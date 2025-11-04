Haven QQE PRO - Votre Guide Visuel des Tendances sur Toutes les Unités de Temps Découvrez le Haven QQE PRO – un outil pratique basé sur l'algorithme QQE, conçu pour résoudre la tâche principale d'un trader : identifier rapidement la tendance actuelle et trader dans sa direction. L'indicateur analyse les données de plusieurs unités de temps simultanément et montre clairement qui domine le marché — les acheteurs ou les vendeurs.

Oubliez la nécessité de basculer entre les graphiques. Toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision sont rassemblées en un seul endroit.

Quels signaux recevrez-vous exactement ?

L'indicateur fournit trois types de signaux visuels qui fonctionnent ensemble :

Tableau de Bord Multi-Unités de Temps (Dashboard)

C'est votre principal repère. Le panneau dans le coin du graphique montre l'état de la tendance ( Haussier, Baissier, Latéral) sur toutes les unités de temps importantes (par exemple, M5, M15, H1, H4). Il permet d'évaluer instantanément la situation globale. Histogramme dans la Sous-Fenêtre

Montre l'impulsion sur votre unité de temps actuelle : Couleur bleue — impulsion haussière, les acheteurs sont plus forts.

Couleur rouge — impulsion baissière, les vendeurs sont plus forts.

Couleur jaune — plat (range). Le marché est indécis, il n'y a pas de tendance claire. Flèches sur le Graphique des Prix

Indiquent les points d'entrée potentiels : Flèches principales : apparaissent lors du croisement des lignes de signal QQE. Signal d'un changement d'impulsion locale.

Flèches de croisement du zéro : apparaissent lorsque la ligne principale du QQE franchit le niveau zéro. Signal d'un renforcement de l'impulsion.

Comment l'utiliser ? Exemples pratiques

Voici quelques méthodes de base pour appliquer l'indicateur dans le trading :

Stratégie n°1 : Entrée dans le sens de la tendance principale (la plus sûre) Regardez le tableau de bord : par exemple, H1 et H4 indiquent " Haussier ". C'est notre tendance principale. Sur l'unité de temps de travail (par exemple, M15), attendez un repli. L'histogramme devient temporairement rouge. Dès que l'histogramme redevient bleu et qu'une flèche haussière apparaît sur le graphique, cherchez un point d'entrée à l'achat.

Stratégie n°2 : Filtre de range

Si le tableau de bord affiche des signaux contradictoires (par exemple, H1 "Haussier" et H4 "Baissier"), et que l'histogramme sur votre unité de temps est souvent jaune — c'est un signe clair d'incertitude. Dans de tels moments, il est préférable de rester en dehors du marché pour éviter les faux signaux.

Stratégie n°3 : Détermination de la force de l'impulsion

Après avoir reçu le signal principal (par exemple, un histogramme bleu et une flèche vers le haut), l'apparition d'une flèche supplémentaire de croisement du zéro confirme que le mouvement haussier prend de la force. Cela peut être utilisé pour renforcer une position.

Toutes les Fonctionnalités de Haven QQE PRO :

Tableau de bord multi-unités de temps avec des unités de temps personnalisables (M5, M15, H1, H4, D1, etc.).

Histogramme en couleur pour une évaluation rapide de l'impulsion actuelle (Haussier/Baissier/Latéral).

Deux types de signaux de flèches sur le graphique : croisement de lignes et croisement du niveau zéro.

Système de notifications flexible : Alertes, notifications Push sur votre téléphone, E-mail.

Possibilité d'afficher les données d'une unité de temps supérieure (MTF) sur l'unité de temps actuelle.

Personnalisation complète des couleurs, des tailles et des paramètres de l'indicateur.

N'entre pas en conflit avec d'autres indicateurs grâce à un préfixe d'objet unique.

Paramètres Clés :

SF (Facteur de lissage) – sensibilité de l'indicateur.

ShowDashboard – activer/désactiver le panneau d'information.

Timeframes – liste des unités de temps pour le tableau de bord (par exemple, "M15,H1,H4").

ArrowsOnCrossover / ArrowsOnZeroCross – gérer l'affichage des flèches.

ColorHistogramSideways – activer/désactiver la mise en surbrillance du range en jaune.

Notification Settings – configuration des notifications.



