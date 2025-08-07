Bomber Corporation EA

Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions – link Live Signal: "Bomber M15 Channel" - link

J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui :

Est conforme aux réglementations des courtiers américains, européens et asiatiques (fonctionne avec n'importe quel courtier MT5)

Fonctionne sans martingale et sans stratégies de grille/moyennage

Chaque transaction est protégée par un stop loss

Trade un portefeuille multi-devises très diversifié

Fonctionne sur les horizons de temps H1 et M15

Convient aussi bien au trading pour compte propre qu'aux comptes personnels

Ne nécessite pas un grand capital de départ (le capital de départ minimum est de 200 USD)

Ne nécessite pas un effet de levier élevé (l'effet de levier minimum est de 1:30)

Les mises à jour et le développement prévus pour l'Expert Advisor Bomber Corporation incluent :

L'ajout d'un portefeuille multi-transactions H1 (2 à 3 transactions basées sur des signaux supplémentaires)

Des portefeuilles de scalping pour M15 avec une seule transaction

Des portefeuilles de scalping pour M15 en mode multi-transactions (2 à 3 transactions avec des filtres supplémentaires)

L'extension à de nouvelles classes d'actifs telles que les métaux, les cryptomonnaies et les indices

L'implémentation d'un algorithme de trading par ordres en attente



