No Loss EA MT5

No Loss EA pour XAUUSD sur M5
Cet Expert Advisor négocie XAUUSD sur l'unité de temps M5 avec une stratégie de couverture combinée à un filtre de marché latéral.  
Il est optimisé pour les comptes Cent afin de gérer le drawdown et protéger le capital du compte.  

Caractéristiques principales  
• Paramètres par défaut optimisés et prêts à l’emploi  
• Idéal pour les comptes Cent avec un solde minimum recommandé de 10.000 Cents (~100 USD)  
• Système de profit en panier gérant les positions de manière collective pour plus de régularité  
• Restriction de la taille maximale du lot disponible pour contrôler le risque en période de marché latéral  

Considérations de risque  
L’EA utilise des techniques de couverture nécessitant un solde suffisant. Il est conseillé de garder du capital supplémentaire et de retirer régulièrement les bénéfices afin de sécuriser les gains et d'assurer une stabilité à long terme.  

Vérification des performances  
Les résultats de comptes réels suivis sont disponibles pour plus de transparence.  

Support  
Pour toute question ou aide, utilisez la section commentaires sur la page du produit.  

MISE À JOUR : Ajout d’une option de limite du lot maximum pour éviter la perte de comptes lors de marchés latéraux.


