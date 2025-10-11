📊 Market Trend Indicator Analog



Copyright 2025, Jose María Molina Sánchez



📧 molinatrader67@gmail.com | Version 1.00

🔍 Introduction

Le Market Trend Indicator Analog est un indicateur avancé conçu pour mesurer la force et la direction de la tendance du marché en temps réel. Contrairement aux oscillateurs traditionnels, cet indicateur utilise un système de filtrage adaptatif qui réagit dynamiquement aux conditions du marché, offrant une représentation analogique précise entre -100 et +100.

Son design permet aux traders d'identifier non seulement le début et la fin d'une tendance, mais aussi son intensité, les aidant à prendre des décisions plus informées et à éviter les entrées prématurées ou tardives.

📈 Comment fonctionne l'indicateur ?

L'indicateur repose sur un algorithme propre qui combine plusieurs techniques d'analyse pour générer un signal continu et sensible à la volatilité du prix. Il présente ses résultats de trois manières :

Dans une fenêtre séparée : Affiche une valeur comprise entre -100 (force maximale baissière) et +100 (force maximale haussière) .

et . La valeur zéro représente un état neutre.

Les changements de couleur progressifs indiquent l'intensité de la tendance. Dans la fenêtre principale du graphique : Imprime le nom de l'indicateur, la période de filtre et la valeur actuelle avec 2 décimales.

Exemple : Market_Trend_Analog [8] = 42 Commentaires automatiques (optionnel) : Peuvent être activés/désactivés selon les préférences.

⚙️ Paramètres d'entrée

Period Filter Nombre de bougies utilisées pour le calcul. Doit être inférieur à 100. Recommandé : valeurs de type Fibonacci (5, 8, 13, 21, 34, etc.). Type of Trading Définit le mode de filtrage interne :

• Very Stable : Lissage conservateur.

• Stable : Équilibre entre stabilité et réactivité.

• Volatility : Sensibilité accrue.

• Very Volatility : Réactivité élevée.

• Extreme Volatility : Agilité maximale.

• Adaptive Trading : Filtrage s'adaptant à la dimension fractale du marché. normalize Si true , le spread est normalisé en pips traditionnels. AlertIfSpreadAbove Si > 0, déclenche une alerte lorsque le spread dépasse cette valeur (en pips).

🎯 Stratégie de trading

Cet indicateur est polyvalent et peut être intégré dans différents styles de trading :

✅ Façons de trader

Croisement par zéro : Acheter lorsque la valeur passe de négative à positive. Vendre lorsque elle passe de positive à négative.

Changement de tendance : Entrée lorsqu'il détecte un retournement depuis un sommet vers le bas (vente) ou depuis un creux vers le haut (achat).

Confirmation des stratégies : Utilisez-le comme filtre pour confirmer les signaux d'autres indicateurs (moyennes mobiles, RSI, etc.).



💡 Conseil : L'utilisateur est libre de concevoir sa propre méthodologie de trading. Cet indicateur fournit des informations, pas des ordres rigides.

🌐 Application universelle

Bien que les images jointes montrent des exemples avec :

Paires : USD/JPY, USD/SEK

Timeframes : M5, H4

Period Filter : 8 et 21

L'indicateur fonctionne avec tout actif financier (forex, indices, cryptomonnaies) et sur tout timeframe.

Le choix du Period Filter et du mode de trading doit être adapté au comportement spécifique de l'actif et au style de l'opérateur.

⚠️ Considérations finales

Pas un indicateur miracle : C'est un outil d'analyse. Nécessite une validation préalable par backtesting ou simulation.

C'est un outil d'analyse. Nécessite une validation préalable par backtesting ou simulation. Adaptabilité : Les marchés changent. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner demain. Révisez périodiquement les paramètres.

Les marchés changent. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner demain. Révisez périodiquement les paramètres. Simulation obligatoire : Avant de l'utiliser sur un compte réel, simulez son comportement dans différents actifs et conditions.

✅ Conclusion

Market Trend Indicator Analog ne prédit pas l'avenir, mais il révèle la dynamique cachée du mouvement du prix. En offrant une échelle continue de force de tendance, il permet aux traders de naviguer avec plus de précision entre le bruit et la véritable direction du marché.

C'est un outil essentiel pour les traders quantitatifs, les développeurs d'EA et tout opérateur souhaitant améliorer sa cohérence grâce à l'analyse du contexte.

📎 Notes du Développeur

"J'ai conçu cet indicateur après des années de recherche en dynamique des marchés non linéaires. Il combine des mathématiques robustes avec une logique adaptative pour capturer l'essence du mouvement du prix. Utilisez-le avec discipline, et il vous donnera un avantage réel."

— Jose María Molina Sánchez

📞 Support Technique

Pour toute question, suggestion ou rapport d'erreur :

📧 molinatrader67@gmail.com