🕒 Bid Price Timer Indicator — Précision et suivi intelligent des prix ! 📈

Améliorez votre précision de trading avec le Bid Price Timer Indicator, un outil puissant conçu pour les traders qui apprécient le timing, la précision et la clarté à chaque mouvement du marché. 🚀

💡 Fonctionnalités principales :

✅ Affichage fixe du minuteur – Toujours visible sur le côté droit du graphique (ajustable via X_Offset).

📊 Suivi dynamique du prix – Le minuteur se déplace verticalement en suivant le prix Bid en temps réel.

⚡ Repositionnement automatique – Dès que le prix change, le minuteur se repositionne automatiquement au nouveau niveau.

📏 Ligne horizontale optionnelle – Affiche clairement le niveau exact du prix Bid.

⏱️ Mise à jour en temps réel – Le minuteur se met à jour chaque seconde avec un compte à rebours jusqu’à la prochaine bougie – ne manquez plus jamais le bon moment !

🎯 Pourquoi les traders l’adorent :

Permet d’anticiper la clôture des bougies avec une précision extrême

Garde votre graphique propre, moderne et informatif

Idéal pour les scalpers, day traders et analystes techniques

📍 Simple, élégant et optimisé pour la performance — le Bid Price Timer Indicator est votre allié indispensable pour maîtriser le temps sur le marché. 🔥