Enigma 112
- Indicateurs
- issam rahhal sabour
- Version: 1.0
- Activations: 5
دليل الاستخدام الكامل - الحل الأمثل للتداول
📋 المقدمة
مؤشر Enigma 112 هو أداة تحليل فني شاملة تجمع بين مفاهيم متقدمة تشمل بوابات Tesla 3-6-9، نظرية Huddleston، نطاقات PO3، وأنظمة متطورة لإدارة المخاطر.
🎯 بوابات Tesla 3-6-9
تعتمد على رياضيات دوامة نيكولا تسلا لتحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة
📊 نظرية Huddleston
تحليل هيكل السوق بناءً على الحجم لتحديد المستويات المؤسسية
⚡ نطاقات PO3
كشف التذبذب السعري والمستويات المؤسسية لدخول دقيق
🔧 دليل التثبيت
حمّل ملف Enigma_112.mq5 إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك
انتقل إلى: File → Open Data Folder → MQL5 → Indicators والصق الملف
أعد تشغيل MT5 أو انقر بزر الماوس الأيمن في Navigator → Refresh، ثم اسحب المؤشر إلى الرسم البياني
اضبط المعاملات حسب أسلوب التداول الخاص بك وتحمل المخاطرة
TradingPreset = PRESET_DAY_TRADER;
RiskPerTrade = 1.0; // مخاطرة 1% لكل صفقة
ShowTeslaGates = true;
EnableTradingSignals = true;
✨ الميزات الرئيسية
🎯 نظام بوابات Tesla (3-6-9)
يحسب تلقائياً مستويات الدعم والمقاومة بناءً على رياضيات دوامة Tesla مع مضاعفات ديناميكية.
|المعامل
|الوصف
|القيمة الموصى بها
|ShowTeslaGates
|عرض مستويات بوابة Tesla على الرسم البياني
|true
|TeslaMultiplierMode
|حساب المضاعف التلقائي أو اليدوي
|MULTIPLIER_AUTO
|TeslaLinesAbove/Below
|عدد مستويات البوابة في كل اتجاه
|9
⚡ توليد الإشارات
نظام إشارات ذكي مع تسجيل الثقة وتأكيد متعدد الإطارات الزمنية.
🟢 إشارة شراء قوية
مستوى ثقة 80-100% مع تجمع متعدد المؤشرات
🟡 شراء متوسط
ثقة 60-79% مع محاذاة فنية جيدة
🔴 إشارة بيع قوية
ثقة 80-100% مع تجمع هبوطي
🎯 استراتيجيات التداول
الاستراتيجية 1: ارتداد بوابة Tesla
الشراء عند لمس السعر لمستوى دعم Tesla، البيع عند بوابة المقاومة مع تأكيد الحجم.
الاستراتيجية 2: التداول متعدد التجمع
التداول عندما تتفق عدة مؤشرات عند نفس مستوى السعر مع درجات ثقة عالية.
الاستراتيجية 3: كسر نطاق PO3
ادخل في الصفقات عند كسر السعر لنطاقات PO3 مع تأكيد الحجم والمتابعة.
|حالة السوق
|الاستراتيجية الموصى بها
|تعديل المخاطرة
|تقلب عالي
|قلل حجم المركز، استخدم وقف خسارة أوسع
|0.5% مخاطرة لكل صفقة
|تقلب منخفض
|زد حجم المركز، وقف خسارة أضيق
|1.5% مخاطرة لكل صفقة
|سوق متجه
|اتبع اتجاه الاتجاه
|معايير المخاطرة العادية
🛡️ إدارة المخاطر
معادلة تحديد حجم المركز
القواعد الأساسية
- لا تخاطر أبداً بأكثر من 1-2% لكل صفقة
- استخدم دائماً وقف الخسارة الموصى به من المؤشر
- أقل نسبة مخاطرة إلى عائد: 1:1.5
- اضبط حجم المركز بناءً على تقلب السوق
مستويات ثقة الإشارة
|نسبة الثقة %
|التقييم
|الإجراء
|حجم المركز
|80-100%
|🚨 عالي
|إشارة تداول قوية
|مركز كامل
|60-79%
|⚠️ متوسط
|فرصة جيدة
|75% مركز
|40-59%
|📊 منخفض
|تداول بحذر
|50% مركز
|<40%
|❌ ضعيف
|تجنب التداول
|لا تداول
📞 الدعم والاتصال
البريد الإلكتروني: issamrahhal@tutanota.com | الإصدار: 1.00 | التوافق: MetaTrader 5
Manuel Complet d'Utilisation - Solution de Trading Ultime
📋 Introduction
L'indicateur Enigma 112 est un outil d'analyse technique complet qui combine des concepts avancés incluant les Portes Tesla 3-6-9, la Théorie Huddleston, les Plages de Transaction PO3, et des systèmes sophistiqués de gestion des risques.
