDUSD
|25
|EURAUD
|19
|GBPCHF
|16
|EURNZD
|54
|GBPCAD
|-57
|EURUSD
|-48
|AUDJPY
|44
|AUDCAD
|8
|CHFJPY
|28
|AUDCHF
|2
|USDCAD
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURCHF
|4.8K
|USDJPY
|20K
|USDCHF
|4.6K
|EURGBP
|13K
|EURCAD
|13K
|GBPUSD
|3.6K
|AUDNZD
|1.9K
|GBPAUD
|8.1K
|NZDUSD
|4.8K
|EURAUD
|6.2K
|GBPCHF
|3.9K
|EURNZD
|12K
|GBPCAD
|-5.4K
|EURUSD
|-3K
|AUDJPY
|7.8K
|AUDCAD
|2.1K
|CHFJPY
|4.7K
|AUDCHF
|360
|USDCAD
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +9.69 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +44.80 USD
Perte consécutive maximale: -62.72 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
MarketFinancials-MT5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.36 × 547
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
FairForex-LIVE
|0.67 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.08 × 24
|
ICTrading-MT5-4
|1.10 × 1652
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 18662
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.40 × 5
|
PUPrime-Live
|1.45 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.49 × 48358
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.58 × 600
|
ICMarkets-MT5
|1.70 × 10733
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.74 × 425
|
GOMarketsMU-Live
|1.83 × 6
|
Hankotrade-Live
|1.85 × 631
162 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
NightVision EA MT5 - expert advisor:
https://www.mql5.com/ru/market/product/60158
The risks on the signal are: 0.01 lot per every $400 deposit (maximum historical drawdown is ~50%, or 4-5 full StopLosses in sequence).
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
35 USD par mois
283%
0
0
USD
USD
382
USD
USD
253
99%
6 393
69%
37%
1.08
0.04
USD
USD
48%
1:500