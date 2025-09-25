Ritz Candle Maximus

📌 Deskripsi Singkat

RITZ Candle MAXIMUS adalah indikator visual cerdas yang menggabungkan kekuatan analisis tren berbasis Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA), informasi perubahan harian (Daily Change), perbandingan OHLC terhadap hari sebelumnya, serta panel dominasi bar multi-hari. Dirancang untuk semua pair dan semua timeframe, indikator ini menghadirkan tampilan modern, bersih, serta informatif dalam satu panel kompak di chart Anda.

🧩 Fitur Utama

  1. Trend Candle Warna Adaptif (Color Candles)

    • Warna candle otomatis mengikuti arah KAMA.

    • Deteksi tren naik → Aqua, tren turun → DeepPink.

    • Noise kecil dapat difilter dengan pengaturan Threshold.

  2. Daily Change Panel

    • Menampilkan perubahan harga harian secara real-time.

    • Nilai absolut + persentase, dengan panah arah (▲ ▼).

    • Opsi untuk menampilkan/sembunyikan persentase.

  3. OHLC vs Hari Sebelumnya

    • Menunjukkan perbandingan harga Open, High, Low, Close dengan hari sebelumnya.

    • Visualisasi warna: Lime (naik), Red (turun).

  4. Bar Domination Analysis

    • Hitung persentase dominasi candle Bullish vs Bearish pada sejumlah hari terakhir (default: 10 hari).

    • Memberi gambaran cepat arah kecenderungan pasar.

  5. Server Time & Candle Timer

    • Live server clock.

    • Timer sisa waktu candle berjalan.

    • Highlight merah + teks "New Candle" untuk 10 detik terakhir.

  6. Panel Background Custom

    • Latar belakang panel bisa disesuaikan warnanya.

    • Layout rapi di sisi kiri bawah chart.

🎯 Kelebihan

  • All-in-One: Satu indikator, banyak informasi penting langsung di chart.

  • Visual Modern: Tampilan panel terstruktur dengan warna yang kontras dan profesional.

  • User-Friendly: Parameter input jelas, dengan grouping dan komentar.

  • Adaptif: Menggunakan KAMA sehingga lebih responsif terhadap volatilitas dibanding SMA/EMA.

  • Ringan & Real-Time: Optimasi buffer untuk performa cepat.

⚙️ Parameter Utama

  • Candle Setting: Periode KAMA, Threshold noise filter.

  • Daily Change %: Opsi tampilkan persentase perubahan.

  • OCHL Colors: Warna untuk open, close, high, low dibanding hari sebelumnya.

  • Bar Domination: Jumlah hari dianalisis & warna hasil dominasi.

  • Server & Timer: Warna teks server, timer, dan tanggal.

  • Background: Warna latar panel.

📊 Cocok Untuk

  • Trader intraday maupun swing yang ingin pantauan tren + informasi pasar harian dalam sekali lihat.

  • Analisis cepat sebelum entry, tanpa harus membuka banyak jendela indikator.

  • Menemukan arah dominan pasar dan memastikan momentum masih searah dengan tren.

✨ Singkatnya:
RITZ Candle MAXIMUS = Candle pintar + Info harian + Panel dominasi → semua dalam satu indikator elegan.



