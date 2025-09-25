Ritz Candle Maximus

📌 Deskripsi Singkat

RITZ Candle MAXIMUS adalah indikator visual cerdas yang menggabungkan kekuatan analisis tren berbasis Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA), informasi perubahan harian (Daily Change), perbandingan OHLC terhadap hari sebelumnya, serta panel dominasi bar multi-hari. Dirancang untuk semua pair dan semua timeframe, indikator ini menghadirkan tampilan modern, bersih, serta informatif dalam satu panel kompak di chart Anda.

🧩 Fitur Utama

  1. Trend Candle Warna Adaptif (Color Candles)

    • Warna candle otomatis mengikuti arah KAMA.

    • Deteksi tren naik → Aqua, tren turun → DeepPink.

    • Noise kecil dapat difilter dengan pengaturan Threshold.

  2. Daily Change Panel

    • Menampilkan perubahan harga harian secara real-time.

    • Nilai absolut + persentase, dengan panah arah (▲ ▼).

    • Opsi untuk menampilkan/sembunyikan persentase.

  3. OHLC vs Hari Sebelumnya

    • Menunjukkan perbandingan harga Open, High, Low, Close dengan hari sebelumnya.

    • Visualisasi warna: Lime (naik), Red (turun).

  4. Bar Domination Analysis

    • Hitung persentase dominasi candle Bullish vs Bearish pada sejumlah hari terakhir (default: 10 hari).

    • Memberi gambaran cepat arah kecenderungan pasar.

  5. Server Time & Candle Timer

    • Live server clock.

    • Timer sisa waktu candle berjalan.

    • Highlight merah + teks "New Candle" untuk 10 detik terakhir.

  6. Panel Background Custom

    • Latar belakang panel bisa disesuaikan warnanya.

    • Layout rapi di sisi kiri bawah chart.

🎯 Kelebihan

  • All-in-One: Satu indikator, banyak informasi penting langsung di chart.

  • Visual Modern: Tampilan panel terstruktur dengan warna yang kontras dan profesional.

  • User-Friendly: Parameter input jelas, dengan grouping dan komentar.

  • Adaptif: Menggunakan KAMA sehingga lebih responsif terhadap volatilitas dibanding SMA/EMA.

  • Ringan & Real-Time: Optimasi buffer untuk performa cepat.

⚙️ Parameter Utama

  • Candle Setting: Periode KAMA, Threshold noise filter.

  • Daily Change %: Opsi tampilkan persentase perubahan.

  • OCHL Colors: Warna untuk open, close, high, low dibanding hari sebelumnya.

  • Bar Domination: Jumlah hari dianalisis & warna hasil dominasi.

  • Server & Timer: Warna teks server, timer, dan tanggal.

  • Background: Warna latar panel.

📊 Cocok Untuk

  • Trader intraday maupun swing yang ingin pantauan tren + informasi pasar harian dalam sekali lihat.

  • Analisis cepat sebelum entry, tanpa harus membuka banyak jendela indikator.

  • Menemukan arah dominan pasar dan memastikan momentum masih searah dengan tren.

✨ Singkatnya:
RITZ Candle MAXIMUS = Candle pintar + Info harian + Panel dominasi → semua dalam satu indikator elegan.



