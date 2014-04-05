Order Block Pro MT5

Order Block Pro (MQL5) – Version 1.0

Auteur : KOUAME N'DA LEMISSA
Plateforme : MetaTrader 5

Description :

Order Block Pro est un indicateur avancé conçu pour détecter automatiquement les Order Blocks haussiers et baissiers sur votre graphique. Grâce à une analyse précise des bougies de consolidation et des bougies suivantes de forte impulsion, cet indicateur vous permet d’identifier les zones clés où les mouvements de prix sont susceptibles de s’accélérer.

Cet outil est parfait pour les traders qui veulent :

  • Identifier les points d’entrée et de sortie avec précision.

  • Détecter les zones de support et résistance dynamiques.

  • Améliorer la gestion des risques et la stratégie de trading.

Fonctionnalités clés :

  • Détection des OB Haussiers :
    Signale les bougies de consolidation suivies d’une forte impulsion haussière par une flèche verte sur le graphique.

  • Détection des OB Baissiers :
    Signale les bougies de consolidation suivies d’une forte impulsion baissière par une flèche rouge sur le graphique.

  • Personnalisation complète :

    • Taille maximale du corps de bougie pour la consolidation ( BodyMaxRatio )

    • Taille minimale de la bougie suivante pour confirmer le mouvement ( NextCandleMinPct )

    • Décalage des flèches sur le graphique ( Arrow_Offset_Pts )

  • Compatibilité avec MQL5 Marketplace :
    Code optimisé et propre, prêt à être publié sans erreurs ni avertissements.

Paramètres d’entrée :

Paramètre Description
Arrow_Up_Code Code Wingdings pour flèche HAUT (par défaut : 233)
Arrow_Down_Code Code Wingdings pour flèche BAS (par défaut : 234)
Arrow_Offset_Pts Décalage de la flèche sur le graphique (par défaut : 10 points)
BodyMaxRatio Ratio maximal du corps de la bougie pour considérer une consolidation (par défaut : 0.4)
NextCandleMinPct Ratio minimal de la bougie suivante pour confirmer le mouvement (par défaut : 0.8)

Comment utiliser :

  1. Ajoutez l’indicateur sur le graphique MT5.

  2. Configurez les paramètres selon votre stratégie de trading.

  3. Les flèches vertes et rouges indiqueront les Order Blocks haussiers et baissiers respectivement.

  4. Combinez cet indicateur avec d’autres outils pour confirmer vos entrées et sorties.


