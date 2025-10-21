Haven Entry Bands

Haven Entry Bands - Votre Navigateur pour des Entrées Précises sur le Marché

Découvrez Haven Entry Bands – ce n'est pas juste un ensemble de lignes sur votre graphique, mais un système complet pour identifier les tendances et trouver des points d'entrée à haute probabilité. L'indicateur est basé sur une combinaison de l'action des prix lissée et de la volatilité adaptative, ce qui lui permet de construire des niveaux dynamiques de support et de résistance basés sur les ratios de Fibonacci.

Plus de produits -> ICI.

Arrêtez de deviner où entrer sur le marché. Haven Entry Bands détermine automatiquement si les haussiers (bulls) ou les baissiers (bears) ont le contrôle et met en évidence les zones clés pour ouvrir des transactions, vous libérant du temps pour l'essentiel : prendre des décisions éclairées.

Signaux Clés de l'Indicateur

L'indicateur génère trois types de signaux, chacun ayant un objectif spécifique :

  • Signaux d'Entrée (Entry Signals) – apparaissent au tout début d'une nouvelle tendance, lorsque la ligne de base change de direction. C'est le signal principal pour entrer sur le marché dès le départ d'un nouveau mouvement.

  • Signaux de Rebond (Bounce Signals) – se produisent lorsque le prix effectue un repli (pullback) vers la ligne de base centrale et rebondit dessus, poursuivant ainsi la tendance. C'est un point d'entrée idéal pour la continuation de tendance après un retracement mineur.

  • Signaux de Rejet / TP (Rejection / TP Signals) – sont déclenchés lorsque le prix atteint les niveaux extérieurs de Fibonacci. Ces signaux peuvent indiquer l'épuisement de l'impulsion actuelle et servir de guide pour la prise de bénéfices (Take Profit) ou pour rechercher des configurations de retournement.

Qu'est-ce qui rend Haven Entry Bands unique ?

  1. Niveaux de Fibonacci Dynamiques
    Contrairement aux lignes statiques que vous dessinez à la main, les niveaux de cet indicateur s'adaptent à la volatilité actuelle du marché. Dans une tendance haussière, l'indicateur construit des niveaux de support dynamiques, et dans une tendance baissière, il construit des niveaux de résistance. Le prix lui-même vous indique où l'attendre.

  2. Double Moteur de Calcul de la Volatilité
    Vous pouvez choisir quel indicateur est utilisé pour calculer la largeur des bandes : le classique ATR (Average True Range) ou le StdDev (Écart type). Cela vous permet de personnaliser Haven Entry Bands pour l'adapter à votre style de trading et à un actif spécifique.

  3. Tout-en-un : Tendance, Entrée et Sortie
    L'indicateur ne se contente pas de montrer la direction de la tendance. Il fournit un ensemble complet de signaux : pour entrer au début d'une tendance, pour renforcer une position lors des replis, et pour identifier les zones de sortie potentielles. Cela le transforme en un système de trading autonome.

Toutes les Fonctionnalités de Haven Entry Bands :

  • Détection automatique de la direction de la tendance basée sur une moyenne mobile doublement lissée.

  • Construction de canaux de support/résistance dynamiques basés sur les niveaux de Fibonacci (0.618, 1.0, 1.618, 2.618).

  • Signaux de flèches visuels clairs et intuitifs pour chaque type d'événement (Entrée, Rebond, Rejet).

  • Choix entre l'ATR et le StdDev pour le calcul de la volatilité.

  • Agressivité personnalisable pour les signaux de Take Profit (TP).

  • Système de Notification Avancé : Alertes dans le terminal, Notifications Push (sur votre téléphone) et Alertes Sonores, pour ne jamais manquer un signal.

  • Apparence entièrement personnalisable : couleurs et épaisseurs pour toutes les lignes et flèches.

  • Code haute performance qui ne repeint pas (non-repainting) et ne surcharge pas votre terminal.

  • Optimisé pour toute paire de devises, action ou cryptomonnaie sur n'importe quelle unité de temps.

Paramètres Principaux :

  • InpLength – la période de la moyenne mobile principale, affecte la sensibilité de la détection de tendance.

  • InpAtrLength – la période de l'indicateur de volatilité (ATR ou StdDev).

  • InpUseATR – bascule entre l'utilisation de l'ATR (true) et de l'Écart type (false) pour le calcul des bandes.

  • InpTPAggressiveness – sélectionne le niveau de Fibonacci (Bas, Moyen, Élevé) pour générer les signaux de Rejet/TP.

