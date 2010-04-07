Canal H Pro

Français – Canal H Pro

Nom : Canal H Pro – Support, Résistance & Breakout

Description courte :
Indicateur premium affichant trois lignes dynamiques (haute, basse, médiane) . Idéal pour Breakout, Range et suivi de tendance.

Description complète :

  • Rouge (Haute) → résistance dynamique

  • Bleue (Basse) → support dynamique

  • Jaune (Médiane) → équilibre et filtre de tendance

  • Période et couleurs personnalisables

  • Compatible toutes stratégies et unités de temps

Canal H Pro – repérez les zones clés et prenez vos positions rapidement.


Produits recommandés
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicateurs
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
Indicateurs
The Missing Edge You Need To Catch Breakouts Like A Pro. Follow a step-by-step system that detects the most powerful breakouts! Discover market patterns that generate massive rewards based on a proven and tested strategy. Unlock Your Serious Edge Important information here www.mql5.com/en/blogs/post/723208 The Reliable Expert Advisor Version Automate Breakout EDGE signals using "EA Breakout EDGE" Click Here Have access to the game changing strategy that will take your trading to the next l
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicateurs
Les lignes de tendance sont l'outil d'analyse technique le plus essentiel dans le trading forex. Malheureusement, la plupart des commerçants ne les dessinent pas correctement. L'indicateur Automated Trendlines est un outil professionnel pour les traders sérieux qui vous aide à visualiser le mouvement de tendance des marchés. Il existe deux types de lignes de tendance, les lignes de tendance haussières et les lignes de tendance baissières. Dans la tendance haussière, la ligne de tendance du Fo
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Système de trading basé sur les motifs Engulfing Détection automatique des chandeliers Engulfing avec confirmation par moyenne mobile Le PR EA est un expert advisor pour MetaTrader 5 qui identifie et trade les motifs Engulfing haussiers/baissiers lorsqu'ils sont confirmés par un filtre de moyenne mobile. Optimisé pour le timeframe M30, compatible avec M15 et H1. Caractéristiques principales : Reconnaissance de motifs - Détecte les formations Engulfing valides Confirmation de tend
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicateurs
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicateurs
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicateurs
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indicateurs
Overview The Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that revolutionizes the traditional Williams %R oscillator with advanced technical analysis features, automatic signal detection, and a complete trade confirmation system. Designed specifically for traders seeking precision and reliability in their trading decisions. Key Features   Smart Signal System   Reversal Signals: Automatically detects exits from overbought/oversold zones with multi-factor confirmation   Centerl
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicateurs
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicateurs
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicateurs
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Scalping Entry Points MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Scalping Entry Points - est un système de trading manuel qui peut s'adapter aux mouvements de prix et donner des signaux pour ouvrir des trades sans redessiner. L'indicateur détermine la direction de la tendance par le niveau central de support et de résistance. L'indicateur de point fournit des signaux pour les entrées et les sorties. Convient pour le trading intrajournalier manuel, le scalping et les options binaires. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading. L'indicateur donne
Smooth price for Monarch
Konstantin Gruzdev
5 (1)
Indicateurs
The Smooth Price technical indicator is used for plotting a smoothed line as close to the price of the financial instrument as possible, and serves to eliminate its noise components. The indicator is part of the Monarch trading system, but here it is presented as an independent technical analysis tool. The indicator is based on the cluster digital filter , which, unlike the ClusterSMA , is applied directly to the price time series. Smooth Price does not redraw (except the very last, zero bar) an
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
Indicateurs
Fractal 358 Plus is a predictive indicator that provides the clearest sight of price movements. Identifying graphic patterns such as Caixote (Crate), Pivot and Inside Candle , it shows entries and exits spots, as well as threats to your trades in the markets. It comes ready to use with B3 Mini Index (WIN$ series) and can be adjusted to use with any asset and timeframe. Fractal 358 unravels price movement Based on the Fibonacci sequence, Fractal 358 is a new and different way of reading and und
Trend Tandem
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The "Trend Tandem" indicator is a trend analysis tool in financial markets that helps traders determine the direction of price movement. Options: RISK: Determines the level of risk taken into account in the trend analysis. The higher the value, the more aggressively volatility is taken into account. SSP (SSP Period): Defines the period of the moving average used to identify a trend. The higher the value, the smoother the trend signal will be. CountBars: Determines the number of bars on which
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicateurs
