ETE Detector puissant

🔥 Détection Automatique des Figures "Tête et Épaules"

L'indicateur ETE DETECTOR POWER v5.0 est un outil professionnel conçu pour les traders qui souhaitent anticiper les retours majeurs du marché grâce à l'une des figures chartistes les plus puissantes : la Tête et Épaules (ETE) et sa variante inversée.

Grâce à son système optimisé et intelligent de gestion d'objets (MaxObjects) , l'indicateur reste fluide et lisible, même sur des graphiques chargés ou en multi-timeframes.

🚀 Fonctionnalités Clés

✔️ Détection automatique en temps réel des figures ETE classiques (vente) et ETE inversées (achat)

✔️ Affichage clair des épaules, tête et ligne de cou

✔️ Tracé automatique de zones de retour (zones rouges = vente, zones vertes = achat)

✔️ Flèches BUY/SELL pour signaler immédiatement les opportunités

✔️ Gestion intelligente avec pool circulaire d'objets (évite la surcharge du graphique)

✔️ Paramètres entièrement personnalisables :

🔹 Nombre de bougies analysées

🔹 Distance minimale entre épaules et tête

🔹 Tolérance de symétrie

🔹 Nombre maximum de motifs affichés

🔹 Styles des rectangles (contour/plein)

🔹 Taille et couleur des marqueurs graphiques

📊 Avantages pour le Trader

✅ Gain de temps : l'indicateur analyse automatiquement le marché

✅ Haute précision : tolérance réglable pour ne détecter que les chiffres fiables

✅ Visibilité optimale : zones colorées, flèches, labels et lignes de cou

✅ Compatible toutes stratégies : swing trading, day trading, scalping

✅ Performance optimisée : ne ralentit pas MetaTrader 5

🎯 Applications

Repérer les retours majeurs avant la majorité du marché

Confirmer une entrée ou une sortie grâce aux zones de cou

Combiner avec vos indicateurs techniques habituels (Fibonacci, RSI, MACD…)

Utiliser les zones ETE comme supports/résistances dynamiques

⚡Pourquoi choisir ETE DETECTOR POWER v5.0 ?

Cette édition optimisée v5.0 :

Gère jusqu'à 20 motifs simultanément grâce à un système circulaire intelligent

Offre un codage graphique professionnel (rectangles dynamiques, cercles étiquettes, textes explicatifs)

Proposer une interface visuelle claire et moderne , adaptée aux débutants comme aux experts

🛠️ Paramètres disponibles

LookBack : nombre de bougies analysées

MinDistance : distance mini entre épaule et tête

Tolerance : tolérance en % pour la symétrie des épaules

MaxPatterns : nombre maximum de figures affichés

RectangleFilled : zones pleines ou contours seulement

CircleSize : taille des labels (points ●)

BuyColor / SellColor : personnalisation des couleurs

📌 Conclusion

ETE DETECTOR POWER v5.0 est l’outil indispensable pour tout trader souhaitant exploiter la puissance de la figure Tête & Épaules de manière simple, visuelle et efficace.

👉 Ne laissez plus passer les retournements majeurs : laissez ETE DETECTOR POWER v5.0 analyser, détecter et tracer automatiquement vos opportunités de trading.