Johnny Torbey

Index Trading Var 4

Johnny Torbey
0 avis
Fiabilité
234 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2021 180%
FxPro-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 938
Bénéfice trades:
3 462 (70.10%)
Perte trades:
1 476 (29.89%)
Meilleure transaction:
1 999.13 USD
Pire transaction:
-2 045.16 USD
Bénéfice brut:
38 482.04 USD (17 611 122 pips)
Perte brute:
-25 806.91 USD (15 309 297 pips)
Gains consécutifs maximales:
306 (3 663.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 663.40 USD (306)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
88.98%
Charge de dépôt maximale:
5.06%
Dernier trade:
44 il y a des minutes
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.90
Longs trades:
4 642 (94.01%)
Courts trades:
296 (5.99%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
2.57 USD
Bénéfice moyen:
11.12 USD
Perte moyenne:
-17.48 USD
Pertes consécutives maximales:
122 (-1 125.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 354.00 USD (40)
Croissance mensuelle:
-0.94%
Prévision annuelle:
-11.46%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 374.57 USD (24.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.48% (4 374.57 USD)
Par fonds propres:
53.78% (5 459.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#USSPX500 963
#USNDAQ100 487
#Germany40 481
#UK100 463
#US30 337
#AUS200 240
#Euro50 228
EURGBP 223
#France40 195
USDJPY 190
ETHEREUM 149
GBPUSD 117
#Japan225 96
USDCHF 90
GOLD 82
#France120 70
GOLDgr 66
#Swiss20 65
#Germany30 62
#GerTech30 54
#UKmid250 43
#Spain35 42
XRP 26
EURJPY 24
CHFJPY 22
EURUSD 21
GBPCHF 19
AUDUSD 16
BITCOIN 16
USDCAD 15
EURCHF 9
#HongKong50 8
GBPJPY 7
SOLANA 4
POLKADOT 3
AUDCHF 1
AUDCAD 1
CADCHF 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#USSPX500 1.9K
#USNDAQ100 2.8K
#Germany40 1.5K
#UK100 -2.3K
#US30 1.8K
#AUS200 385
#Euro50 592
EURGBP -115
#France40 886
USDJPY 2.5K
ETHEREUM -218
GBPUSD 507
#Japan225 476
USDCHF -266
GOLD -758
#France120 228
GOLDgr -76
#Swiss20 9
#Germany30 262
#GerTech30 275
#UKmid250 96
#Spain35 -54
XRP 325
EURJPY 144
CHFJPY 168
EURUSD 343
GBPCHF -105
AUDUSD 823
BITCOIN 572
USDCAD 382
EURCHF -44
#HongKong50 -108
GBPJPY -29
SOLANA 157
POLKADOT -158
AUDCHF 5
AUDCAD -58
CADCHF 25
EURCAD 1
GBPCAD -225
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#USSPX500 -398K
#USNDAQ100 205K
#Germany40 -1.9M
#UK100 35K
#US30 1.2M
#AUS200 271K
#Euro50 10K
EURGBP -6.2K
#France40 193K
USDJPY -41K
ETHEREUM 177K
GBPUSD 15K
#Japan225 466K
USDCHF -33K
GOLD 44K
#France120 71K
GOLDgr -9.9K
#Swiss20 81K
#Germany30 124K
#GerTech30 55K
#UKmid250 40K
#Spain35 53K
XRP 41K
EURJPY 10K
CHFJPY 12K
EURUSD 4.8K
GBPCHF -2.6K
AUDUSD 3.4K
BITCOIN 1.6M
USDCAD 8.3K
EURCHF -3.5K
#HongKong50 18K
GBPJPY -2.8K
SOLANA 50K
POLKADOT -607
AUDCHF 73
AUDCAD -545
CADCHF 339
EURCAD 76
GBPCAD -3K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 999.13 USD
Pire transaction: -2 045 USD
Gains consécutifs maximales: 306
Pertes consécutives maximales: 40
Bénéfice consécutif maximal: +3 663.40 USD
Perte consécutive maximale: -1 125.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 33
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 42
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 43
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 359
RoboForex-ECN
0.00 × 209
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.08 × 49
FxPro-MT5 Live03
0.13 × 145
FOREX.comCA-Live 532
0.16 × 169
XMTrading-MT5 3
0.31 × 193
GoMarkets-Live
0.31 × 51
Alpari-MT5
0.31 × 89
Coinexx-Live
0.37 × 86
Exness-MT5Real
0.42 × 60
15 plus...
Aucun avis
2025.04.14 17:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 01:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 07:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 16:10
80% of growth achieved within 70 days. This comprises 4.94% of days out of 1417 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.20 13:59
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 03:22
80% of growth achieved within 68 days. This comprises 4.98% of days out of 1365 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.25 10:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.20 17:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.11 16:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 19:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Index Trading Var 4
60 USD par mois
180%
0
0
USD
12K
USD
234
99%
4 938
70%
89%
1.49
2.57
USD
54%
1:500
Copier

