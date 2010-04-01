ETE Detector Head Shoulders Indicator

ETE Detector – Head & Shoulders Indicator

Transformez vos graphiques en opportunités de trading claires et visuelles !

🚀 À propos de l’indicateur

L’indicateur ETE Detector détecte automatiquement les figures Épaule-Tête-Épaule (ETE) et ETE inversées (ETEi), les configurations classiques de retournement de tendance.
Fini les heures passées à chercher manuellement les figures : votre analyse devient rapide, précise et visuelle.

💡 Ce que vous obtenez

  • Détection automatique des figures de retournement

  • Flèches colorées : vertes 🔺 pour les achats (ETE inversé), rouges 🔻 pour les ventes (ETE classique)

  • Neckline tracée automatiquement pour visualiser les zones de cassure

  • Labels “●” pour les épaules et la tête, afin de visualiser clairement la formation

  • Texte explicatif directement sur le graphique : "ETE - Vente" ou "ETE inversé - Achat"

🎯 Avantages pour le trader

  • Gain de temps : plus besoin de chercher les figures manuellement

  • Décisions plus fiables : repérez les retournements avant vos concurrents

  • Visualisation claire : la figure complète est immédiatement identifiable

  • Compatible tous marchés et timeframes

  • Paramètres faciles à personnaliser pour votre style de trading

⚙️ Paramètres personnalisables

Paramètre Description Valeur par défaut
LookBack Nombre de bougies analysées 300
MinDistance Distance minimale entre épaule et tête 5
Tolerance Tolérance de symétrie entre épaules (%) 2%
BuyColor Couleur figure ETE inversé (achat) Vert
SellColor Couleur figure ETE classique (vente) Rouge

📈 Comment l’utiliser

  1. Ajoutez l’indicateur à votre graphique MT5

  2. Observez les flèches, labels et necklines

  3. Analysez les zones de cassure pour identifier vos opportunités d’achat ou de vente

  4. Combinez-le éventuellement avec un indicateur de tendance pour filtrer les faux signaux

✨ Pourquoi choisir ETE Detector

  • Détection ultra-rapide et fiable

  • Visualisation intuitive et professionnelle

  • Idéal pour tous les traders : débutants ou expérimentés

  • Optimisez vos performances en repérant les retournements avant les autres

📞 Support et Contact

  • Auteur : KOUAME N’DA LEMISSA

  • Email : [votre email]

  • Compatible MT5 uniquement


