La stratégie comprend 3 types de positions, le scalping à court terme, les swing trades ainsi que les trades à long terme détenus pour le portage ou d'autres raisons fondamentales et techniques. Veuillez ajuster la taille de la position en conséquence. Les principales paires utilisées sont EURU, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD ainsi que certaines paires JPY. La préservation du capital a tendance à être l'objectif principal avec 90% des métiers ayant un SL en place.



