Bomber Corporation EA

4.42

Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber.

Detailed installation and setup instructions – link

Live Signal: "Bomber M15 Channel" - link

J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui :
  • Est conforme aux réglementations des courtiers américains, européens et asiatiques (fonctionne avec n'importe quel courtier MT5)
  • Fonctionne sans martingale et sans stratégies de grille/moyennage
  • Chaque transaction est protégée par un stop loss
  • Trade un portefeuille multi-devises très diversifié
  • Fonctionne sur les horizons de temps H1 et M15
  • Convient aussi bien au trading pour compte propre qu'aux comptes personnels
  • Ne nécessite pas un grand capital de départ (le capital de départ minimum est de 200 USD)
  • Ne nécessite pas un effet de levier élevé (l'effet de levier minimum est de 1:30)
Les mises à jour et le développement prévus pour l'Expert Advisor Bomber Corporation incluent :
  • L'ajout d'un portefeuille multi-transactions H1 (2 à 3 transactions basées sur des signaux supplémentaires)
  • Des portefeuilles de scalping pour M15 avec une seule transaction
  • Des portefeuilles de scalping pour M15 en mode multi-transactions (2 à 3 transactions avec des filtres supplémentaires)
  • L'extension à de nouvelles classes d'actifs telles que les métaux, les cryptomonnaies et les indices
  • L'implémentation d'un algorithme de trading par ordres en attente


Avis 19
alpha
1937
alpha 2025.09.21 08:46 
 

Bomber Corporation EA has been an excellent addition to my trading arsenal. What sets it apart is not only the long-term consistency and safe trading principles, but also the developer’s genuine dedication and continuous contribution to the community. It’s clear that this EA is built with traders’ long-term success in mind. Although the growth may be slow at times, it is steady — and that’s exactly what makes it trustworthy. No reckless risks, no dangerous drawdowns — just disciplined, sustainable progress. Over time, this kind of consistency matters far more than quick wins that never last. What I appreciate most is the encouragement factor: this EA gives me confidence to stay patient and disciplined, knowing that steady growth is the real path to lasting success. The developer’s passion and support for the trading community make the journey even more motivating. If you value safety, long-term consistency, and a system you can actually trust, Bomber Corporation EA is the way to go. i genuinely highly recommend, no doubt at all. Keep up the good work Ihor, and i sincerely thank you for your relentless contribution to this community.

silvernatan
62
silvernatan 2025.09.08 10:31 
 

very good EA, Ihor's attention is excellent, very patient and professional.

Jas Singh
84
Jas Singh 2025.08.15 07:30 
 

I have been using the Divergence Bomber indicator for sometime now. It's a very good strategy and has given me consistent profit. There has been times where I had missed trades so when I heard about the EA, I did not hesitate to buy. Backtest has been amazing and on a demo account now has also been in profit. Just gathering some data now on drawdowns and my risk tolerance before I go live. Ihor is extremely relentless in his craft and dedicated. Not only has he put his name on the line he has also put his face. I trust this man. All the best to those who have purchased and if you are considering I suggest you to go for it.

Plus de l'auteur
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Experts
Il reste 3 exemplaires à 599 $ Prochain prix : 699 $ Bonjour les traders ! Si vous recherchez un expert advisor (EA) qui ne se contente pas d’enchaîner les ordres sans logique, mais qui applique une stratégie réfléchie et cohérente — alors découvrez Scalper Investor EA. C’est un EA multi-devises déjà prêt à attaquer les marchés avec une stratégie de retournement solide, et qui recevra bientôt une mise à jour incluant une stratégie tendance. Stratégie de retournement – prête à l’emploi Au moment
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
Enslaver
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Experts
Il reste 6 exemplaires à 399 USD Prochain prix : 499 USD Le guide d'installation et de configuration est disponible ici –  https://www.mql5.com/fr/blogs/post/763485 Pourquoi j’apprécie Enslaver EA – et pourquoi vous pourriez l’aimer aussi : Chaque trade est protégé par un Stop Loss Peut être utilisé pour le trading avec des Prop Firms L’EA ne reste pas en position jusqu’au Stop Loss – il sort du marché plus tôt lorsque le prix revient à la moyenne, que ce soit en gain ou en perte C’est un EA mul
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
