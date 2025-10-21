Haven Entry Bands - Votre Navigateur pour des Entrées Précises sur le Marché

Découvrez Haven Entry Bands – ce n'est pas juste un ensemble de lignes sur votre graphique, mais un système complet pour identifier les tendances et trouver des points d'entrée à haute probabilité. L'indicateur est basé sur une combinaison de l'action des prix lissée et de la volatilité adaptative, ce qui lui permet de construire des niveaux dynamiques de support et de résistance basés sur les ratios de Fibonacci.

Arrêtez de deviner où entrer sur le marché. Haven Entry Bands détermine automatiquement si les haussiers (bulls) ou les baissiers (bears) ont le contrôle et met en évidence les zones clés pour ouvrir des transactions, vous libérant du temps pour l'essentiel : prendre des décisions éclairées.

Signaux Clés de l'Indicateur

L'indicateur génère trois types de signaux, chacun ayant un objectif spécifique :

Signaux d'Entrée (Entry Signals) – apparaissent au tout début d'une nouvelle tendance, lorsque la ligne de base change de direction. C'est le signal principal pour entrer sur le marché dès le départ d'un nouveau mouvement.

Signaux de Rebond (Bounce Signals) – se produisent lorsque le prix effectue un repli (pullback) vers la ligne de base centrale et rebondit dessus, poursuivant ainsi la tendance. C'est un point d'entrée idéal pour la continuation de tendance après un retracement mineur.

Signaux de Rejet / TP (Rejection / TP Signals) – sont déclenchés lorsque le prix atteint les niveaux extérieurs de Fibonacci. Ces signaux peuvent indiquer l'épuisement de l'impulsion actuelle et servir de guide pour la prise de bénéfices (Take Profit) ou pour rechercher des configurations de retournement.

Qu'est-ce qui rend Haven Entry Bands unique ?

Niveaux de Fibonacci Dynamiques

Contrairement aux lignes statiques que vous dessinez à la main, les niveaux de cet indicateur s'adaptent à la volatilité actuelle du marché. Dans une tendance haussière, l'indicateur construit des niveaux de support dynamiques, et dans une tendance baissière, il construit des niveaux de résistance. Le prix lui-même vous indique où l'attendre. Double Moteur de Calcul de la Volatilité

Vous pouvez choisir quel indicateur est utilisé pour calculer la largeur des bandes : le classique ATR (Average True Range) ou le StdDev (Écart type). Cela vous permet de personnaliser Haven Entry Bands pour l'adapter à votre style de trading et à un actif spécifique. Tout-en-un : Tendance, Entrée et Sortie

L'indicateur ne se contente pas de montrer la direction de la tendance. Il fournit un ensemble complet de signaux : pour entrer au début d'une tendance, pour renforcer une position lors des replis, et pour identifier les zones de sortie potentielles. Cela le transforme en un système de trading autonome.

Toutes les Fonctionnalités de Haven Entry Bands :

Détection automatique de la direction de la tendance basée sur une moyenne mobile doublement lissée.

Construction de canaux de support/résistance dynamiques basés sur les niveaux de Fibonacci (0.618, 1.0, 1.618, 2.618).

Signaux de flèches visuels clairs et intuitifs pour chaque type d'événement (Entrée, Rebond, Rejet).

Choix entre l'ATR et le StdDev pour le calcul de la volatilité.

Agressivité personnalisable pour les signaux de Take Profit (TP).

Système de Notification Avancé : Alertes dans le terminal, Notifications Push (sur votre téléphone) et Alertes Sonores, pour ne jamais manquer un signal.

Apparence entièrement personnalisable : couleurs et épaisseurs pour toutes les lignes et flèches.

Code haute performance qui ne repeint pas (non-repainting) et ne surcharge pas votre terminal.

Optimisé pour toute paire de devises, action ou cryptomonnaie sur n'importe quelle unité de temps.

Paramètres Principaux :

InpLength – la période de la moyenne mobile principale, affecte la sensibilité de la détection de tendance.

InpAtrLength – la période de l'indicateur de volatilité (ATR ou StdDev).

InpUseATR – bascule entre l'utilisation de l'ATR (true) et de l'Écart type (false) pour le calcul des bandes.

InpTPAggressiveness – sélectionne le niveau de Fibonacci (Bas, Moyen, Élevé) pour générer les signaux de Rejet/TP.

InpShowRejections / InpShowBounces – active/désactive l'affichage des signaux de Rejet et de Rebond.

Alert Settings – contrôle total sur tous les types de notifications.

À qui s'adresse cet indicateur ?