Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter les retracements et les points de retournement. Cet outil permet aux traders de planifier et de prendre des décisions avec plus de confiance et de structure, augmentant ainsi l’efficacité des entrées d’ordre basées sur les Smart Money Concepts. C’est un package combiné Indicateur + Système de Signal (2 en 1), alliant une analyse intelligente des zones à des signaux d’entrée de trade en temps réel dans un seul outil. Que vous utilisiez ce système directement ou pour votre propre analyse, il peut être personnalisé pour s’adapter à votre style de trading individuel.

------------------------------------------------------------------------------

📍 GRATUIT ! Le FABLE Pro Suite – Kit complet de trading tout-en-un pour les traders Smart Money

Lorsque vous achetez cet indicateur, vous recevrez le FABLE Pro Suite entièrement gratuitement !

Un outil essentiel que chaque trader Smart Money Concepts (SMC) doit posséder
Conçu exclusivement pour les supporters de SMC FABLE
Vous aide à analyser plus précisément et à prendre des décisions efficacement.
Téléchargement instantané disponible après l’achat – pas d’attente nécessaire !

📍 La boîte à outils FABLE Pro Suite : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB
                                           📃 Guide d’installation : https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

------------------------------------------------------------------------------

Fonctionnalités incluses : 

📍Nouvelle fonctionnalité : Blocs d’ordres volumisés (VOB) https://docs.google.com/document/d/1n9G_8MucTQmBrq8tKbhZT9hTyJ9UX9dO9cW-izLYdzo

  • Détection automatique de la structure du marché (BOS CHoCH), (mBOS mCHoCH) avec une distinction claire entre la structure interne et externe du marché.

  • Points clés d’intérêt (POI) : Toutes les zones après une rupture de structure.

  • Identification des Order Blocks (OB), des zones de demande et d’offre (SD), et des Fair Value Gaps (FVG).

  • Liquidité, égalité des plus hauts et des plus bas, PDH / PDL (plus haut / plus bas du jour précédent), PWH / PWL (plus haut / plus bas de la semaine précédente).

  • Zones Premium et Discount.

  • Niveau Fib automatique : identification des retracements et retournements grâce à des niveaux de Fibonacci tracés automatiquement.

  • Horaires des sessions de trading (Tokyo, Londres, New York).

  • Tableau de bord personnalisable pour s’adapter à votre style de trading unique.

  • Le programme est conçu pour être simple et facile à utiliser.

  • Les zones ne disparaissent jamais – facile à backtester et à planifier. Idéal pour les traders stratégiques qui veulent analyser les données historiques sur plusieurs périodes et facteurs. Vous aide à vous entraîner méthodiquement et à construire des stratégies de trading précises.

  • Cet outil vous permet d’activer ou de désactiver les signaux de trading et de personnaliser l’affichage du graphique selon votre style préféré. Que vous tradiez avec le système ou selon votre propre analyse, cette fonctionnalité offre la flexibilité pour correspondre à votre stratégie.

  • Système Indicateur + Signal en un seul package : combine une analyse puissante des zones avec des signaux d’entrée en temps réel — tout dans un seul outil.

  • Astuce : améliorez la précision de votre trading via le backtesting en ajustant le paramètre Swing selon chaque actif. Ajuster la valeur Swing pour correspondre aux caractéristiques spécifiques de chaque paire de devises ou actif vous aide à développer des stratégies plus précises et à analyser les résultats plus efficacement.

De plus, le calculateur de risque par trade calcule automatiquement la taille de lot ! Plus besoin de calculs manuels — il suffit de définir votre Stop Loss et votre pourcentage de risque, et le système s’occupe du reste automatiquement. Il n’est pas nécessaire de spécifier s’il s’agit d’un BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP ou SELL LIMIT. ***

    *** Le système fonctionne en temps réel, à la fois pour l’analyse du marché et l’affichage des signaux, sans recalcul (no repaint). ***

    Testez en direct avec nous : https://www.youtube.com/@fableedge 
      Vidéo explicative (Cliquez pour regarder) : https://youtu.be/tWrs7uaR5Bg
    Vidéo explicative (Cliquez pour regarder) : https://youtu.be/4ic_nZlwqsI

    ------------------------------------------------------------------------------

    • *** Manuel d’utilisation : Tableau de bord, paramètres des fonctionnalités et FAQ pour Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ***

    https://docs.google.com/document/d/1xgUfsj3LqrAHXzhi-CTIdvAjMbWHCOx67G4GpiYwpy8

    ------------------------------------------------------

    • *** Comment télécharger la version démo gratuite de l’indicateur “Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe” ***

    https://docs.google.com/document/d/13bCDw5YQoDRLI5qcOAVDKewmaC6fGxp7BAlb2VqYSjU

    https://youtu.be/lHWQRQLmniE

    ------------------------------------------------------

    • *** Exemple de capture d’écran réelle prise à partir de l’indicateur "Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe". ***

    https://docs.google.com/document/d/1UiQfxFwOnMuCWdIsYscPWit98_XJ5ipLHYjZ5kr-gtU

    ------------------------------------------------------

    • *** Guide étape par étape pour l’installation, l’achat, la mise à jour et la compréhension des versions ***

    ------------------------------------------------------

    SMC | Smart Money Concepts (SMC) | SMART MONEY | Signaux SMC | Entry In The Zone | Zone | Outil de signal de retournement SMC | SMCFABLE | SMC MT5 | Smart Money Concepts pour MT5 | Indicateur SMC sur MT5 | Signaux | Indicateur de signal SMC | Indicateur de signal SMC MT5 | Structure du marché | ICT | Analyse de la structure du marché | BOS CHoCH | Orderblock | Détecteur automatique BOS CHoCH | mBOS mCHoCH | Order Blocks | OB | Offre et Demande | SD | Fair Value Gaps | FVG | Liquidité | Premium Discount | Point d’intérêt (POI) | POI | Niveaux de Fibonacci automatisés | Niveau Fib Auto | Identification de Fresh Zones | SMC Multi Timeframe | Analyse Multi Timeframe | Analyse des sessions de trading | Analyse des sessions Tokyo, Londres, New York | Support et Résistance | Egalité des plus hauts et plus bas | PDH/PDL/PWH/PWL | Fonction de verrouillage d’échelle | Alertes en temps réel | Tableau de bord personnalisable | FABLE | SMC FABLE

    ------------------------------------------------------

    *** Pourquoi choisir Entry In The Zone et SMC Multi Timeframe ? ***

    Un indicateur qui combine le Smart Money Concept (SMC) avec des signaux de retournement conçus pour améliorer votre ratio risque/rendement (R/R).
    Analyse de la structure du marché basée sur les principes SMC pour améliorer la précision de la prise de décision.
    Analyse multi-timeframe pour obtenir une perspective plus large du marché en analysant plusieurs unités de temps simultanément.
    Ne manquez jamais un changement dans la structure du marché ! BOS et CHoCH automatiques avec un tableau de bord multi-timeframe rendent l’analyse du marché plus facile que jamais !
    Détection automatique des zones clés, met en évidence automatiquement les Order Blocks (OB), les zones de demande et d’offre (SD), les Fair Value Gaps (FVG).
    POI, zones fraîches – Identifie les zones intactes pour des opportunités potentielles de trading.
    Niveaux de Fibonacci automatiques – Identifie les retracements et retournements grâce à des niveaux de Fibonacci tracés automatiquement. Utilise les outils Fibonacci pour analyser les zones où le prix est susceptible de faire un retracement ou un retournement. Le système trace automatiquement les niveaux de Fibonacci du plus haut au plus bas (ou inversement, selon la tendance).
    Analyse des sessions de trading – Analyse le comportement des prix pendant les sessions de Tokyo, Londres et New York.
    Tableau de bord personnalisable & paramètres conviviaux – Adaptez-le à votre style de trading. Le programme est conçu pour être simple et facile à utiliser.
    Calculateur de risque par trade – Tradez avec précision et protégez votre portefeuille !
    Plus besoin de calcul manuel de la taille des lots ! Il vous suffit de définir votre stop loss et le pourcentage de risque, le système s’occupe automatiquement du reste. Pas besoin de spécifier s’il s’agit d’un BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP ou SELL LIMIT, le système déterminera l’option appropriée pour vous.

    • Calcul précis de la taille des lots – Tradez en toute confiance, sans deviner ni calcul manuel !

