Bid Price Timer Indicator
- Indicateurs
- Md Amzad Hossain
- Version: 1.0
- Activations: 5
🕒 Bid Price Timer Indicator — Précision et suivi intelligent des prix ! 📈
Améliorez votre précision de trading avec le Bid Price Timer Indicator, un outil puissant conçu pour les traders qui apprécient le timing, la précision et la clarté à chaque mouvement du marché. 🚀
💡 Fonctionnalités principales :
✅ Affichage fixe du minuteur – Toujours visible sur le côté droit du graphique (ajustable via X_Offset).
📊 Suivi dynamique du prix – Le minuteur se déplace verticalement en suivant le prix Bid en temps réel.
⚡ Repositionnement automatique – Dès que le prix change, le minuteur se repositionne automatiquement au nouveau niveau.
📏 Ligne horizontale optionnelle – Affiche clairement le niveau exact du prix Bid.
⏱️ Mise à jour en temps réel – Le minuteur se met à jour chaque seconde avec un compte à rebours jusqu’à la prochaine bougie – ne manquez plus jamais le bon moment !
🎯 Pourquoi les traders l’adorent :
-
Permet d’anticiper la clôture des bougies avec une précision extrême
-
Garde votre graphique propre, moderne et informatif
-
Idéal pour les scalpers, day traders et analystes techniques
📍 Simple, élégant et optimisé pour la performance — le Bid Price Timer Indicator est votre allié indispensable pour maîtriser le temps sur le marché. 🔥