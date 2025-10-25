Haven Fibonacci Volume Profiles

Haven Fibonacci Volume Profiles — Votre Analyste Automatique de Plages de Marché

Découvrez Haven Fibonacci Volume Profiles — un outil puissant qui amène l'analyse de marché à un niveau supérieur. Cet indicateur identifie automatiquement les plages de prix clés construites sur des points de pivot significatifs et superpose sur chacune un Profil de Volume détaillé ainsi que des niveaux de Fibonacci. Cela permet aux traders de voir instantanément où la liquidité est concentrée et où se trouvent les véritables niveaux de support et de résistance.

Arrêtez de deviner quelle plage est pertinente. L'indicateur fait tout le travail complexe pour vous, affichant à la fois les plages de prix historiques et actuelles, vous donnant ainsi une compréhension complète du contexte du marché.

Fonctionnalités Clés de l'Indicateur

  • Détection Automatique des Plages : L'indicateur trouve de manière autonome les hauts et les bas significatifs (pivots) et construit des plages de prix entre eux.

  • Profil de Volume Détaillé : Pour chaque plage, un Profil de Volume est calculé et affiché, mettant en évidence les zones avec la plus forte et la plus faible activité de trading.

  • Niveaux de Fibonacci Personnalisables : Les niveaux de Fibonacci sont automatiquement appliqués à chaque plage. Vous pouvez activer, désactiver et personnaliser la couleur de chaque niveau (0.0, 0.236, 0.5, 1.0, etc.).

  • Visualisation du POC (Point of Control) : Le Profil de Volume montre clairement le niveau avec le volume maximum, qui agit souvent comme un support ou une résistance forte.

  • Analyse Historique : L'indicateur affiche non seulement la plage actuelle, mais aussi plusieurs plages de prix précédentes, ce qui permet d'analyser comment le prix a réagi aux niveaux clés dans le passé.

Comment Cela Vous Aidera-t-il dans Votre Trading ?

Avec Haven Fibonacci Volume Profiles, vous obtenez une solution clé en main pour une analyse de marché complète :

  1. Identification des Niveaux Clés : Oubliez le traçage manuel. L'indicateur montre les niveaux de support et de résistance les plus importants, basés sur les volumes de transactions réels et les niveaux classiques de Fibonacci.

  2. Compréhension du Juste Prix : Les zones à fort volume (HVN) et le Point de Contrôle (POC) indiquent les zones de prix "juste" où le marché a passé le plus de temps. Le prix a tendance à revenir à ces niveaux.

  3. Recherche de Points d'Entrée et de Sortie : Tradez les rebonds ou les cassures des niveaux de Fibonacci renforcés par le volume. Placez les stop-loss derrière les zones de faible liquidité (LVN), où le prix a plus de difficulté à passer.

  4. Gain de Temps : Toutes les informations sont tracées automatiquement sur le graphique и sont mises à jour en temps réel. Vous passez moins de temps à analyser et plus de temps à prendre des décisions de trading.

Paramètres Principaux

  • pivlen : Profondeur de recherche des pivots. Une valeur plus élevée signifie des plages plus globales et significatives.

  • max_ranges : Nombre maximum de plages historiques à afficher sur le graphique.

  • Fibonacci Level Settings : Contrôle total sur l'affichage de chaque niveau de Fibonacci — activation/désactivation, valeur et couleur.

  • show_volume_profile : Activer ou désactiver l'affichage du Profil de Volume.

  • profile_resolution : Détail du Profil de Volume. Plus la valeur est élevée, plus la distribution est précise.

  • profile_width_ratio : Largeur d'affichage de l'histogramme du Profil de Volume.

  • profile_color1 / profile_color2 : Réglage de la couleur de dégradé pour l'histogramme de volume pour une meilleure visualisation.


