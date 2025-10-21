Haven Bands Reversion – Un indicateur professionnel pour le trading de retour à la moyenne

Découvrez Haven Bands Reversion – un outil puissant et précis, conçu pour les traders qui utilisent des stratégies de retour à la moyenne. Contrairement aux Bandes de Bollinger classiques, cet indicateur est basé sur la Moyenne Mobile Pondérée par les Volumes (VWMA), ce qui rend ses canaux plus sensibles à l'activité réelle du marché. Plus important encore, l'indicateur génère des signaux qui ne se redessinent pas, vous offrant ainsi des points d'entrée fiables.

Mes autres produits ici -> ICI.

Comprendre quand le prix s'est trop éloigné de sa valeur « juste » est la clé du succès dans le trading de retournements et de corrections. Haven Bands Reversion identifie automatiquement ces moments et fournit des signaux clairs lorsque le prix revient à l'intérieur du canal de volatilité dynamique.

Pourquoi la VWMA est-elle meilleure que la SMA standard ?

Contrairement à la moyenne mobile simple (SMA), qui accorde un poids égal à toutes les bougies, la VWMA donne plus de poids aux bougies à fort volume. Cela signifie que l'indicateur réagit plus rapidement aux mouvements soutenus par le « smart money » et ignore le bruit de prix sur les faibles volumes. Par conséquent, la ligne médiane et les canaux construits à partir de celle-ci reflètent plus précisément le véritable équilibre des forces sur le marché.

Principaux avantages de Haven Bands Reversion :

Canaux dynamiques basés sur la VWMA : Prenez l'avantage grâce à une détection de la volatilité plus précise et adaptative.

Signaux de retour fiables (sans redessinage) : Les flèches de signal apparaissent à la clôture de la bougie après que le prix a franchi la limite du canal et est revenu. Le signal est fixe et ne disparaît jamais de l'historique.

Trois niveaux de canaux de volatilité : L'indicateur trace trois paires de bandes avec des déviations différentes (par exemple, 2.0, 3.0 et 4.0). Cela permet d'évaluer visuellement le degré de surachat ou de survente et de choisir des points d'entrée plus conservateurs ou agressifs.

Système de notification avancé : Ne manquez jamais un signal grâce aux notifications intégrées : Alertes (dans le terminal), Notifications Push (sur votre téléphone mobile) et Notifications par Email .

Personnalisation visuelle complète : Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de la ligne médiane VWMA, ainsi que de chacune des trois paires de bandes. Personnalisez le graphique selon vos préférences.

Performance optimisée : L'indicateur utilise des méthodes de calcul efficaces, assurant une charge minimale sur votre terminal, même lors de l'analyse d'un long historique.

Comment fonctionnent les signaux ?

La logique des signaux est simple et efficace, visant à trouver des points de retournement :

Signal d'ACHAT (Buy) : Apparaît lorsque le prix de la barre précédente a clôturé en dessous de la bande principale inférieure, et que sur la barre actuellement clôturée, il est revenu à l'intérieur du canal.

Signal de VENTE (Sell) : Apparaît lorsque le prix de la barre précédente a clôturé au-dessus de la bande principale supérieure, et que sur la barre actuellement clôturée, il est revenu à l'intérieur du canal.

Paramètres principaux :

Period : La période de calcul pour la VWMA et l'écart-type.

Show Main VWMA Line : Activer/désactiver l'affichage de la ligne centrale VWMA.

Show Main/Additional Bands 1/2 : Activer/désactiver l'affichage de chacune des trois paires de bandes.

Main/Deviation 1/2 Deviation : Ajuste le multiplicateur de l'écart-type pour chaque paire de bandes, ce qui permet de contrôler leur largeur.

Show Buy/Sell Signals : Activer/désactiver l'affichage des flèches de signal.

Notifications (Alert/Push/Email) : Paramètres de notification flexibles pour chaque type de signal.

À qui s'adresse cet indicateur ?

Pour les traders de retour à la moyenne : C'est l'outil principal de votre stratégie, qui automatise la recherche de points d'entrée.

Pour les scalpers et les day traders : Trouvez des points de retournement à court terme sur les unités de temps inférieures.

Pour les swing traders : Utilisez l'indicateur sur les unités de temps supérieures pour identifier la fin des corrections et entrer dans le sens de la tendance principale.

Pour les débutants : Obtenez un système de signaux simple et clair qui n'induit pas en erreur avec le redessinage.