  • InpShowRejections / InpShowBounces – active/désactive l'affichage des signaux de Rejet et de Rebond.

  • Alert Settings – contrôle total sur tous les types de notifications.

À qui s'adresse cet indicateur ?

  • Pour les Traders de Tendance : automatisez votre recherche de points d'entrée et soyez confiant dans la direction de la tendance.

  • Pour les Scalpers et les Day Traders : obtenez des signaux précis pour des transactions à court terme sur les rebonds à partir de niveaux dynamiques.

  • Pour les Débutants : obtenez un système visuel simple et clair qui vous aidera à apprendre à sentir le rythme du marché.

  • Pour les Traders Expérimentés : utilisez Haven Entry Bands comme un puissant outil de confirmation pour votre stratégie de trading principale.

Plus de l'auteur
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Indicateurs
L'indicateur   Haven FVG   est un outil d'analyse des marchés qui permet d'identifier les zones d'inefficacité (Fair Value Gaps, FVG) sur le graphique, fournissant aux traders des niveaux clés pour l'analyse des prix et la prise de décisions commerciales. Autres produits ->  ICI Caractéristiques principales : Réglages de couleurs individuels : Couleur pour FVG haussier   (Bullish FVG Color). Couleur pour FVG baissier   (Bearish FVG Color). Visualisation flexible des FVG : Nombre maximum de boug
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicateurs
Haven Volume Profile est un indicateur multifonctionnel pour l'analyse du profil de volume qui aide à identifier les niveaux de prix clés basés sur la répartition du volume de négociation. Il a été conçu pour les traders professionnels qui souhaitent mieux comprendre le marché et identifier les points d'entrée et de sortie importants pour leurs transactions. Autres produits ->  ICI Fonctionnalités principales : Calcul du Point of Control (POC) - le niveau d'activité commerciale maximal, ce qui a
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (6)
Indicateurs
L'indicateur   "Haven Key Levels PDH PDL"   aide les traders à visualiser les niveaux clés sur le graphique. Il marque automatiquement les niveaux suivants : DO (Daily Open)   — Niveau d'ouverture du jour. NYM (New York Midnight)   — Niveau de minuit à New York. PDH (Previous Day High)   — Plus haut du jour précédent. PDL (Previous Day Low)   — Plus bas du jour précédent. WO (Weekly Open)   — Niveau d'ouverture de la semaine. MO (Monthly Open)   — Niveau d'ouverture du mois. PWH (Previous Week
FREE
Haven Candle Timer Countdown
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur "Haven Candle Timer Countdown" est un outil simple et pratique pour les traders, qui vous aide à suivre les plages horaires de différents intervalles de temps. Il affiche l'heure actuelle du serveur ainsi que le compte à rebours jusqu'à la fin des bougies sur trois intervalles de temps sélectionnés simultanément. Cet outil est particulièrement utile pour les traders qui ont besoin de savoir exactement combien de temps il reste avant la fin de la bougie actuelle sur plusieurs interva
FREE
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicateurs
Haven Stop Loss Hunter Indicator Un outil précis pour analyser les niveaux clés du marché. Conçu pour les traders cherchant à mieux comprendre la dynamique des prix et à améliorer leurs décisions de trading. Autres produits ->  ICI Principales fonctionnalités : Aide à identifier rapidement les extrêmes de prix importants. Identification des niveaux de rupture potentielle (sweep) Détecte les moments où le prix tente de franchir un niveau mais échoue, signalant ainsi un possible retournement ou
FREE
Haven Average Daily Range
Maksim Tarutin
5 (3)
Indicateurs
Haven Average Daily Range est un indicateur puissant et flexible qui calcule et affiche la fourchette quotidienne moyenne (ADR), offrant aux traders un outil indispensable pour évaluer la volatilité et les mouvements de prix quotidiens potentiels. Avec la dernière mise à jour, l'indicateur est devenu encore plus fonctionnel, ajoutant la capacité d'analyser les données historiques directement sur le graphique ! Découvrez mes autres produits ->  ICI Caractéristiques Clés : Niveaux ADR Historiques
FREE
Haven Fractals
Maksim Tarutin
Indicateurs
Ce indicateur est conçu pour afficher des fractales sur le graphique des prix, aidant ainsi les traders à identifier les extrêmes locaux importants. Les fractales sont des points particuliers sur le graphique qui correspondent à la définition classique : un maximum local est formé lorsque la bougie centrale est plus haute que les deux bougies voisines de chaque côté, et un minimum local est formé lorsque la bougie centrale est plus basse que les deux bougies voisines. Autres produits ->  ICI Pri
