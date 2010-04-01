ETE Detector Head Shoulders Indicator
Transformez vos graphiques en opportunités de trading claires et visuelles !
🚀 À propos de l’indicateur
L’indicateur ETE Detector détecte automatiquement les figures Épaule-Tête-Épaule (ETE) et ETE inversées (ETEi), les configurations classiques de retournement de tendance.
Fini les heures passées à chercher manuellement les figures : votre analyse devient rapide, précise et visuelle.
💡 Ce que vous obtenez
-
Détection automatique des figures de retournement
-
Flèches colorées : vertes 🔺 pour les achats (ETE inversé), rouges 🔻 pour les ventes (ETE classique)
-
Neckline tracée automatiquement pour visualiser les zones de cassure
-
Labels “●” pour les épaules et la tête, afin de visualiser clairement la formation
-
Texte explicatif directement sur le graphique : "ETE - Vente" ou "ETE inversé - Achat"
🎯 Avantages pour le trader
-
Gain de temps : plus besoin de chercher les figures manuellement
-
Décisions plus fiables : repérez les retournements avant vos concurrents
-
Visualisation claire : la figure complète est immédiatement identifiable
-
Compatible tous marchés et timeframes
-
Paramètres faciles à personnaliser pour votre style de trading
⚙️ Paramètres personnalisables
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
|LookBack
|Nombre de bougies analysées
|300
|MinDistance
|Distance minimale entre épaule et tête
|5
|Tolerance
|Tolérance de symétrie entre épaules (%)
|2%
|BuyColor
|Couleur figure ETE inversé (achat)
|Vert
|SellColor
|Couleur figure ETE classique (vente)
|Rouge
📈 Comment l’utiliser
-
Ajoutez l’indicateur à votre graphique MT5
-
Observez les flèches, labels et necklines
-
Analysez les zones de cassure pour identifier vos opportunités d’achat ou de vente
-
Combinez-le éventuellement avec un indicateur de tendance pour filtrer les faux signaux
✨ Pourquoi choisir ETE Detector
-
Détection ultra-rapide et fiable
-
Visualisation intuitive et professionnelle
-
Idéal pour tous les traders : débutants ou expérimentés
-
Optimisez vos performances en repérant les retournements avant les autres
📞 Support et Contact
-
Auteur : KOUAME N’DA LEMISSA
-
-
Compatible MT5 uniquement