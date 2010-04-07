Canal H Pro
- Indicateurs
- N'da Lemissa Kouame
- Version: 1.0
- Activations: 5
Français – Canal H Pro
Nom : Canal H Pro – Support, Résistance & Breakout
Description courte :
Indicateur premium affichant trois lignes dynamiques (haute, basse, médiane) . Idéal pour Breakout, Range et suivi de tendance.
Description complète :
-
Rouge (Haute) → résistance dynamique
-
Bleue (Basse) → support dynamique
-
Jaune (Médiane) → équilibre et filtre de tendance
-
Période et couleurs personnalisables
-
Compatible toutes stratégies et unités de temps
Canal H Pro – repérez les zones clés et prenez vos positions rapidement.