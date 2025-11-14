Risk Manager with automatic hidden SLTP
- Utilitaires
- Christian Christophe Mongroo
- Version: 1.0
- Activations: 5
Cet Expert Advisor (EA) pour MetaTrader 5 (MT5) a été conçu pour gérer automatiquement les Stop Loss (SL) et Take Profit (TP).
Fonctionnalités principales
Détail de toutes les fonctionnalités présentes
01. General Settings :
- Number of positions to open simultaneously : Permet d'ouvrir simultanément plusieurs copies d'une position manuelle détectée (par défaut : 1, ce qui signifie pas de copies). Utile pour amplifier une stratégie ou diversifier les risques
- True: all symbols, False: current symbol only : Si activé, l'EA s'applique à toutes les paires de devises ou instruments ; sinon, seulement au symbole actuel du graphique
- Magic number for automatic positions : Un identifiant unique pour distinguer les positions automatiques des manuelles (par défaut : 123456)
- Max deviation in points : Définit la tolérance maximale au slippage (glissement de prix) en points lors de l'exécution des ordres (par défaut : 3)
02. SL/TP Settings :
- SL in pips from entry price : Distance du Stop Loss par rapport au prix d'entrée (par défaut : 0 pips)
- TP in pips from entry price : Distance du Take Profit par rapport au prix d'entrée (par défaut : 0 pips)
- Hide SL/TP from broker (manage virtually) : Si activé, gère les SL/TP de manière virtuelle (non visible pour le broker), en vérifiant et fermant les positions localement pour éviter les manipulations par le broker
- Use ATR to calculate dynamic SL/TP : Calcule les SL/TP en fonction de l'Average True Range (ATR) pour une adaptation à la volatilité du marché:
- ATR period for dynamic SL/TP : Période de calcul de l'ATR (par défaut : 14)
- ATR multiplier for SL : Facteur multiplicateur pour le SL basé sur l'ATR (par défaut : 1.5)
- ATR multiplier for TP : Facteur multiplicateur pour le TP basé sur l'ATR (par défaut : 3.0)
03. Trailing Stop Settings :
- Enable Trailing Stop : Déplace automatiquement le SL pour suivre les profits une fois qu'une certaine distance est atteinte
- Trailing step in pips (if enabled) : Distance en pips pour ajuster le SL (par défaut : 20 pips). Compatible avec le mode hidden (virtuel)
04. Breakeven / Profit Lock Settings :
- Enable Breakeven / Profit Lock : Déplace le SL au point d'entrée (ou au-delà) pour sécuriser les profits sans risque de perte
- Pips in profit to trigger breakeven : Nombre de pips en profit pour activer le breakeven (par défaut : 50 pips)
- Pips to lock beyond entry (positive to secure profit) : Distance supplémentaire au-delà du point d'entrée pour verrouiller un profit minimal (par défaut : 0 pips ; positif pour sécuriser des gains). Compatible avec le mode hidden
05. Partial Close Settings :
- Enable Partial Close : Ferme une portion de la position une fois un certain profit atteint, permettant de sécuriser des gains
- Pips in profit to trigger partial close : Nombre de pips en profit pour déclencher la fermeture (par défaut : 100 pips)
- Percent of volume to close (0-100) : Pourcentage du volume de la position à fermer (par défaut : 50 % ; entre 0 et 100)
06. Risk Management and Filters :
- Max spread in pips to allow opening copies (0 = no limit) : Limite l'ouverture de copies si le spread dépasse cette valeur en pips (par défaut : 0, ce qui signifie pas de limite). Évite les trades pendant les périodes de haute volatilité
- Auto-calculate lot size based on risk percent (0 = use original volume) : Ajuste automatiquement la taille des lots en fonction du risque en pourcentage du capital (par défaut : 0, ce qui utilise le volume original). Calcule le volume basé sur la distance au SL
- Max lot size per position (0 = no limit) : Limite maximale de la taille des positions (par défaut : 0, pas de limite)
- Enable equity protection : Ferme toutes les positions si l'équité descend en dessous d'un seuil
- Close all if equity below this percent of balance : Seuil en pourcentage du solde pour déclencher la fermeture (par défaut : 80 %)
07. Notifications :
- Send notifications when SL/TP hit : Envoie des notifications (alertes MT5) lors de la fermeture par SL/TP, fermeture partielle, ou protection d'équité.