FREE
Haven Trend Tracker PRO
Maksim Tarutin
Indicateurs
Haven Trend Tracker PRO  est un indicateur professionnel pour la détermination précise de la tendance sur tous les marchés financiers. Il suit les mouvements de prix et aide les traders à prendre des décisions commerciales éclairées sur la base de signaux clairs. Autres produits ->  ICI Caractéristiques principales : Visualisation claire de la tendance - Affichage coloré de la ligne de tendance avec un système intuitif : bleu pour la tendance haussière, rouge pour la tendance baissière Signaux d
Haven CBDR
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicateurs
Haven CBDR est un indicateur simple d’utilisation qui affiche sur le graphique la zone de prix ICT « Central Bank Dealers Range » (CBDR). Le programme trace des rectangles délimitant la zone de prix CBDR et affiche également des lignes de déviation standard pour évaluer les niveaux potentiels de support et de résistance. Le produit permet de configurer l’intervalle horaire du CBDR, le nombre de jours calendaires affichés, les couleurs et les styles des éléments graphiques, et adapte automatiquem
FREE
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicateurs
Haven Market Structure PRO - Votre Analyste de Marché Professionnel Présentation de  Haven Market Structure PRO  – ce n'est pas simplement un indicateur, mais un système complet pour automatiser l'analyse du mouvement des prix, basé sur les concepts clés du Price Action et de la Smart Money. Cette version PRO a été créée pour les traders qui souhaitent obtenir un contrôle maximal sur le graphique et voir une image complète du marché. Autres produits ->  ICI Comprendre la structure du marché est
Haven Risk Control MT5
Maksim Tarutin
Utilitaires
Conseiller "Risk Control" "Risk Control" est un gestionnaire de positions avancé pour MetaTrader 5 qui automatise le processus de fermeture partielle des positions en fonction de paramètres de risque spécifiés et du ratio risque/rendement (RR). Le conseiller aide les traders à gérer efficacement les positions ouvertes, à minimiser les risques et à maximiser les profits potentiels. Autres produits -> ICI Caractéristiques principales : - Fermeture partielle automatique des positions basée sur de
FREE
Haven Market Session Time PRO
Maksim Tarutin
5 (2)
Indicateurs
Haven Market Session Time PRO – votre assistant fiable pour l’analyse des sessions de marché et des actualités. Cet indicateur compact vous informe sur les principales sessions de trading et les événements économiques importants directement sur le graphique. Personnalisez l’affichage des sessions qui vous intéressent : Asie, Londres, États-Unis et autres régions. L’indicateur met automatiquement en évidence les périodes d’activité, en affichant les heures de début et de fin de chaque session. Vo
Haven Gold Daily Breakout
Maksim Tarutin
Experts
Haven Gold Daily Breakout est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé, conçu pour trader l'une des stratégies les plus populaires et les plus simples des marchés financiers : la cassure du range journalier . Il est spécialement optimisé pour l'Or (XAUUSD) afin d'utiliser sa forte volatilité pour générer des profits, tout en contrôlant rigoureusement les risques et en éliminant les décisions émotionnelles. Mes autres produits -> ICI || Suivi du Conseiller -> VOIR Principe de trading : une s
Haven RSI Candlestick
Maksim Tarutin
Indicateurs
Haven RSI Candlestick est un indicateur technique innovant qui transforme le graphique en ligne traditionnel de l'Indice de Force Relative (RSI) en un format intuitif de graphique en chandeliers. Cet outil est conçu pour les traders qui s'appuient sur l'analyse technique et qui cherchent à interpréter la dynamique du marché et les points de retournement potentiels plus rapidement et plus en profondeur. Autres produits -> ICI . Caractéristiques principales : Visualisation du RSI sous forme de cha
Haven ZScore Oscillator
Maksim Tarutin
Indicateurs
L'oscillateur Haven ZScore est un puissant oscillateur statistique conçu pour identifier les écarts anormaux du prix par rapport à sa valeur moyenne. L'indicateur ne se contente pas de suivre le prix, mais mesure à quel point le prix actuel est un événement statistiquement significatif, ce qui permet de définir avec une grande précision les zones de surachat/survente et de trouver des points de retournement de tendance potentiels. Cet outil deviendra un assistant indispensable pour les traders q
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis