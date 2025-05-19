Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades.

Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec une synchronisation en temps réel des ordres de marché et en attente, des modifications de trades, des clôtures partielles et des opérations de clôture par compensation. Il est compatible avec les comptes démo et réels, les connexions de trading ou d'investisseur, et assure la récupération grâce à un système de mémoire persistante des trades même si l'EA, le terminal ou le VPS redémarre. Plusieurs masters et slaves peuvent être gérés simultanément avec des IDs uniques, et les différences entre courtiers sont gérées automatiquement grâce aux ajustements de préfixe/suffixe ou au mappage personnalisé de symboles.

Fonctionnalités Spéciales :

Facile à configurer — aussi rapide que 30 secondes (voir vidéo).

Rapide, stable et précis — copie à faible latence en Mode Turbo (voir capture d'écran).

Haute sécurité — n'utilise pas de DLL ou WebRequest potentiellement dangereux.

Mémoire persistante des trades pour éviter les trades orphelins, manqués ou inexacts.

Copie depuis manuel ou EA, à travers tous les types de comptes.

Auto préfixe/suffixe pour les symboles pour une configuration rapide ; copie entre MT4 et MT5.

Copie très flexible multi-master et multi-slave avec configuration simple.

Méthodes avancées : Clôture Partielle pour MT4/5, Trades Inversés et Clôture par Compensation.

Numéros Magiques et Commentaires vides des trades copiés pour des variations d'apparence.

Gestion des risques et protection du compte pour les comptes de courtiers et prop firms.

Options de Trailing Stop, Take Profit et Stop Loss pour gérer les risques et les gains.

Contrôles étendus de taille de lot avec plus de 10 options.

Meilleur Prix basé sur le compte et/ou les trades individuels pour capturer des entrées favorables.

Nouvelle tentative automatique lors de problèmes temporaires de courtier/connectivité avec logique d'exécution rapide.

Et beaucoup d'autres fonctions avancées.

Gestion du Stop Loss et Take Profit

Le stop loss et take profit peuvent suivre le master, rester non définis, être définis en points ou calculés dynamiquement en utilisant des facteurs ATR ou ADR. Le TP peut aussi être défini comme un multiplicateur relatif au SL. Tous les paramètres respectent les restrictions StopLevel et FreezeLevel imposées par le courtier pour réduire les rejets d'exécution.

Filtrage et Contrôle des Trades

Les trades peuvent être filtrés par symboles, numéros magiques et commentaires, avec des listes d'inclusion et d'exclusion disponibles. Ces listes peuvent gérer des correspondances partielles (ex. "USD" pour toutes les paires USD) ou des définitions complètes pour un contrôle granulaire. Le copieur supporte aussi la copie inversée (achat devient vente et vice versa) et permet aux traders d'ignorer les sorties du master lors de la gestion indépendante des clôtures côté slave. Les ordres en attente peuvent être copiés ou ignorés, tandis que les clôtures partielles et les opérations de clôture par compensation sont détectées et répliquées avec précision à travers les plateformes.

Vitesse de Copie, Filtres de Prix et Sessions

L'exécution peut être intentionnellement retardée en utilisant un timing randomisé pour mieux s'aligner avec les exigences des prop firms. Les traders peuvent aussi activer la Logique de Meilleur Prix, filtrant les entrées par distance en points, valeur en dollars, pourcentage ATR ou pourcentage ADR, avec des fenêtres de tolérance et ajustement automatique du delta SL/TP. Le contrôle commercial basé sur le temps est supporté grâce à deux filtres de session indépendants, où le trading peut être restreint par jour de la semaine et heures spécifiques de la journée pour s'aligner avec les horaires de trading, événements de nouvelles ou restrictions de prop firms.

Synchronisation Initiale et Division du Volume

Au démarrage, les traders peuvent choisir de copier les trades existants immédiatement, seulement les profitables, seulement les perdants ou aucun. Le volume de trade peut être ajusté via des modes fixes, multiplicateur et basés sur le compte (equity, solde, marge libre, equity × levier), et peut aussi être divisé en positions plus petites. La division peut être faite par taille de lot ou par nombre de trades, avec contrôle de débordement ou reste, assurant la compatibilité avec les limites strictes de taille de lot du courtier.

Protection du Drawdown et de l'Equity

Les fonctionnalités de protection du drawdown quotidien, drawdown global et equity aident à sauvegarder les comptes de trading, spécialement dans les environnements de prop firms. Les limites peuvent être définies par pourcentage ou valeurs fixes en dollars, et lorsqu'elles sont violées, le copieur peut automatiquement verrouiller le trading jusqu'au jour suivant ou jusqu'à ce que les conditions se réinitialisent. La protection peut être appliquée contre le solde, l'equity ou les références initiales du compte, selon les règles de la prop firm.

Outils Avancés de Gestion des Risques

Le copieur inclut un moteur de Trailing Stop avec plusieurs méthodes : points fixes, ATR ou ADR. Le trailing peut être défini comme un facteur de SL, avec des pas de trailing personnalisables, niveaux de seuil de rentabilité et engagement seulement sur les trades gérés. De plus, un système de Clôture de Panier gère les groupes de trades collectivement, avec stop loss global, take profit, trailing stop, seuil de rentabilité et conscience des commissions/swaps. La gestion de panier supporte les stratégies qui dépendent des sorties au niveau du portefeuille. Les tailles de lot peuvent aussi être contrôlées avec des filtres min/max, tandis que les filtres de nombre de trades permettent de définir un nombre minimum ou maximum de trades actifs par symbole ou à travers tous les trades pour maintenir l'exposition au risque dans les limites.

Numéros Magiques, Commentaires et Logique de Nouvelle Tentative

Les trades copiés peuvent porter aucun numéro magique (vide), hériter du numéro magique du master ou utiliser une entrée spécifiée manuellement. La même flexibilité s'applique aux commentaires de trade : ils peuvent être vides, copiés du master ou définis comme une chaîne personnalisée définie par l'utilisateur. Une fonctionnalité unique du Copy Cat Copier est la capacité de laisser le numéro magique et le commentaire du trade slave vides même si le master en a.

Mises à jour :

Les fonctionnalités de Copy Cat More MT5 (Chat Copieur MT5) sont constamment mises à jour, et vous les recevrez sans coût supplémentaire après un achat unique.



