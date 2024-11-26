Haven FVG Indicator

L'indicateur Haven FVG est un outil d'analyse des marchés qui permet d'identifier les zones d'inefficacité (Fair Value Gaps, FVG) sur le graphique, fournissant aux traders des niveaux clés pour l'analyse des prix et la prise de décisions commerciales.

Caractéristiques principales :

Réglages de couleurs individuels : Couleur pour FVG haussier (Bullish FVG Color).

(Bullish FVG Color). Couleur pour FVG baissier (Bearish FVG Color). Visualisation flexible des FVG : Nombre maximum de bougies pour rechercher les FVG.

Extension supplémentaire des zones FVG sur un nombre déterminé de barres.

Possibilité d'activer le remplissage pour les FVG. Ligne médiane (Middle Line) : Choix de la couleur et du style de ligne (par exemple, ligne pointillée).

Ajustement de l'épaisseur de la ligne pour plus de précision. Réglages généraux : Extension des FVG jusqu'à la barre actuelle.

Exclusion des FVG historiques avec remplissage pour se concentrer sur les données actuelles.

Une méthode simple et efficace pour analyser les zones d'inefficacité sur le graphique et prendre des décisions commerciales fondées.