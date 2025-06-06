Haven Market Structure PRO - Votre Analyste de Marché Professionnel Présentation de Haven Market Structure PRO – ce n'est pas simplement un indicateur, mais un système complet pour automatiser l'analyse du mouvement des prix, basé sur les concepts clés du Price Action et de la Smart Money. Cette version PRO a été créée pour les traders qui souhaitent obtenir un contrôle maximal sur le graphique et voir une image complète du marché.

Comprendre la structure du marché est le fondement d'un trading rentable. L'indicateur identifie automatiquement les éléments structurels les plus importants, libérant votre temps pour prendre des décisions de trading éclairées.

Signaux Clés de l'Indicateur

BOS (Break of Structure / Rupture de Structure) – se produit lorsque le prix casse un sommet précédent (dans une tendance haussière) ou un creux précédent (dans une tendance baissière). Cela sert de confirmation de la force de la tendance actuelle .

CHoCH (Change of Character / Changement de Caractère) – survient lorsque le prix casse la structure dans la direction opposée (par exemple, en cassant le dernier creux dans une tendance haussière). C'est le premier et plus important signe d'un éventuel changement de tendance.

Quoi de neuf et d'unique dans la version PRO ?

La version PRO inclut des fonctionnalités avancées qui transforment l'indicateur en un système de trading complet :

Bandes de Volatilité Dynamiques (basées sur l'ATR)

Elles ne montrent pas seulement la volatilité, elles agissent comme un support ou une résistance dynamique. Dans une tendance haussière, la bande inférieure (Bull Band) suit le prix, et dans une tendance baissière, la bande supérieure (Bear Band) le fait. Cela aide à gérer visuellement votre position et à déterminer la force de la tendance. Coloration Automatique du Graphique

Oubliez les doutes sur la tendance actuelle ! L'indicateur colore automatiquement les bougies de la couleur de la bande de volatilité active. Les bougies turquoise indiquent une tendance haussière, tandis que les bougies rouges indiquent une tendance baissière. Vous identifiez instantanément qui domine le marché. Visualisation des Sessions de Trading

Vous ne tradez qu'à des heures précises ? Activez cette fonction, et l'indicateur ombragera les heures de trading inactives sur le graphique. Cela vous aidera à vous concentrer sur les heures les plus volatiles et à éviter de trader sur un marché "mince".

Toutes les Fonctionnalités de Haven Market Structure PRO :

Identification automatique des swings : Sommets plus hauts (HH), Creux plus bas (LL), Creux plus hauts (HL) et Sommets plus bas (LH).

Identification claire des ruptures BOS et des changements de caractère CHoCH .

Bandes de Volatilité Dynamiques (ATR Bands) pour la visualisation de la tendance.

Coloration automatique des bougies selon la direction de la tendance.

Visualisation des sessions de trading pour se concentrer sur les heures clés.

Configuration de rupture flexible : par le corps de la bougie ou par sa mèche (ombre).

Système de notification avancé : Alertes (dans le terminal) et notifications Push (sur votre téléphone), pour ne manquer aucun signal.

Apparence entièrement personnalisable : couleurs, tailles, styles de lignes — tout est sous votre contrôle.

Optimisé pour fonctionner sur n'importe quelle paire de devises et n'importe quel timeframe.

Le paramètre HistoryBars pour limiter les calculs sur l'historique, ce qui économise les ressources du PC.

Paramètres Principaux :

SwingPeriod – sensibilité pour la détection des extrêmes. Une valeur plus faible = plus de swings locaux.

HistoryBars – nombre de barres de l'historique à analyser (0 = toutes les barres).

UseBodyForBreakout – utiliser le corps de la bougie (true) ou la mèche (false) pour déterminer la rupture.

ShowVolatilityBands – activer/désactiver l'affichage des bandes de volatilité.

ATRLength / VolatilityMultiplier – paramètres pour calculer la largeur des bandes de volatilité.

EnableChartColoring – activer/désactiver la coloration automatique des bougies.

ShowTradingSession – activer/désactiver l'affichage des sessions de trading et spécifier leurs horaires.

Notification Settings – configuration des notifications.

À qui s'adresse cet indicateur ?

Pour les traders de Price Action : automatisez votre analyse et gagnez du temps.

Pour les adeptes des Concepts de la Smart Money (SMC) : recevez des signaux clairs de BOS et CHoCH, qui sont à la base de cette stratégie.

Pour les débutants : commencez à comprendre comment le marché évolue et apprenez à voir la structure des prix.

Pour les traders expérimentés : obtenez un assistant puissant qui confirmera vos idées et vous évitera de manquer une configuration importante.

Améliorez la précision de vos entrées et commencez à comprendre le marché à un niveau plus profond avec Haven Market Structure PRO ! Pour toute question ou suggestion, veuillez me contacter par message privé.