ATREND ATREND : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser Comment ça fonctionne L'indicateur "ATREND" pour la plateforme MT5 est conçu pour fournir aux traders des signaux d'achat et de vente robustes en utilisant une combinaison de méthodologies d'analyse technique. Cet indicateur s'appuie principalement sur la plage vraie moyenne (ATR) pour mesurer la volatilité, ainsi que sur des algorithmes de détection de tendance pour identifier les mouvements potentiels du marché. Laissez un message ap
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicateurs
Unlock the Market's Hidden Blueprint with Advanced Pattern Recognizer Tired of staring at charts, struggling to spot high-probability trading opportunities? What if you had a professional analyst scanning the markets 24/7, drawing perfect trendlines, and calculating precise profit targets for you? Introducing Advanced Pattern Recognizer for MetaTrader 5 – Your Automated Technical Analysis Powerhouse. This isn't just another indicator. It's a sophisticated algorithmic engine designed to do the he
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.86 (29)
Indicateurs
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indicateurs
LevelPAttern MT5 is a technical indicator based on the daily levels and Price Action patterns. The indicator is based on the standard ZigZag indicator + reversal candlestick pattens, such as Star, Hammer (also knows as Pin bar), Engulfing and others. The indicator generates audio and text notifications when a pattern is formed and a level is touched. It also supports sending email and push notifications. Indicator operation features It is suitable for working with any CFD and FOREX trading inst
QXS Market Scanner
Netlux Digital Kft.
Indicateurs
QuantXMarketScanner is a multi assets indicator for MT5 - Mathematical model based on 7 custom moving averages indicators  - Adaptable on Currencies, Stocks and Crypto - Automatic setup, self optimized About QuantXsystem Products: –         Simple installation & integration into MT5   –         Unlimited License after purchase (for one user) –         Automatic pattern recognition to identify the best timing and price levels. –         Trading indicators are displayed directly and automaticall
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indicateurs
ROMAN5 Time Breakout Indicator automatically draws the boxes for daily support and resistance breakouts. It helps the user identifying whether to buy or sell. It comes with an alert that will sound whenever a new signal appears. It also features an email facility. Your email address and SMTP Server settings should be specified in the settings window of the "Mailbox" tab in your MetaTrader 5. Blue arrow up = Buy. Red arrow down = Sell. You can use one of my Trailing Stop products that automatical
FREE
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicateurs
MetaForecast prédit et visualise l'avenir de n'importe quel marché en se basant sur les harmoniques des données de prix. Bien que le marché ne soit pas toujours prévisible, s'il y a un motif dans les prix, MetaForecast peut prédire l'avenir aussi précisément que possible. Comparé à d'autres produits similaires, MetaForecast peut générer des résultats plus précis en analysant les tendances du marché. Paramètres d'entrée Past size (Taille passée) Spécifie le nombre de barres que MetaForecast util
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Évasion quantique PRO       est conçu pour propulser votre parcours commercial vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les z
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Indicateurs
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicateurs
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Boom Crash Trend Indicator
Rohan Gupta
Indicateurs
Boom and Crash Trend Detector is a  Non-Repaint   MT5 trading system usually being sold for 50 0$ . Most people use this for Deriv but can be used to forex too. The boom and crash spike indicator is a spike detecting software, with Multiple features, these features include. Spike Alert ( from 10 to 100-second warning before spike) Continues spike Alert (for double or continuous spikes at a time) supports all Boom/crash Indices M6 time frame works best here . Bigger time frame trend pointer for
AW Prime Oscillator MT5
AW Trading Software Limited
Indicateurs
Une combinaison de deux oscillateurs. Le premier affiche les points d'entrée, le second montre la tendance actuelle. L'indicateur peut afficher les signaux d'oscillateur par des flèches dans deux modes, tous les signaux d'oscillateur rapides ou les signaux uniquement dans la direction de la tendance actuelle. Il dispose d'un panneau multi-périodes et de trois types de notifications de signal. Avantages: Convient au day trading et au scalping Filtrage des tendances Configuration simple et sensib
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indicateurs
2025 Spike Killer Dashboard - Advanced Trading Signals & Market Analytics Transform Your Trading with Intelligent Market Insights! The 2025 Spike Killer Dashboard is a powerful MQL5 indicator that combines cutting-edge signal generation with an intuitive crystal dashboard for real-time market analysis. Designed for traders who demand precision and clarity, this all-in-one tool delivers actionable signals and comprehensive market metrics at a glance. Key Features: Dual Signal System Shved S
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
Indicateurs
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indicateurs
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicateurs
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicateurs
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicateurs
