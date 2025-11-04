Haven HTF Candle

L'oscillateur Haven ZScore est un puissant oscillateur statistique conçu pour identifier les écarts anormaux du prix par rapport à sa valeur moyenne. L'indicateur ne se contente pas de suivre le prix, mais mesure à quel point le prix actuel est un événement statistiquement significatif, ce qui permet de définir avec une grande précision les zones de surachat/survente et de trouver des points de retournement de tendance potentiels. Cet outil deviendra un assistant indispensable pour les traders q