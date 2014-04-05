Weekly Levels Pro
- N'da Lemissa Kouame
📘 Description – Weekly Levels Pro
Weekly Levels Pro – Niveaux Clés Hebdomadaires est un indicateur simple et efficace pour MetaTrader 5, conçu pour afficher automatiquement les quatre niveaux les plus importants de chaque semaine de trading :
-
Plus haut de la semaine (Weekly High) → zone de résistance naturelle
-
Plus bas de la semaine (Weekly Low) → zone de support naturel
-
Prix d’ouverture de la semaine (Weekly Open) → point de référence de tendance
-
Prix de clôture de la semaine (Weekly Close) → indicateur de force haussière ou baissière
🔹 Points forts de l’indicateur :
✔ Mise à jour automatique à chaque nouvelle semaine
✔ Affichage clair et lisible directement sur le graphique
✔ Aide à identifier rapidement les supports et résistances majeurs
✔ Compatible avec toutes les paires Forex, indices, matières premières et cryptomonnaies
✔ Paramètres simples et optimisés, aucune configuration complexe
🔹 Pourquoi utiliser Weekly Levels Pro ?
Les niveaux hebdomadaires sont utilisés par de nombreux traders professionnels et institutionnels pour repérer :
-
Les zones de cassure et de retournement
-
Les points d’entrée et de sortie stratégiques
-
Les confirmations de tendance ou de correction
Que vous soyez scalper, day trader ou swing trader, cet indicateur deviendra un outil indispensable dans votre stratégie de trading.