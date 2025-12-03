Blue Orbit

Le prix d'aujourd'hui est 79. Lorsque 5 copies seront vendues, le nouveau prix sera 111. Ne manquez pas le créneau précoce. Actuellement vendu : 1.



Entrez dans une nouvelle ère de trading automatisé avec Blue Orbit—un EA conçu pour interpréter les « dynamiques de flux » naturelles du marché. Conçu pour la précision, ce système se concentre sur la lecture des changements de momentum en temps réel, détectant les zones d'épuisement, et exécutant des entrées là où l'épuisement de tendance rencontre la force de retournement. C'est une approche non linéaire et fluide—bien au-delà des configurations mécaniques rigides.









Rejoignez notre communauté de traders en pleine croissance sur MQL : (Cliquez ici)

Plongez plus profondément dans les informations de l'EA :









Aperçu Secteur graphique : XAUUSD (configuration de graphique unique) Intervalle de temps : M15 Meilleur pour : XAUUSD Dépôt minimum : 500 $ recommandé Effet de levier : 1:100 à 1:500 optimal

Backtest approprié : Contactez-moi et je vous enverrai le fichier de configuration et des notes d'aide. VERSION TEST : Contactez-moi maintenant pour obtenir un fichier de version de test de démonstration. Cadeau supplémentaire : Complétez votre achat et contactez-moi pour obtenir un EA gratuit.





Pourquoi Blue Orbit se distingue

Stratégie principale : Cet EA est basé sur le concept de Ancrage de prix pondéré par le volume. Il utilise la distribution du volume et l'historique des actions de prix pour créer des « zones d'ancrage », où la probabilité de réaction des prix est statistiquement élevée. Les transactions sont déclenchées à ces nœuds de pivot pour une efficacité maximale de réaction.

Système de gestion intelligente optionnel : Pour les traders qui préfèrent un potentiel de profit supplémentaire, Blue Orbit inclut une couche de gestion intelligente qui s'active dans des conditions contrôlées. Il n'ajoute jamais de transactions à l'aveugle—il calcule plutôt la pression d'entrée, les zones de drawdown et la viabilité de récupération avant d'augmenter l'exposition. Cela garantit que même en utilisant la logique, elle reste sûre, calculée et guidée par des plafonds de risque stricts.

Échelle adaptée au risque : La taille des positions s'ajuste en fonction de la volatilité en temps réel, de l'équité du compte et de la sensibilité du marché—ainsi votre exposition reste alignée avec les conditions du marché en tout temps.

Installation simplifiée

Étape 1 : Attachez Blue Orbit au graphique XAUUSD dans MetaTrader.

Étape 2 : Utilisez l'intervalle de temps M15 pour des résultats optimaux.

Étape 3 : Personnalisez la taille des lots et choisissez d'activer le mode de gestion intelligente.

Étape 4 : Activez le Trading Automatique et laissez Blue Orbit fonctionner sans accroc.





Après achat :

Contactez-moi après votre achat pour accéder à notre communauté privée sur Telegram. Recevez des mises à jour en direct, des paramètres avancés, des résultats de performance et interagissez directement avec d'autres utilisateurs et l'équipe de développement.

Blue Orbit est plus qu'un EA—c'est votre nouvel avantage en trading.