BigPlayerRange – Meilleur indicateur pour MT5 BigPlayerRange est considéré comme le meilleur indicateur pour le Mini Indice et le Mini Dollar sur MetaTrader 5. Cet outil met en évidence les zones stratégiques d’action des gros acteurs du marché, offrant une analyse technique institutionnelle d’une grande précision. Comment utiliser BigPlayerRange : Cet indicateur trace des zones d’achat (ligne verte) et de vente (ligne rouge). Lorsque le prix clôture en dehors de ces zones, une tendance
Institutional Order Block Pro
Clever Emoghene
Indicateurs
Institutional Order Block Pro Institutional Order Block Pro is an indicator designed to automatically detect and display order blocks on the chart. It provides traders with clear visualization of both bullish and bearish blocks, helping to identify areas of potential market interest. Features: Automatic detection of bullish and bearish order blocks. Zone highlighting with non-repainting signals. Works across multiple timeframes and instruments. Plug and play no complicated setup required. Use Ca
Meta Cipher B
SILICON HALLWAY PTY LTD
Indicateurs
Meta Cipher B: The All-in-One Oscillator Suite for MT5 Meta Cipher B brings the popular Market Cipher B concept to MetaTrader 5, optimised for speed and precision. Built from the ground up for performance, it delivers professional-grade signals without lag or sluggish scrolling. What it does A unified oscillator stack that visualises Wave momentum, VWAP, Money Flow, RSI and Stochastic. Clean Buy and Sell dots appear when conditions align. Use it on small timeframes for timing, and on high
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (3)
Indicateurs
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Plus de l'auteur
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Description – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Niveaux Clés Hebdomadaires est un indicateur simple et efficace pour MetaTrader 5, conçu pour afficher automatiquement les quatre niveaux les plus importants de chaque semaine de trading : Plus haut de la semaine (Weekly High) → zone de résistance naturelle Plus bas de la semaine (Weekly Low) → zone de support naturel Prix d’ouverture de la semaine (Weekly Open) → point de référence de tendance Prix de clôture de la semaine (Weekly Close) →
Pin Bar Pro v1
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Pin Bar Pro v1.0 – Indicateur MQL5 Description générale Pin Bar Pro est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 qui détecte automatiquement les Pin Bars , une formation de bougie japonaise cruciale pour anticiper les retournements du marché. Grâce à cet indicateur, les traders peuvent identifier rapidement les points d’entrée potentiels en achat ou en vente sans avoir à analyser manuellement chaque bougie. Les signaux sont affichés directement sur le graphique sous forme de flèches clair
Monthly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Monthly Levels Pro v1.0 – L’indicateur ultime des niveaux mensuels du marché Maîtrisez les niveaux clés du marché en un coup d’œil Monthly Levels Pro est l’outil indispensable pour tous les traders souhaitant analyser les tendances à long terme et repérer rapidement les zones clés de support et de résistance . Cet indicateur affiche les niveaux High (Haut), Low (Bas), Open (Ouverture) et Close (Fermeture) d’une bougie mensuelle, révélant instantanément les zones où le prix est susceptible de ré
Monthly Levels et Pin Bar Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Indicateur Monthly Levels + Pin Bar Pro Description L’indicateur Monthly Levels + Pin Bar Pro combine la puissance des niveaux clés mensuels (High, Low, Open, Close) avec la détection automatique des figures de retournement Price Action (Pin Bars) . Conçu pour les traders techniques et institutionnels, il permet d’anticiper les zones de réaction du marché et de générer des signaux visuels clairs directement sur le graphique. Fonctionnalités principales Niveaux mensuels automatiques :
Yearly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Yearly Levels Pro v1.0 – Indicateur annuel de support et résistance Version : 1.0 Développeur : KOUAME N'DA LEMISSA Plateforme : MetaTrader 5 (MT5) Type : Indicateur technique / Zones de prix annuelles Description générale Yearly Levels Pro v1.0 , développé par KOUAME N'DA LEMISSA , est un indicateur puissant qui permet aux traders d’identifier rapidement les niveaux clés annuels du marché. Il calcule automatiquement les prix Open, High, Low et Close d’une année spécifique et les affiche directe
Quarterly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Quarterly Levels Pro v1.0 – Notice Commerciale Nom du produit : Quarterly Levels Pro v1.0 Développeur : KOUAME N'DA LEMISSA Version : 1.0 Description : Quarterly Levels Pro , développé par KOUAME N'DA LEMISSA , est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 qui affiche automatiquement les niveaux High, Low, Open et Close d’une période trimestrielle. Il permet aux traders de visualiser clairement les zones clés de support et résistance sur le graphique, facilitant la prise de décision pour les
Multi Timeframe Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Notice Commerciale – MQL5 Market Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 Développeur : KOUAME N’DA LEMISSA Description Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 est un indicateur puissant qui trace automatiquement les niveaux clés Daily, Monthly, Quarterly et Yearly (High, Low, Open, Close) directement sur votre graphique. Ces niveaux historiques sont utilisés par les traders professionnels pour identifier : Les zones de support et résistance majeures Les points de retournement probables Les zones de breakout
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis