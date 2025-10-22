Haven Range Dynamics - Visualisez les Niveaux Clés du Marché

Découvrez Haven Range Dynamics – un indicateur qui trace automatiquement les niveaux clés de support et de résistance sur votre graphique. Il définit la plage de trading (range) sur une période spécifiée en se basant sur le Plus Haut (High) et le Plus Bas (Low), vous libérant du temps pour prendre des décisions de trading éclairées.

Autres produits -> ICI.

L'outil construit 8 niveaux dynamiques basés sur un modèle mathématique éprouvé. Ces niveaux servent de guides puissants pour identifier les points potentiels de retournement, de cassure ou de consolidation.

Caractéristiques Principales

Grille de Niveaux Automatique : L'indicateur trouve le Plus Haut et le Plus Bas de la plage et construit une grille multi-niveaux de supports et de résistances basée sur eux.

Personnalisation Visuelle : Personnalisez entièrement les couleurs et les styles des lignes pour une intégration parfaite avec votre espace de travail.

Alertes Instantanées : Recevez des notifications (Alerte, Push, Son) lorsque n'importe quel niveau est franchi, afin de ne jamais manquer une opportunité de trading.

Mode "Historique" Unique : Double-cliquez sur n'importe quelle bougie pour reconstruire les niveaux et voir à quoi ils ressemblaient à ce moment-là dans le passé. Parfait pour le backtesting et l'analyse de stratégies.

Paramètres Principaux

Les paramètres clés incluent InpTotalPeriod (période de calcul), InpShift (décalage depuis le bord) et InpHistoryMode (mode historique), vous permettant d'adapter rapidement l'indicateur à n'importe quel horizon de temps et style de trading.

À qui s'adresse cet indicateur ?

L'indicateur est idéal aussi bien pour les débutants qui apprennent la structure du marché que pour les traders expérimentés qui cherchent à automatiser leur analyse et à confirmer leurs configurations de trading. Il est indispensable pour le trading en range, les stratégies de cassure (breakout) ou le scalping.

Avec Haven Range Dynamics, votre analyse technique atteindra un nouveau niveau. Obtenez une vision claire du marché et prenez des décisions de trading plus précises ! Pour toute question ou suggestion, veuillez me contacter par message privé.