🎯 Portes Tesla 3-6-9
Basées sur les mathématiques vortex de Nikola Tesla pour des niveaux de support/résistance précis
📊 Théorie Huddleston
Analyse de structure de marché basée sur le volume pour l'identification des niveaux institutionnels
⚡ Plages PO3
Détection des oscillations de prix et niveaux institutionnels pour des entrées précises
🔧 Guide d'Installation
Téléchargez le fichier Enigma_112.mq5 sur votre ordinateur
Naviguez vers : Fichier → Ouvrir le dossier de données → MQL5 → Indicators et collez le fichier
Redémarrez MT5 ou clic droit dans Navigateur → Actualiser, puis glissez l'indicateur sur votre graphique
Ajustez les paramètres selon votre style de trading et tolérance au risque
TradingPreset = PRESET_DAY_TRADER;
RiskPerTrade = 1.0; // 1% de risque par trade
ShowTeslaGates = true;
EnableTradingSignals = true;
✨ Fonctionnalités Clés
🎯 Système des Portes Tesla (3-6-9)
Calcule automatiquement les niveaux de support/résistance basés sur les mathématiques vortex de Tesla avec multiplicateurs dynamiques.
|Paramètre
|Description
|Valeur Recommandée
|ShowTeslaGates
|Afficher les niveaux des Portes Tesla sur le graphique
|true
|TeslaMultiplierMode
|Calcul automatique ou manuel du multiplicateur
|MULTIPLIER_AUTO
|TeslaLinesAbove/Below
|Nombre de niveaux de porte dans chaque direction
|9
⚡ Génération de Signaux
Système de signal intelligent avec scoring de confiance et confirmation multi-timeframe.
🟢 Signal d'Achat Fort
Niveau de confiance 80-100% avec confluence multiple d'indicateurs
🟡 Achat Modéré
Confiance 60-79% avec bon alignement technique
🔴 Signal de Vente Fort
Confiance 80-100% avec confluence baissière
🎯 Stratégies de Trading
Stratégie 1 : Rebond sur Porte Tesla
Acheter quand le prix touche la porte de support Tesla, vendre à la porte de résistance avec confirmation volume.
Stratégie 2 : Trading Multi-Confluence
Trader quand plusieurs indicateurs s'alignent au même niveau de prix avec des scores de confiance élevés.
Stratégie 3 : Cassure de Plage PO3
Entrer en position quand le prix casse les plages PO3 avec confirmation volume et suivi.
|Condition de Marché
|Stratégie Recommandée
|Ajustement du Risque
|Volatilité Élevée
|Réduire la taille de position, stops plus larges
|0.5% de risque par trade
|Volatilité Faible
|Augmenter la taille de position, stops plus serrés
|1.5% de risque par trade
|Marché Directionnel
|Suivre la direction de la tendance
|Paramètres de risque normaux
🛡️ Gestion des Risques
Formule de Dimensionnement de Position
Règles Essentielles
- Ne jamais risquer plus de 1-2% par trade
- Toujours utiliser le Stop Loss recommandé par l'indicateur
- Ratio Risque/Récompense minimum : 1:1.5
- Ajuster la taille de position basée sur la volatilité du marché
Niveaux de Confiance des Signaux
|Confiance %
|Évaluation
|Action
|Taille de Position
|80-100%
|🚨 Élevée
|Signal de trading fort
|Position complète
|60-79%
|⚠️ Moyenne
|Bonne opportunité
|75% de position
|40-59%
|📊 Faible
|Trader avec prudence
|50% de position
|<40%
|❌ Faible
|Éviter de trader
|Pas de trade
📞 Support & Contact
Email : issamrahhal@tutanota.com | Version : 1.00 | Compatibilité : MetaTrader 5