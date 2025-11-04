Haven HTF Candle
- Indicateurs
- Maksim Tarutin
- Version: 1.0
Haven HTF Candle — La Puissance du Timeframe Supérieur sur Votre Graphique
Découvrez Haven HTF Candle — un outil puissant qui affiche les bougies d'un timeframe supérieur (HTF) directement sur votre graphique de travail. Cessez de basculer constamment entre les fenêtres et commencez à voir le véritable contexte du marché, ce qui est la base pour prendre des décisions de trading éclairées.
Fonctionnalités Clés et le Concept "Power of 3"
Analyse selon le concept "Power of 3" (AMD) : L'indicateur affiche clairement le prix d'ouverture de la bougie HTF — un niveau clé pour cette stratégie. Identifiez facilement les phases d'Accumulation, de Manipulation (Judas Swing) et de Distribution tout en restant sur un timeframe inférieur.
Évaluation instantanée de la tendance : Comprenez rapidement si le mouvement actuel sur votre timeframe est une impulsion ou une correction dans le cadre global.
Confort visuel : Personnalisez entièrement l'emplacement, les couleurs et le nombre de bougies HTF pour créer un espace de travail parfait sans bruit inutile.
Paramètres Principaux :
Higher Timeframe – Sélection du timeframe supérieur à afficher.
Number of candles to display – Nombre de bougies à afficher.
Bullish candle color / Bearish candle color – Couleurs des bougies haussières et baissières.
Display width of each candle (minutes) – Largeur de chaque bougie.
Margin between candles (minutes) – Marge entre les bougies.
Right shift from current candle (minutes) – Décalage du bloc de bougies par rapport au bord droit.
Open price line color / style / width – Paramètres de la ligne du prix d'ouverture.
Show Time Text – Activer/désactiver et personnaliser les étiquettes de temps (couleur, taille, décalage).
À qui s'adresse cet indicateur ?
Cet indicateur est indispensable pour les traders utilisant le Price Action et les Smart Money Concepts (SMC), ainsi que pour tous ceux qui souhaitent améliorer la précision de leurs entrées grâce à une compréhension approfondie de la structure du marché.