Plus de l'auteur
Smart Fibonacci Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Deskripsi Umum** **Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1** adalah indikator trading canggih yang mengintegrasikan berbagai alat analisis teknikal dalam satu tampilan yang komprehensif. Indikator ini dirancang untuk membantu trader mengidentifikasi peluang trading dengan akurasi tinggi menggunakan kombinasi Fibonacci, ZigZag, dan konfirmasi price action. Fitur Utama** 1. Smart Fibonacci Retracement** - **11 Level Fibonacci** yang dapat dikustomisasi (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 123.6%,
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Pivot eXtreme Pivot adalah level referensi penting yang digunakan trader untuk memetakan potensi support & resistance intraday maupun jangka lebih panjang. Dalam sistem ini, level pivot dikembangkan menjadi P (Pivot Point utama) , R1–R13 (Resistance) , serta S1–S13 (Support) . Pivot Point (P) Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 . Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tren cenderung bullish. Jika harga di bawah P → tren c
FREE
BUY and SELL Mobile Notification V2
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
Summary of the Indicator Ritz_BUYnSELL_Detection. The Ritz_BUYnSELL_Detection is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator that detects BUY and SELL trading signals based on trend detection and ATR-based volatility filtering. It provides visual arrows , entry alerts , and mobile push notifications , making it suitable for traders using a VPS setup for 24/7 signal monitoring. How to Use the Indicator Install on MT5 : Place the .mq5 file in the MQL5/Indicators folder. Compile it in MetaEditor
FREE
Detect Trend and Consolidation Push Notification
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation Overview Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator developed by Ritz_EANEHA that intelligently detects whether the market is in a trend (bullish/bearish) or in consolidation (sideways) . It uses a proprietary comparison of Standard Deviation (StdDev) and Average True Range (ATR) to assess volatility and market structure, and sends mobile push notifications to alert t
FREE
Push Notif BUY and SELL for Mobile Trading
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Push Notif for Mobile Trading ( Now you can trade perfectly through notifications to your Mobile Gadget, with Signals that you can adjust to your trading style, Use VPS to activate real time trading) Description Push Notif for Mobile Trading is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to send mobile push notifications to traders when certain price or indicator-based conditions are met. This allows traders to monitor markets remotely and act quickly, even when not at their trading term
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
Indicator Name: MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection ( BUY /
FREE
ScalpReactor X
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
ENGLISH THE RITZ SCALPING HABBIT /  ScalpReactor X A Tactical Indicator for Precision Traders The Ritz Scalping Habbit is a powerful MT5 indicator designed to help traders execute disciplined, high-probability trades through clear visual cues and multi-strategy confirmations. Whether you’re an intraday scalper or a swing trader , this tool integrates advanced market analysis into a single, easy-to-use interface. Key Strengths: Smart Buy & Sell Arrows — Based on multi-layer signals from
Manual Trading Helper
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
General Overview RitzEAneha Manual Trade Helper is an MT5 Expert Advisor designed as an automated assistant for managing manually opened trades . This EA does not open trades on its own , but instead enhances manual trading by automatically managing risk and position settings. Remote Management via VPS + Mobile Devices When deployed on a Virtual Private Server (VPS) , the RitzEAneha Manual Trade Helper allows traders to seamlessly manage their trades from anywhere using just a smartphone o
FREE
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
RUHM Reborn
Syamsurizal Dimjati
Experts
RUHM REBORN for micro account / cent account XAUUSD - GOLD (️ Catatan : Sistem berbasis grid mengandung risiko tinggi saat tren panjang tanpa retrace. Gunakan modal yang sesuai dan pahami risikonya.) RUHM REBORN adalah Expert Advisor berbasis Grid + ATR Entry yang dikembangkan untuk memberikan hasil trading yang konsisten, stabil, dan adaptif pada pair XAUUSD (Gold) . EA ini dirancang khusus untuk akun USD Cent , sehingga dapat berjalan dengan modal relatif terjangkau namun dengan kestabila
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Description (English) Support & Resistance Zone Indicator This indicator dynamically identifies and draws support and resistance zones based on recent price action and fractal patterns. By analyzing ZigZag pivot points and tracking price reactions (touches, bounces, and breaks), the indicator determines the strength and validity of each zone. Key Features: Multi-Timeframe Support: Can work across different timeframes. Fractal-Based Detection: Utilizes both fast and slow fractal detection t
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
indikator Visual Panel Strengt MultiTimeframe : English Description Visual Panel Strength MultiTimeframe is a real-time trend strength indicator panel that displays the buy/sell pressure across multiple selected timeframes—such as M1, M3, and M5. The indicator utilizes ATR-based volatility analysis and a smoothed trend algorithm to calculate trend signals. Visually presented as a horizontal bar chart at the corner of your main chart, this tool helps traders instantly identify the prevailing
Smart Swing HL Fast Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Bahasa Indonesia Indikator ini dirancang untuk mendeteksi Swing High (HH) dan Swing Low (LL) secara cepat dan akurat pada grafik harga. Deteksi dilakukan berdasarkan analisa range ATR adaptif, konfirmasi pola candlestick (seperti pin bar dan engulfing), serta opsi tambahan menggunakan Fractal untuk validasi. Fitur utama: Deteksi otomatis titik Swing High dan Swing Low menggunakan ATR dan price action. Penyesuaian sensitivitas deteksi berdasarkan ATR multiplier dan range bar . Notifikas
Support and Resistance Price Structure
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Significant improvement from previous version Ritz Smart Support & Resistance Zones – Market Structure Based S/R This advanced indicator detects and displays high-probability support and resistance zones based on actual market structure (swing highs and lows). Using intelligent zone merging and ATR-based fuzz buffers, it ensures the zone blocks are aligned with real price extremes without gaps. Zones are classified by strength (Proven, Verified, Untested, Turncoat, Weak) and visually rendered
Trend Adaptif Finder Smart
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Ritz Smart Trend Adaptive Finder – Auto-Detect Dynamic Trend Channels A powerful trend detection indicator that adaptively analyzes price structure using dynamic ATR and statistical filters to discover the most significant trend channels on any timeframe and symbol. This tool automatically finds the most relevant period and slope for price movement and draws upper/lower channel zones, midline (mean), and trend support/resistance. Suitable for trend-following, breakout, and mean-reversion strateg
Quantum RefleX
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Quantum Reflex Indicator (BUY 1 Get 3) **Free 1.  Ritz EANEHA Hybrid KAMA_HA or Ritz KAMA Candle, 2. Support Resistance Market Structure Kuantum Reflex is a momentum-based oscillator indicator designed to deliver fast, accurate, and adaptive market insights . Built for real-time trading environments, it enables traders to spot rapid trend reversals , identify overbought/oversold levels , and combine short-term cross signals with higher-timeframe trend confirmation. Key Features Visual Cros
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis