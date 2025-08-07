Bomber Corporation EA
- Experts
- Ihor Otkydach
- Version: 2.1
- Mise à jour: 22 septembre 2025
- Activations: 10
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber.
- Est conforme aux réglementations des courtiers américains, européens et asiatiques (fonctionne avec n'importe quel courtier MT5)
- Fonctionne sans martingale et sans stratégies de grille/moyennage
- Chaque transaction est protégée par un stop loss
- Trade un portefeuille multi-devises très diversifié
- Fonctionne sur les horizons de temps H1 et M15
- Convient aussi bien au trading pour compte propre qu'aux comptes personnels
- Ne nécessite pas un grand capital de départ (le capital de départ minimum est de 200 USD)
- Ne nécessite pas un effet de levier élevé (l'effet de levier minimum est de 1:30)
- L'ajout d'un portefeuille multi-transactions H1 (2 à 3 transactions basées sur des signaux supplémentaires)
- Des portefeuilles de scalping pour M15 avec une seule transaction
- Des portefeuilles de scalping pour M15 en mode multi-transactions (2 à 3 transactions avec des filtres supplémentaires)
- L'extension à de nouvelles classes d'actifs telles que les métaux, les cryptomonnaies et les indices
- L'implémentation d'un algorithme de trading par ordres en attente
Bomber Corporation EA has been an excellent addition to my trading arsenal. What sets it apart is not only the long-term consistency and safe trading principles, but also the developer’s genuine dedication and continuous contribution to the community. It’s clear that this EA is built with traders’ long-term success in mind. Although the growth may be slow at times, it is steady — and that’s exactly what makes it trustworthy. No reckless risks, no dangerous drawdowns — just disciplined, sustainable progress. Over time, this kind of consistency matters far more than quick wins that never last. What I appreciate most is the encouragement factor: this EA gives me confidence to stay patient and disciplined, knowing that steady growth is the real path to lasting success. The developer’s passion and support for the trading community make the journey even more motivating. If you value safety, long-term consistency, and a system you can actually trust, Bomber Corporation EA is the way to go. i genuinely highly recommend, no doubt at all. Keep up the good work Ihor, and i sincerely thank you for your relentless contribution to this community.