    • Supporte à la fois les ordres en attente et l’exécution au marché – Ajustez facilement votre stratégie selon les conditions du marché !

    • Prévention du sur-trading & réduction du risque de marge – Contrôlez votre capital et protégez votre portefeuille !

    Alertes en temps réel – Recevez des notifications instantanées lorsque le prix touche des zones clés !
    Nous avons conçu notre système pour qu’il soit aussi simple et convivial que possible.

    ------------------------------------------------------

    *** Veuillez lire ce message : Si vous n’avez pas besoin du Calculateur de Risque par Trade, vous pouvez consulter la version dans la section Indicateur ! ***
    Version de l'indicateur : https://www.mql5.com/en/market/product/129435

    Quelle est la différence entre la version « Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe Indicator » et la version Utilities ?

    • Les deux versions sont exactement les mêmes en termes de fonctionnalités. La seule différence est que j’ai ajouté la fonctionnalité « Risk Per Trade » dans la version utilitaire.

    • Tout le reste reste identique. Si vous disposez déjà d’autres outils de calcul pour le trading, je recommande d’utiliser la version Indicator, car elle permet d’ajouter des outils supplémentaires au graphique.

    • En revanche, la version utilitaire (qui inclut le calculateur de risque par trade) ne supporte pas l’ajout d’autres indicateurs.

    • Cependant, l’avantage est qu’elle simplifie le processus d’installation puisque vous n’avez rien d’autre à ajouter.


    ------------------------------------------------------

    Fonctionnalités clés de SMC

    1. Points d’entrée précis (éviter les pièges SMC)
      Trouvez des entrées de trade à haute probabilité.
      Signaux de trading qui évitent les pièges courants du SMC.

    2. Analyse de la structure du marché basée sur le SMC
      Détection automatique de la tendance : Analyse des tendances sur toutes les unités de temps pour vous aider à trader en accord avec la tendance principale du marché.
      Ne manquez jamais un changement de structure du marché ! BOS et CHoCH automatiques avec un tableau de bord multi-timeframe rendent l’analyse du marché plus facile que jamais !
      Analyse multi-timeframe : Combine l’analyse des unités de temps hautes et basses pour une plus grande précision.
      Mise à jour automatique de la structure du marché : Met à jour la structure du marché en temps réel, en s’adaptant aux mouvements des prix.

    3. Identification précise des Order Blocks (OB), des zones de demande et d’offre (SD), et des Fair Value Gaps (FVG)
      Met en évidence automatiquement les zones clés du marché.
      POI (Point d’intérêt) : Identifie les zones clés où le Smart Money est actif, comme les Order Blocks, les FVG et les Liquidités.
      Zones fraîches : Trouve des zones intactes, idéales pour les entrées de trade avant que le marché ne réagisse.

    4. Premium Discount
      Calcule et met automatiquement en évidence les niveaux de Premium Discount pour des entrées précises.

    5. Niveau Fibonacci automatique

    Identifiez les retracements et retournements avec des niveaux de Fibonacci tracés automatiquement
    Utilise les outils Fibonacci pour analyser les zones où le prix est susceptible de faire un retracement ou un retournement.
    Le système trace automatiquement les niveaux de Fibonacci du plus haut au plus bas (ou inversement, selon la tendance).

      Niveaux de Fibonacci : https://docs.google.com/document/d/1T0ByO4wYs8Tdp7_Z3WJxPevH_30senP0Cbav0TW44hs

      1. Identification des zones de liquidité
        Détecte les zones à haute liquidité, incluant :

      • Sommets et creux égaux

      • Sommets et creux du jour précédent

      • Sommets et creux de la semaine précédente

      1. Analyse des sessions de trading
        Analyse le comportement des prix selon chaque session de marché :

      Session de Tokyo : Volatilité généralement faible, où le Smart Money crée des pièges à liquidité.
      Session de Londres : Volume de trading élevé avec des mouvements de prix majeurs, idéal pour les cassures et la continuation des tendances.
      Session de New York : Volatilité et liquidité accrues, idéal pour capturer les retournements de New York et les balayages de liquidité.

