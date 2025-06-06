Haven Market Structure PRO

4

Haven Market Structure PRO - Votre Analyste de Marché Professionnel

Présentation de  Haven Market Structure PRO – ce n'est pas simplement un indicateur, mais un système complet pour automatiser l'analyse du mouvement des prix, basé sur les concepts clés du Price Action et de la Smart Money. Cette version PRO a été créée pour les traders qui souhaitent obtenir un contrôle maximal sur le graphique et voir une image complète du marché.

Comprendre la structure du marché est le fondement d'un trading rentable. L'indicateur identifie automatiquement les éléments structurels les plus importants, libérant votre temps pour prendre des décisions de trading éclairées.

Signaux Clés de l'Indicateur

  • BOS (Break of Structure / Rupture de Structure) – se produit lorsque le prix casse un sommet précédent (dans une tendance haussière) ou un creux précédent (dans une tendance baissière). Cela sert de  confirmation de la force de la tendance actuelle.

  • CHoCH (Change of Character / Changement de Caractère) – survient lorsque le prix casse la structure dans la direction opposée (par exemple, en cassant le dernier creux dans une tendance haussière). C'est le  premier et plus important signe d'un éventuel changement de tendance.

Quoi de neuf et d'unique dans la version PRO ?

La version PRO inclut des fonctionnalités avancées qui transforment l'indicateur en un système de trading complet :

  1. Bandes de Volatilité Dynamiques (basées sur l'ATR)
    Elles ne montrent pas seulement la volatilité, elles agissent comme un  support ou une résistance dynamique. Dans une tendance haussière, la bande inférieure (Bull Band) suit le prix, et dans une tendance baissière, la bande supérieure (Bear Band) le fait. Cela aide à gérer visuellement votre position et à déterminer la force de la tendance.

  2. Coloration Automatique du Graphique
    Oubliez les doutes sur la tendance actuelle ! L'indicateur  colore automatiquement les bougies de la couleur de la bande de volatilité active. Les bougies turquoise indiquent une tendance haussière, tandis que les bougies rouges indiquent une tendance baissière. Vous identifiez instantanément qui domine le marché.

  3. Visualisation des Sessions de Trading
    Vous ne tradez qu'à des heures précises ? Activez cette fonction, et l'indicateur  ombragera les heures de trading inactives sur le graphique. Cela vous aidera à vous concentrer sur les heures les plus volatiles et à éviter de trader sur un marché "mince".

Toutes les Fonctionnalités de Haven Market Structure PRO :

  • Identification automatique des swings :  Sommets plus hauts (HH), Creux plus bas (LL), Creux plus hauts (HL) et Sommets plus bas (LH).

  • Identification claire des ruptures  BOS et des changements de caractère  CHoCH.

  • Bandes de Volatilité Dynamiques (ATR Bands) pour la visualisation de la tendance.

  • Coloration automatique des bougies selon la direction de la tendance.

  • Visualisation des sessions de trading pour se concentrer sur les heures clés.

  • Configuration de rupture flexible : par le corps de la bougie ou par sa mèche (ombre).

  • Système de notification avancé : Alertes (dans le terminal) et notifications Push (sur votre téléphone), pour ne manquer aucun signal.

  • Apparence entièrement personnalisable : couleurs, tailles, styles de lignes — tout est sous votre contrôle.

  • Optimisé pour fonctionner sur n'importe quelle paire de devises et n'importe quel timeframe.

  • Le paramètre HistoryBars pour limiter les calculs sur l'historique, ce qui économise les ressources du PC.

Paramètres Principaux :

  • SwingPeriod – sensibilité pour la détection des extrêmes. Une valeur plus faible = plus de swings locaux.

  • HistoryBars – nombre de barres de l'historique à analyser (0 = toutes les barres).

  • UseBodyForBreakout – utiliser le corps de la bougie (true) ou la mèche (false) pour déterminer la rupture.

  • ShowVolatilityBands – activer/désactiver l'affichage des bandes de volatilité.

  • ATRLength / VolatilityMultiplier – paramètres pour calculer la largeur des bandes de volatilité.

  • EnableChartColoring – activer/désactiver la coloration automatique des bougies.

  • ShowTradingSession – activer/désactiver l'affichage des sessions de trading et spécifier leurs horaires.

  • Notification Settings – configuration des notifications.

À qui s'adresse cet indicateur ?

  • Pour les traders de Price Action : automatisez votre analyse et gagnez du temps.

  • Pour les adeptes des Concepts de la Smart Money (SMC) : recevez des signaux clairs de BOS et CHoCH, qui sont à la base de cette stratégie.

  • Pour les débutants : commencez à comprendre comment le marché évolue et apprenez à voir la structure des prix.

  • Pour les traders expérimentés : obtenez un assistant puissant qui confirmera vos idées et vous évitera de manquer une configuration importante.

Améliorez la précision de vos entrées et commencez à comprendre le marché à un niveau plus profond avec  Haven Market Structure PRO ! Pour toute question ou suggestion, veuillez me contacter par message privé.

Jose Nunes
Jose Nunes 2025.09.09 09:36 
 

Using multiple indicators from this developer to help with market structure and top down bottom up analysis "Daily", "Weekly", "Monthly" and "Yearly decision making, I only had a small problem with pro version which was sorted within hours. Very friendly and helpful and all the tools are fully customisable and easy to understand, highly recommended. If I have to give a tip, remember they are indicators to help you with your market analysis.

Jose Nunes 2025.09.09 09:36 
 

Using multiple indicators from this developer to help with market structure and top down bottom up analysis "Daily", "Weekly", "Monthly" and "Yearly decision making, I only had a small problem with pro version which was sorted within hours. Very friendly and helpful and all the tools are fully customisable and easy to understand, highly recommended. If I have to give a tip, remember they are indicators to help you with your market analysis.

550033342 2025.07.13 07:34 
 

I had the previous indicator from Haven which was the very best indicator I had ever used. This indicator is definitely not as visually easy to understand. The blue and Red price bars can't be changed and in my mind they add confusion rather than clarity. So you can have down bars in a buy zone which don't change colour and vice versa. This is visually confusing. However the CHOCH and BOS points on the chart are excellent. Overall the free version was better.

Maksim Tarutin
44356
Réponse du développeur Maksim Tarutin 2025.07.13 08:21
Good day.
You can turn off the color palette in the column (Enable chart coloring based on trend) and then the bars will not be colored in the color of the trend.
Volatility bands help determine where to put the stop loss. You just had to write me a private message and I would help you figure it out.
Regarding the free version, it was removed by MQL Market moderators referring to internal rules, I myself did not remove it from MQL MARKET, I repeat, this was done by the moderators. Therefore, I posted the file of the free indicator in the blog.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/762223 Otherwise, everything concerning the market structure itself and its definition is no different from the free version.
Please reconsider your assessment of this indicator, because what you are writing does not correspond to reality.
Thank you.
