Super Trading Assistant Pro

Bonjour les Traders! Je suis votre assistant commercial. Pas beaucoup de mots, laissez - moi vous parler de ma spécialité:

1. Je suis bon dans la gestion de vos positions, peu importe à quelle extrémité vous passez une commande, je peux vous aider à ajouter une ligne de stop raisonnable et à déplacer le stop loss en premier.

2. Je peux vous aider à éviter la hausse et la baisse, à éradiquer les faiblesses humaines qui ne tiennent pas leurs principes à la racine.

3. Je vais vous envoyer un message de notification à votre client mt5 sur mobile pour votre référence, bien sûr, vous devez enregistrer l'id metaquotes dans l'application metatrader 5 sur votre appareil mobile dans la zone d'édition du client metatrader 5 - - > Options - - > notifications - - > id metaquotes et cocher activer le point de Notification OK.

4. Je soutiens bien l'exercice manuel de simulateur de jeu dans le test de stratégie.

5. Contactez - moi, vous pouvez également obtenir un programme complémentaire ai Assisted client super assistant.

Remarque: ce projet ne vous promet pas de faire un profit, il s'agit simplement d'un outil d'assistant commercial.

Affichage des effets pour les notifications de message voir effets de capture d'écran.

J'attends avec impatience que vous me choisissiez pour être votre assistant et courons ensemble vers la liberté financière!!!