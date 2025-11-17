Enigma 112

دليل استخدام مؤشر Enigma 112
🚀 مؤشر Enigma 112

دليل الاستخدام الكامل - الحل الأمثل للتداول






📋 المقدمة

مؤشر Enigma 112 هو أداة تحليل فني شاملة تجمع بين مفاهيم متقدمة تشمل بوابات Tesla 3-6-9، نظرية Huddleston، نطاقات PO3، وأنظمة متطورة لإدارة المخاطر.

🎯 بوابات Tesla 3-6-9

تعتمد على رياضيات دوامة نيكولا تسلا لتحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة

📊 نظرية Huddleston

تحليل هيكل السوق بناءً على الحجم لتحديد المستويات المؤسسية

⚡ نطاقات PO3

كشف التذبذب السعري والمستويات المؤسسية لدخول دقيق

🔧 دليل التثبيت

1 تحميل الملف

حمّل ملف Enigma_112.mq5 إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك

2 التثبيت في MetaTrader 5

انتقل إلى: File → Open Data Folder → MQL5 → Indicators والصق الملف

3 تجميع المؤشر

أعد تشغيل MT5 أو انقر بزر الماوس الأيمن في Navigator → Refresh، ثم اسحب المؤشر إلى الرسم البياني

4 ضبط الإعدادات

اضبط المعاملات حسب أسلوب التداول الخاص بك وتحمل المخاطرة

// الإعدادات الأولية الموصى بها لتداول اليوم:
TradingPreset = PRESET_DAY_TRADER;
RiskPerTrade = 1.0; // مخاطرة 1% لكل صفقة
ShowTeslaGates = true;
EnableTradingSignals = true;

✨ الميزات الرئيسية

🎯 نظام بوابات Tesla (3-6-9)

يحسب تلقائياً مستويات الدعم والمقاومة بناءً على رياضيات دوامة Tesla مع مضاعفات ديناميكية.

المعامل الوصف القيمة الموصى بها
ShowTeslaGates عرض مستويات بوابة Tesla على الرسم البياني true
TeslaMultiplierMode حساب المضاعف التلقائي أو اليدوي MULTIPLIER_AUTO
TeslaLinesAbove/Below عدد مستويات البوابة في كل اتجاه 9

⚡ توليد الإشارات

نظام إشارات ذكي مع تسجيل الثقة وتأكيد متعدد الإطارات الزمنية.

🟢 إشارة شراء قوية

مستوى ثقة 80-100% مع تجمع متعدد المؤشرات

🟡 شراء متوسط

ثقة 60-79% مع محاذاة فنية جيدة

🔴 إشارة بيع قوية

ثقة 80-100% مع تجمع هبوطي

🎯 استراتيجيات التداول

الاستراتيجية 1: ارتداد بوابة Tesla

الشراء عند لمس السعر لمستوى دعم Tesla، البيع عند بوابة المقاومة مع تأكيد الحجم.

💡 نصيحة محترف: انتظر حتى يلمس السعر مستوى بوابة Tesla ويظهر أنماط شموع انعكاسية قبل الدخول.

الاستراتيجية 2: التداول متعدد التجمع

التداول عندما تتفق عدة مؤشرات عند نفس مستوى السعر مع درجات ثقة عالية.

الاستراتيجية 3: كسر نطاق PO3

ادخل في الصفقات عند كسر السعر لنطاقات PO3 مع تأكيد الحجم والمتابعة.

حالة السوق الاستراتيجية الموصى بها تعديل المخاطرة
تقلب عالي قلل حجم المركز، استخدم وقف خسارة أوسع 0.5% مخاطرة لكل صفقة
تقلب منخفض زد حجم المركز، وقف خسارة أضيق 1.5% مخاطرة لكل صفقة
سوق متجه اتبع اتجاه الاتجاه معايير المخاطرة العادية

🛡️ إدارة المخاطر

معادلة تحديد حجم المركز

Position Size = (Account Size × Risk Per Trade) / (Stop Loss Distance × Point Value)

القواعد الأساسية

⚠️ قواعد حرجة:
  • لا تخاطر أبداً بأكثر من 1-2% لكل صفقة
  • استخدم دائماً وقف الخسارة الموصى به من المؤشر
  • أقل نسبة مخاطرة إلى عائد: 1:1.5
  • اضبط حجم المركز بناءً على تقلب السوق

مستويات ثقة الإشارة

نسبة الثقة % التقييم الإجراء حجم المركز
80-100% 🚨 عالي إشارة تداول قوية مركز كامل
60-79% ⚠️ متوسط فرصة جيدة 75% مركز
40-59% 📊 منخفض تداول بحذر 50% مركز
<40% ❌ ضعيف تجنب التداول لا تداول

📞 الدعم والاتصال

البريد الإلكتروني: issamrahhal@tutanota.com | الإصدار: 1.00 | التوافق: MetaTrader 5

إخلاء المسؤولية: تداول الأسواق المالية ينطوي على مخاطر. مؤشر Enigma 112 هو أداة للتحليل ولا يجب اعتباره نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية.
Enigma 112 Indicator - Manuel Utilisateur
🚀 Indicateur Enigma 112

Manuel Complet d'Utilisation - Solution de Trading Ultime

📋 Introduction

L'indicateur Enigma 112 est un outil d'analyse technique complet qui combine des concepts avancés incluant les Portes Tesla 3-6-9, la Théorie Huddleston, les Plages de Transaction PO3, et des systèmes sophistiqués de gestion des risques.

