📋 Introduction

L'indicateur Enigma 112 est un outil d'analyse technique complet qui combine des concepts avancés incluant les Portes Tesla 3-6-9, la Théorie Huddleston, les Plages de Transaction PO3, et des systèmes sophistiqués de gestion des risques.

🎯 Portes Tesla 3-6-9 Basées sur les mathématiques vortex de Nikola Tesla pour des niveaux de support/résistance précis 📊 Théorie Huddleston Analyse de structure de marché basée sur le volume pour l'identification des niveaux institutionnels ⚡ Plages PO3 Détection des oscillations de prix et niveaux institutionnels pour des entrées précises

🔧 Guide d'Installation

1 Télécharger le Fichier Téléchargez le fichier Enigma_112.mq5 sur votre ordinateur

2 Installer dans MetaTrader 5 Naviguez vers : Fichier → Ouvrir le dossier de données → MQL5 → Indicators et collez le fichier

3 Compiler l'Indicateur Redémarrez MT5 ou clic droit dans Navigateur → Actualiser, puis glissez l'indicateur sur votre graphique

4 Configurer les Paramètres Ajustez les paramètres selon votre style de trading et tolérance au risque

// Paramètres Initiaux Recommandés pour le Day Trading:

TradingPreset = PRESET_DAY_TRADER;

RiskPerTrade = 1.0; // 1% de risque par trade

ShowTeslaGates = true;

EnableTradingSignals = true;

✨ Fonctionnalités Clés

🎯 Système des Portes Tesla (3-6-9)

Calcule automatiquement les niveaux de support/résistance basés sur les mathématiques vortex de Tesla avec multiplicateurs dynamiques.

Paramètre Description Valeur Recommandée ShowTeslaGates Afficher les niveaux des Portes Tesla sur le graphique true TeslaMultiplierMode Calcul automatique ou manuel du multiplicateur MULTIPLIER_AUTO TeslaLinesAbove/Below Nombre de niveaux de porte dans chaque direction 9

⚡ Génération de Signaux

Système de signal intelligent avec scoring de confiance et confirmation multi-timeframe.

🟢 Signal d'Achat Fort Niveau de confiance 80-100% avec confluence multiple d'indicateurs 🟡 Achat Modéré Confiance 60-79% avec bon alignement technique 🔴 Signal de Vente Fort Confiance 80-100% avec confluence baissière

🎯 Stratégies de Trading

Stratégie 1 : Rebond sur Porte Tesla

Acheter quand le prix touche la porte de support Tesla, vendre à la porte de résistance avec confirmation volume.

💡 Astuce de Pro : Attendez que le prix touche le niveau de la Porte Tesla et montre des patterns de chandeliers de renversement avant d'entrer.

Stratégie 2 : Trading Multi-Confluence

Trader quand plusieurs indicateurs s'alignent au même niveau de prix avec des scores de confiance élevés.

Stratégie 3 : Cassure de Plage PO3

Entrer en position quand le prix casse les plages PO3 avec confirmation volume et suivi.

Condition de Marché Stratégie Recommandée Ajustement du Risque Volatilité Élevée Réduire la taille de position, stops plus larges 0.5% de risque par trade Volatilité Faible Augmenter la taille de position, stops plus serrés 1.5% de risque par trade Marché Directionnel Suivre la direction de la tendance Paramètres de risque normaux

🛡️ Gestion des Risques

Formule de Dimensionnement de Position

Taille de Position = (Taille du Compte × Risque par Trade) / (Distance Stop Loss × Valeur du Point)

Règles Essentielles

⚠️ Règles Critiques : Ne jamais risquer plus de 1-2% par trade

Toujours utiliser le Stop Loss recommandé par l'indicateur

Ratio Risque/Récompense minimum : 1:1.5

Ajuster la taille de position basée sur la volatilité du marché

Niveaux de Confiance des Signaux

Confiance % Évaluation Action Taille de Position 80-100% 🚨 Élevée Signal de trading fort Position complète 60-79% ⚠️ Moyenne Bonne opportunité 75% de position 40-59% 📊 Faible Trader avec prudence 50% de position <40% ❌ Faible Éviter de trader Pas de trade