      1. Calculateur de risque par trade – Tradez avec précision et protégez votre portefeuille !

      Plus besoin de calcul manuel de la taille des lots ! Il vous suffit de définir votre Stop Loss et le % de risque, et le système s’occupe automatiquement du reste. Pas besoin de spécifier s’il s’agit d’un BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP ou SELL LIMIT – le système déterminera l’option appropriée pour vous.
      Calcul précis de la taille des lots
      – Tradez en toute confiance, sans deviner ni faire de calcul manuel !

      Supporte à la fois les ordres en attente et l’exécution au marché
      – Ajustez facilement votre stratégie selon les conditions du marché !

      Prévient le sur-trading et réduit le risque d’appel de marge
      – Contrôlez votre capital et protégez votre portefeuille !

      Convivial – adapté aux débutants
      – Interface simple ; quelques clics suffisent pour calculer la taille de lot idéale !

      – Tradez en toute confiance, en sachant exactement quel risque vous prenez
      – Ne vous inquiétez plus des erreurs de calcul – laissez le système gérer ça pour vous !

      1. Tableau de bord personnalisable
        Entièrement ajustable pour correspondre à votre style de trading.

      2. Changement rapide de timeframe
        Passez d’un timeframe à un autre instantanément pour une analyse efficace.

      3. Paramètres conviviaux
        Paramètres faciles à personnaliser selon votre stratégie de trading.

      4. Modes Single & Multi Timeframe
        Passez entre l’analyse à timeframe unique et multi-timeframe pour une flexibilité maximale.

      5. Système d’alerte
        Alertes de points d’entrée et de zones d’entrée sur différents timeframes.
        Recevez des alertes via notifications pop-up et notifications push en temps réel.


      https://docs.google.com/document/d/1V5kS3paIXZaoLhQ1u_oKKhRp84jzbZ7N2PU8wJTOots
      📍Merci pour votre intérêt et votre soutien aux produits SMC FABLE.
      Contactez-nous : Si vous avez des questions ou besoin d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter par message privé.


      Avis 4
      Gledistony Felix De Araujo
      236
      Gledistony Felix De Araujo 2025.09.23 22:09 
       

      Great indicator, I recommend it!

      bagats074
      444
      bagats074 2025.07.18 09:40 
       

      Best of it's kind I have experienced. Still exploring it's intricacies. Cannot comment on support yet.

      diogougo31
      29
      diogougo31 2025.08.18 16:49 
       

      Still Using and i can tell that i ready like , cant give full review but ill add more as i go

      Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
      Sirikorn Rungsang
      4.85 (20)
      Indicateurs
      Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
      Gledistony Felix De Araujo
      236
      Gledistony Felix De Araujo 2025.09.23 22:09 
       

      Great indicator, I recommend it!

      Sirikorn Rungsang
      3249
      Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.09.24 03:33
      Dear [ Gledistony Felix De Araujo ], Thank you so much for supporting my product 🙏💙
      I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and update the indicator regularly. Best regards, Siri🥰
      diogougo31
      29
      diogougo31 2025.08.18 16:49 
       

      Still Using and i can tell that i ready like , cant give full review but ill add more as i go

      Sirikorn Rungsang
      3249
      Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.08.19 03:49
      Dear diogougo31, Thank you so much for your valuable support and review 🙏💙 We truly appreciate your feedback and are very happy to hear that you enjoy using it. If you have any further suggestions, please feel free to share them with us. We will continue to improve and develop it to make it even better.
      Best regards🙏
      bagats074
      444
      bagats074 2025.07.18 09:40 
       

      Best of it's kind I have experienced. Still exploring it's intricacies. Cannot comment on support yet.

      Sirikorn Rungsang
      3249
      Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.07.18 12:29
      Dear bagats074, Thank you so much for your support and for the wonderful review. 🙏💙
      I will keep improving and developing it to make it even better.
      If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you.
      Fei Yang Jiang
      177
      Fei Yang Jiang 2025.07.06 12:15 
       

      L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

      Sirikorn Rungsang
      3249
      Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.07.06 13:55
      Dear Fei Yang Jiang,
      Thank you so much for your valuable review 🙏💌
      I wish you great success in your trading and in everything you do.
      If you ever encounter any issues with the program in the future, Please don’t hesitate to reach out anytime — I’ll be more than happy to assist you.
      Répondre à l'avis