🎯 Portes Tesla 3-6-9

Basées sur les mathématiques vortex de Nikola Tesla pour des niveaux de support/résistance précis

📊 Théorie Huddleston

Analyse de structure de marché basée sur le volume pour l'identification des niveaux institutionnels

⚡ Plages PO3

Détection des oscillations de prix et niveaux institutionnels pour des entrées précises

🔧 Guide d'Installation

1 Télécharger le Fichier

Téléchargez le fichier Enigma_112.mq5 sur votre ordinateur

2 Installer dans MetaTrader 5

Naviguez vers : Fichier → Ouvrir le dossier de données → MQL5 → Indicators et collez le fichier

3 Compiler l'Indicateur

Redémarrez MT5 ou clic droit dans Navigateur → Actualiser, puis glissez l'indicateur sur votre graphique

4 Configurer les Paramètres

Ajustez les paramètres selon votre style de trading et tolérance au risque

// Paramètres Initiaux Recommandés pour le Day Trading:
TradingPreset = PRESET_DAY_TRADER;
RiskPerTrade = 1.0; // 1% de risque par trade
ShowTeslaGates = true;
EnableTradingSignals = true;

✨ Fonctionnalités Clés

🎯 Système des Portes Tesla (3-6-9)

Calcule automatiquement les niveaux de support/résistance basés sur les mathématiques vortex de Tesla avec multiplicateurs dynamiques.

Paramètre Description Valeur Recommandée
ShowTeslaGates Afficher les niveaux des Portes Tesla sur le graphique true
TeslaMultiplierMode Calcul automatique ou manuel du multiplicateur MULTIPLIER_AUTO
TeslaLinesAbove/Below Nombre de niveaux de porte dans chaque direction 9

⚡ Génération de Signaux

Système de signal intelligent avec scoring de confiance et confirmation multi-timeframe.

🟢 Signal d'Achat Fort

Niveau de confiance 80-100% avec confluence multiple d'indicateurs

🟡 Achat Modéré

Confiance 60-79% avec bon alignement technique

🔴 Signal de Vente Fort

Confiance 80-100% avec confluence baissière

🎯 Stratégies de Trading

Stratégie 1 : Rebond sur Porte Tesla

Acheter quand le prix touche la porte de support Tesla, vendre à la porte de résistance avec confirmation volume.

💡 Astuce de Pro : Attendez que le prix touche le niveau de la Porte Tesla et montre des patterns de chandeliers de renversement avant d'entrer.

Stratégie 2 : Trading Multi-Confluence

Trader quand plusieurs indicateurs s'alignent au même niveau de prix avec des scores de confiance élevés.

Stratégie 3 : Cassure de Plage PO3

Entrer en position quand le prix casse les plages PO3 avec confirmation volume et suivi.

Condition de Marché Stratégie Recommandée Ajustement du Risque
Volatilité Élevée Réduire la taille de position, stops plus larges 0.5% de risque par trade
Volatilité Faible Augmenter la taille de position, stops plus serrés 1.5% de risque par trade
Marché Directionnel Suivre la direction de la tendance Paramètres de risque normaux

🛡️ Gestion des Risques

Formule de Dimensionnement de Position

Taille de Position = (Taille du Compte × Risque par Trade) / (Distance Stop Loss × Valeur du Point)

Règles Essentielles

⚠️ Règles Critiques :
  • Ne jamais risquer plus de 1-2% par trade
  • Toujours utiliser le Stop Loss recommandé par l'indicateur
  • Ratio Risque/Récompense minimum : 1:1.5
  • Ajuster la taille de position basée sur la volatilité du marché

Niveaux de Confiance des Signaux

Confiance % Évaluation Action Taille de Position
80-100% 🚨 Élevée Signal de trading fort Position complète
60-79% ⚠️ Moyenne Bonne opportunité 75% de position
40-59% 📊 Faible Trader avec prudence 50% de position
<40% ❌ Faible Éviter de trader Pas de trade

📞 Support & Contact

Email : issamrahhal@tutanota.com | Version : 1.00 | Compatibilité : MetaTrader 5

Avertissement : Le trading sur les marchés financiers comporte des risques. L'indicateur Enigma 112 est un outil d'analyse et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.
