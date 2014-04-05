📘 Description – Weekly Levels Pro

Weekly Levels Pro – Niveaux Clés Hebdomadaires est un indicateur simple et efficace pour MetaTrader 5, conçu pour afficher automatiquement les quatre niveaux les plus importants de chaque semaine de trading :

Plus haut de la semaine (Weekly High) → zone de résistance naturelle

Plus bas de la semaine (Weekly Low) → zone de support naturel

Prix d’ouverture de la semaine (Weekly Open) → point de référence de tendance

Prix de clôture de la semaine (Weekly Close) → indicateur de force haussière ou baissière

🔹 Points forts de l’indicateur :

✔ Mise à jour automatique à chaque nouvelle semaine

✔ Affichage clair et lisible directement sur le graphique

✔ Aide à identifier rapidement les supports et résistances majeurs

✔ Compatible avec toutes les paires Forex, indices, matières premières et cryptomonnaies

✔ Paramètres simples et optimisés, aucune configuration complexe

🔹 Pourquoi utiliser Weekly Levels Pro ?

Les niveaux hebdomadaires sont utilisés par de nombreux traders professionnels et institutionnels pour repérer :

Les zones de cassure et de retournement

Les points d’entrée et de sortie stratégiques

Les confirmations de tendance ou de correction

Que vous soyez scalper, day trader ou swing trader, cet indicateur deviendra un outil indispensable dans votre stratégie de trading.



