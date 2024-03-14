- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
4 938
Bénéfice trades:
3 462 (70.10%)
Perte trades:
1 476 (29.89%)
Meilleure transaction:
1 999.13 USD
Pire transaction:
-2 045.16 USD
Bénéfice brut:
38 482.04 USD (17 611 122 pips)
Perte brute:
-25 806.91 USD (15 309 297 pips)
Gains consécutifs maximales:
306 (3 663.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 663.40 USD (306)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
88.98%
Charge de dépôt maximale:
5.06%
Dernier trade:
44 il y a des minutes
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.90
Longs trades:
4 642 (94.01%)
Courts trades:
296 (5.99%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
2.57 USD
Bénéfice moyen:
11.12 USD
Perte moyenne:
-17.48 USD
Pertes consécutives maximales:
122 (-1 125.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 354.00 USD (40)
Croissance mensuelle:
-0.94%
Prévision annuelle:
-11.46%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 374.57 USD (24.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.48% (4 374.57 USD)
Par fonds propres:
53.78% (5 459.92 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|#USSPX500
|963
|#USNDAQ100
|487
|#Germany40
|481
|#UK100
|463
|#US30
|337
|#AUS200
|240
|#Euro50
|228
|EURGBP
|223
|#France40
|195
|USDJPY
|190
|ETHEREUM
|149
|GBPUSD
|117
|#Japan225
|96
|USDCHF
|90
|GOLD
|82
|#France120
|70
|GOLDgr
|66
|#Swiss20
|65
|#Germany30
|62
|#GerTech30
|54
|#UKmid250
|43
|#Spain35
|42
|XRP
|26
|EURJPY
|24
|CHFJPY
|22
|EURUSD
|21
|GBPCHF
|19
|AUDUSD
|16
|BITCOIN
|16
|USDCAD
|15
|EURCHF
|9
|#HongKong50
|8
|GBPJPY
|7
|SOLANA
|4
|POLKADOT
|3
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|#USSPX500
|1.9K
|#USNDAQ100
|2.8K
|#Germany40
|1.5K
|#UK100
|-2.3K
|#US30
|1.8K
|#AUS200
|385
|#Euro50
|592
|EURGBP
|-115
|#France40
|886
|USDJPY
|2.5K
|ETHEREUM
|-218
|GBPUSD
|507
|#Japan225
|476
|USDCHF
|-266
|GOLD
|-758
|#France120
|228
|GOLDgr
|-76
|#Swiss20
|9
|#Germany30
|262
|#GerTech30
|275
|#UKmid250
|96
|#Spain35
|-54
|XRP
|325
|EURJPY
|144
|CHFJPY
|168
|EURUSD
|343
|GBPCHF
|-105
|AUDUSD
|823
|BITCOIN
|572
|USDCAD
|382
|EURCHF
|-44
|#HongKong50
|-108
|GBPJPY
|-29
|SOLANA
|157
|POLKADOT
|-158
|AUDCHF
|5
|AUDCAD
|-58
|CADCHF
|25
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|-225
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|#USSPX500
|-398K
|#USNDAQ100
|205K
|#Germany40
|-1.9M
|#UK100
|35K
|#US30
|1.2M
|#AUS200
|271K
|#Euro50
|10K
|EURGBP
|-6.2K
|#France40
|193K
|USDJPY
|-41K
|ETHEREUM
|177K
|GBPUSD
|15K
|#Japan225
|466K
|USDCHF
|-33K
|GOLD
|44K
|#France120
|71K
|GOLDgr
|-9.9K
|#Swiss20
|81K
|#Germany30
|124K
|#GerTech30
|55K
|#UKmid250
|40K
|#Spain35
|53K
|XRP
|41K
|EURJPY
|10K
|CHFJPY
|12K
|EURUSD
|4.8K
|GBPCHF
|-2.6K
|AUDUSD
|3.4K
|BITCOIN
|1.6M
|USDCAD
|8.3K
|EURCHF
|-3.5K
|#HongKong50
|18K
|GBPJPY
|-2.8K
|SOLANA
|50K
|POLKADOT
|-607
|AUDCHF
|73
|AUDCAD
|-545
|CADCHF
|339
|EURCAD
|76
|GBPCAD
|-3K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 999.13 USD
Pire transaction: -2 045 USD
Gains consécutifs maximales: 306
Pertes consécutives maximales: 40
Bénéfice consécutif maximal: +3 663.40 USD
Perte consécutive maximale: -1 125.61 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 4
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 33
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 43
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 359
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 209
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
FxPro-MT5 Live02
|0.08 × 49
|
FxPro-MT5 Live03
|0.13 × 145
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.16 × 169
|
XMTrading-MT5 3
|0.31 × 193
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 51
|
Alpari-MT5
|0.31 × 89
|
Coinexx-Live
|0.37 × 86
|
Exness-MT5Real
|0.42 × 60
15 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
60 USD par mois
180%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
234
99%
4 938
70%
89%
1.49
2.57
USD
USD
54%
1:500