- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1454
|NDX
|866
|AUDUSD
|798
|USDCAD
|736
|GBPUSD
|734
|SP500
|695
|NZDUSD
|668
|USDJPY
|441
|SPX500
|151
|XAUUSD
|94
|AUDJPY
|76
|WS30
|54
|EURJPY
|48
|CADJPY
|48
|GBPJPY
|41
|NZDJPY
|38
|XAGUSD
|25
|EURCAD
|19
|XTIUSD
|10
|NI225
|9
|CHFJPY
|8
|EURAUD
|6
|TSLA
|5
|FRC
|5
|AUDCAD
|4
|USDCHF
|3
|XNGUSD
|2
|EURNZD
|2
|NVDA
|1
|AAPL
|1
|NDAQ
|1
|USDSEK
|1
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|881
|NDX
|3.5K
|AUDUSD
|556
|USDCAD
|122
|GBPUSD
|737
|SP500
|1.8K
|NZDUSD
|351
|USDJPY
|-82
|SPX500
|548
|XAUUSD
|263
|AUDJPY
|120
|WS30
|166
|EURJPY
|110
|CADJPY
|73
|GBPJPY
|121
|NZDJPY
|57
|XAGUSD
|-39
|EURCAD
|-21
|XTIUSD
|76
|NI225
|-125
|CHFJPY
|13
|EURAUD
|3
|TSLA
|-5
|FRC
|-43
|AUDCAD
|-1
|USDCHF
|7
|XNGUSD
|3
|EURNZD
|-5
|NVDA
|13
|AAPL
|1
|NDAQ
|0
|USDSEK
|-2
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|55K
|NDX
|-44K
|AUDUSD
|29K
|USDCAD
|17K
|GBPUSD
|42K
|SP500
|9.9K
|NZDUSD
|8K
|USDJPY
|12K
|SPX500
|4.6K
|XAUUSD
|16K
|AUDJPY
|12K
|WS30
|-1.5K
|EURJPY
|10K
|CADJPY
|6.5K
|GBPJPY
|9.5K
|NZDJPY
|5.9K
|XAGUSD
|-1.2K
|EURCAD
|-2.6K
|XTIUSD
|969
|NI225
|-1.9K
|CHFJPY
|404
|EURAUD
|154
|TSLA
|-508
|FRC
|-4.1K
|AUDCAD
|1
|USDCHF
|465
|XNGUSD
|1
|EURNZD
|-386
|NVDA
|1.3K
|AAPL
|120
|NDAQ
|-4
|USDSEK
|-629
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
Darwinex-Live
|0.30 × 3804
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.22 × 63
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.36 × 153
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
VantageFXInternational-Live
|2.76 × 41
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.34 × 41
|
Swissquote-Server
|3.55 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.87 × 317
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
|
FXOpen-MT5
|4.20 × 10
La stratégie comprend 3 types de positions, le scalping à court terme, les swing trades ainsi que les trades à long terme détenus pour le portage ou d'autres raisons fondamentales et techniques. Veuillez ajuster la taille de la position en conséquence. Les principales paires utilisées sont EURU, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD ainsi que certaines paires JPY. La préservation du capital a tendance à être l'objectif principal avec 90% des métiers ayant un SL en place.
