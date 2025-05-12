EasyInsight AIO MT5

4.89

EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort

Présentation
Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs.
EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt à être analysé instantanément avec ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity et plus encore.

Plus besoin de changer de fenêtre, plus d’encombrement, plus de superpositions sur les graphiques. Seulement des insights structurés, exportés automatiquement, pour que vous puissiez vous concentrer sur des décisions intelligentes basées sur les données — sans passer votre journée devant les graphiques.

Pourquoi EASY Insight AIO ?

Un véritable tout-en-un
• Aucune configuration, aucune installation d’indicateurs, aucune superposition graphique. Installez, lancez, exportez — c’est tout.

Couverture multi-actifs
• Analysez le Forex, les métaux, les cryptomonnaies, les indices et les actions — tout ce que propose votre courtier.

Export de données prêt pour l’IA
• Fichiers CSV hautement structurés et optimisés pour les prompts, conçus pour être utilisés directement avec des outils et plateformes d’IA.

L’export complet inclut :
• Analyse de la force des devises sur 3 périodes sélectionnables
• Sentiment de marché via l’évolution des positions nettes longues
• Mouvements de volume, volatilité, et zones précises de support/résistance
• Données de marché incluant OHLC pour M15, H1, D1
• Toutes les données sont prêtes à l’export — sans configuration supplémentaire

Prompt engineering intelligent
• Fichiers de prompts intégrés pour guider votre IA dans l’interprétation de l’export et générer des idées de trading en un temps record.

Automatisation sans effort
• Vos exports sont automatiquement classés dans des dossiers par classe d’actif (Forex, Crypto, Métaux, etc.), chacun contenant des fichiers timelapse pour faciliter le backtesting, l’entraînement IA et le développement de stratégies.

Puissance maximale, complexité minimale

Vous n’avez pas besoin d’acheter, de licencier ou de configurer des indicateurs séparés. EASY Insight AIO inclut tout — instantanément. Vous obtenez uniquement les données, sans impacter vos graphiques, et sans aucune étape manuelle.

Plébiscité par la communauté

La communauté EASY Insight grandit rapidement et partage déjà des prompts avancés pour l’IA, des stratégies de trading automatisées et même des frameworks EA complets — le tout basé sur cette exportation pure de données. Les utilisateurs ont signalé des trades rentables sur les cryptos et d’autres marchés quelques jours seulement après le lancement.

Découvrez EASY Insight AIO en action

Retrouvez des exemples concrets et des démonstrations complètes dans notre playlist AI Trading sur YouTube.

Ressources & support

• Nouveau sur EASY Insight ? Commencez ici : FAQ EasyInsight
• Accédez à des templates, stratégies, vidéos et groupes via notre hub central Stein Investments

En résumé – pourquoi EASY Insight AIO ?

• Export CSV en un clic pour toutes les grandes classes d’actifs
• 100% data : aucun indicateur, aucune superposition, aucune configuration
• Conçu pour le trading IA — structuré, optimisé pour les prompts, prêt à l’emploi
• Confort tout-en-un et aucun effort manuel
• Adopté par une communauté dynamique qui construit le trading data-driven de demain
• Efficace, moderne et prêt pour votre prochain trade

Prêt pour un trading plus intelligent, sans effort ?
Procurez-vous EASY Insight AIO aujourd’hui et profitez du vrai trading de précision assisté par l’IA, sans aucune configuration.

Avis 9
minnox
233
minnox 2025.07.18 20:11 
 

Another great and high quality tool from Stein Investments that gives you a fast overview of the market and suggestions with help from AI.

If trading volume is picking up or there is no major news event on the horizon, the win rate tends to be solid.

Of course, it is not a holy grail. Sometimes the AI suggests trades that don’t fully hold up. That is where your own trading experience and judgment matters, you should always double check if a setup makes sense. Like when it points to a buy at a zone that was just rejected, ask yourself is there really enough momentum to push through this time?

But instead of scanning charts all by yourself, everything is done by AI analyzing the CSV tables, and this is a huge time saver. You can even do this with a fulltime job in your coffee break.

Besides all that, their support impressed me, really fast and detailed. Every time I had an issue, they replied quickly.

The price value is pretty decent. Definitely worth considering if you want an extra edge without spending hours glued to the screen.

johnnypn
48
johnnypn 2025.07.18 09:14 
 

Well it's a tool not an EA, but it requires so little time from user, like 15 minutes once you get to know it. And better than EA in regards to Risk Reward Ratios. A well thought companion tool together with AI perplexity to make things easier and more rewarding.

matts373
278
matts373 2025.07.17 17:09 
 

Excellent EA unlike anything I have seen in the market and very good author! Check it out if you want to make some safe, consistent trading results with very little need for market knowledge or entry techniques

