Weekly Levels Pro

📘 Description – Weekly Levels Pro

Weekly Levels Pro – Niveaux Clés Hebdomadaires est un indicateur simple et efficace pour MetaTrader 5, conçu pour afficher automatiquement les quatre niveaux les plus importants de chaque semaine de trading :

  • Plus haut de la semaine (Weekly High) → zone de résistance naturelle

  • Plus bas de la semaine (Weekly Low) → zone de support naturel

  • Prix d’ouverture de la semaine (Weekly Open) → point de référence de tendance

  • Prix de clôture de la semaine (Weekly Close) → indicateur de force haussière ou baissière

🔹 Points forts de l’indicateur :

✔ Mise à jour automatique à chaque nouvelle semaine
✔ Affichage clair et lisible directement sur le graphique
✔ Aide à identifier rapidement les supports et résistances majeurs
✔ Compatible avec toutes les paires Forex, indices, matières premières et cryptomonnaies
✔ Paramètres simples et optimisés, aucune configuration complexe

🔹 Pourquoi utiliser Weekly Levels Pro ?

Les niveaux hebdomadaires sont utilisés par de nombreux traders professionnels et institutionnels pour repérer :

  • Les zones de cassure et de retournement

  • Les points d’entrée et de sortie stratégiques

  • Les confirmations de tendance ou de correction

Que vous soyez scalper, day trader ou swing trader, cet indicateur deviendra un outil indispensable dans votre stratégie de trading.


