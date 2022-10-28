SignauxSections
Mihai Ardelean

XFX

Mihai Ardelean
0 avis
Fiabilité
157 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 328%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 044
Bénéfice trades:
4 667 (66.25%)
Perte trades:
2 377 (33.75%)
Meilleure transaction:
934.84 EUR
Pire transaction:
-1 248.14 EUR
Bénéfice brut:
45 126.43 EUR (1 178 899 pips)
Perte brute:
-37 035.31 EUR (994 644 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (157.74 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 740.06 EUR (30)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
88.62%
Charge de dépôt maximale:
107.14%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.74
Longs trades:
3 036 (43.10%)
Courts trades:
4 008 (56.90%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
1.15 EUR
Bénéfice moyen:
9.67 EUR
Perte moyenne:
-15.58 EUR
Pertes consécutives maximales:
35 (-181.53 EUR)
Perte consécutive maximale:
-4 639.03 EUR (15)
Croissance mensuelle:
8.32%
Prévision annuelle:
101.00%
Algo trading:
38%
Prélèvement par solde:
Absolu:
66.85 EUR
Maximal:
4 639.23 EUR (39.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.32% (4 329.58 EUR)
Par fonds propres:
44.03% (6 097.03 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1454
NDX 866
AUDUSD 798
USDCAD 736
GBPUSD 734
SP500 695
NZDUSD 668
USDJPY 441
SPX500 151
XAUUSD 94
AUDJPY 76
WS30 54
EURJPY 48
CADJPY 48
GBPJPY 41
NZDJPY 38
XAGUSD 25
EURCAD 19
XTIUSD 10
NI225 9
CHFJPY 8
EURAUD 6
TSLA 5
FRC 5
AUDCAD 4
USDCHF 3
XNGUSD 2
EURNZD 2
NVDA 1
AAPL 1
NDAQ 1
USDSEK 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 881
NDX 3.5K
AUDUSD 556
USDCAD 122
GBPUSD 737
SP500 1.8K
NZDUSD 351
USDJPY -82
SPX500 548
XAUUSD 263
AUDJPY 120
WS30 166
EURJPY 110
CADJPY 73
GBPJPY 121
NZDJPY 57
XAGUSD -39
EURCAD -21
XTIUSD 76
NI225 -125
CHFJPY 13
EURAUD 3
TSLA -5
FRC -43
AUDCAD -1
USDCHF 7
XNGUSD 3
EURNZD -5
NVDA 13
AAPL 1
NDAQ 0
USDSEK -2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 55K
NDX -44K
AUDUSD 29K
USDCAD 17K
GBPUSD 42K
SP500 9.9K
NZDUSD 8K
USDJPY 12K
SPX500 4.6K
XAUUSD 16K
AUDJPY 12K
WS30 -1.5K
EURJPY 10K
CADJPY 6.5K
GBPJPY 9.5K
NZDJPY 5.9K
XAGUSD -1.2K
EURCAD -2.6K
XTIUSD 969
NI225 -1.9K
CHFJPY 404
EURAUD 154
TSLA -508
FRC -4.1K
AUDCAD 1
USDCHF 465
XNGUSD 1
EURNZD -386
NVDA 1.3K
AAPL 120
NDAQ -4
USDSEK -629
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +934.84 EUR
Pire transaction: -1 248 EUR
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +157.74 EUR
Perte consécutive maximale: -181.53 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.30 × 3804
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
Pepperstone-MT5-Live01
1.36 × 153
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.34 × 41
Swissquote-Server
3.55 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.87 × 317
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
FXOpen-MT5
4.20 × 10
15 plus...
La stratégie comprend 3 types de positions, le scalping à court terme, les swing trades ainsi que les trades à long terme détenus pour le portage ou d'autres raisons fondamentales et techniques. Veuillez ajuster la taille de la position en conséquence. Les principales paires utilisées sont EURU, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD ainsi que certaines paires JPY. La préservation du capital a tendance à être l'objectif principal avec 90% des métiers ayant un SL en place.


Aucun avis
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 23:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 12:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 15:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.31 18:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 21:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.18 21:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.11 16:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 17:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 00:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 23:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 21:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 19:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
