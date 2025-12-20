Dread Scalper MT4

Avertissement sur les risques

AVERTISSEMENT IMPORTANT : « DREAD SCALPER » utilise des stratégies agressives de grid trading et de martingale. Cela peut entraîner des pertes importantes pour les investisseurs inexpérimentés.













Le trading de devises sur marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le niveau élevé d'effet de levier peut jouer en votre faveur comme en votre défaveur. Avant de décider d'investir dans le marché des changes, vous devez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque.





Risques liés au trading en grille :





Peut accumuler des pertes importantes en cas de tendances fortes.

Nécessite une marge suffisante pour maintenir les positions.

La stratégie martingale augmente la taille des positions.

Ne convient pas aux comptes dont le capital est limité.

Vous devez être conscient de tous les risques associés au trading sur le marché des changes et demander conseil à un conseiller financier indépendant si vous avez des doutes.





Les performances passées ne préjugent PAS des résultats futurs.













DREAD SCALPER - EA professionnel pour le trading sur grille

Présentation

DREAD SCALPER est un système de trading automatisé sophistiqué conçu pour MetaTrader 4 & MetaTrader 5, qui utilise des stratégies avancées de trading sur grille combinées à une gestion intelligente des lots pour capter les mouvements du marché dans les deux sens.













Caractéristiques principales





Tableau de bord professionnel

Surveillance en temps réel : affichage en direct du solde du compte, des capitaux propres et de la marge libre

Suivi des positions : surveillance séparée des positions d'ACHAT/VENTE avec indicateurs de profits/pertes

Interface épurée : panneau sombre et entièrement opaque qui n'entrave pas l'analyse des graphiques

Mises à jour dynamiques : indicateurs de profits codés par couleur (vert pour les profits, rouge pour les pertes)

Stratégie de trading

Système de grille bidirectionnel : ouvre des positions dans les deux sens, ACHAT et VENTE

Points d'entrée intelligents : distance configurable entre les niveaux de la grille

Taille des lots adaptative : augmentation progressive des lots à l'aide de formules mathématiques.

Option de suivi de tendance : permet de suivre les tendances du marché lorsqu'elle est activée.

Gestion des risques

Limites de position : protection maximale des transactions d'achat/vente (par défaut : 10 chacune).

Protection contre les pertes : limites de perte maximales configurables.

Objectifs de prise de bénéfices : prise de bénéfices automatisée à des niveaux spécifiés.

Trailing Stop : trois modes - basé sur les bougies, fractales ou pips fixes.

Contrôles avancés

Filtre temporel : n'effectuez des transactions que pendant les heures spécifiées

Numéro magique : identifiant unique pour le suivi des ordres EA

Contrôle du slippage : protection contre la volatilité du marché

Ajustement de l'étape de la grille : ajustez la densité de la grille en fonction des conditions du marché

Comment ça marche

Mécanisme de trading en grille

DREAD SCALPER crée une grille d'ordres en attente autour du prix actuel :





Mouvement des prix :





↑ VENDRE ← VENDRE ← VENDRE ← Prix actuel → ACHETER → ACHETER → ACHETER ↓





Lorsque le prix évolue :





Les ordres sont déclenchés automatiquement.

De nouveaux niveaux de grille sont créés.

Les profits s'accumulent à partir de plusieurs positions.

Les pertes sont gérées grâce à une moyenne intelligente.

Formule de calcul du lot

Nouveau lot = lot initial × (K_Lot)^niveau + (niveau × lot supplémentaire)

Exemple avec les valeurs par défaut (Lot=0,1, K_Lot=1,5) : Niveau 1 : 0,10 lot Niveau 2 : 0,15 lot Niveau 3 : 0,23 lot Niveau 4 : 0,34 lot Niveau 5 : 0,51 lot





Guide de configuration

Paramètres essentiels

Contrôle des transactions

Achat - Activer/désactiver les ordres d'ACHAT (valeur par défaut : TRUE)

Vente - Activer/désactiver les ordres de VENTE (valeur par défaut : TRUE)

Premier ordre - Autoriser le placement du premier ordre (valeur par défaut : TRUE)

OpenTrend - Suivre la direction de la tendance (valeur par défaut : FALSE)

Paramètres de la grille

Premier pas - Distance pour le premier ordre en pips (valeur par défaut : 10)

Step - Distance entre les niveaux de la grille en pips (par défaut : 30)

MinDistance - Espacement minimum entre les ordres (par défaut : 30)

GridStep - Nombre d'ordres par niveau de grille (par défaut : 5)

Gestion des lots

lot - Taille initiale du lot (par défaut : 0,1)

K_Lot - Multiplicateur de lot par niveau (par défaut : 1,5)

PlusLot - Incrément de lot supplémentaire (par défaut : 0,0)

DigitsLot - Précision décimale pour les lots (par défaut : 2)

Paramètres de risque

MaxLoss - Perte maximale autorisée (par défaut : 100 000)

MaxLossCloseAll - Seuil de perte pour tout clôturer (par défaut : 10,0)

StopProfit - Objectif de prise de bénéfices (par défaut : 50,0)

StopLoss - Niveau de stop loss (par défaut : 100000)

Limites de sécurité

MaxBuyTrades - Nombre maximum de positions ACHAT (par défaut : 10)

MaxSellTrades - Nombre maximum de positions VENTE (par défaut : 10)

EnableLimits - Activer les limites de position (Par défaut : TRUE)

Trailing Stop

TrailingStop - Mode : 0=Désactivé, 1=Bougie, 2=Fractales, >2=Pips (Par défaut : 1)

TrailingActivation - Seuil de profit pour l'activation (Par défaut : 30)

TrailingPoints - Distance de suivi en pips (Par défaut : 30)

EveryTakeProfit - TP individuel pour chaque ordre (par défaut : 10)

Filtre temporel

UseTimeFilter - Activer les heures de trading (par défaut : FALSE)

StartHour - Heure de début du trading (par défaut : 8)

EndHour - Heure de fin du trading (par défaut : 23)

Système

Magic - Identifiant unique de l'EA (par défaut : 8084)



