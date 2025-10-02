ETE Detector puissant
- Indicateurs
- N'da Lemissa Kouame
- Version: 5.0
- Activations: 5
🔥 Détection Automatique des Figures "Tête et Épaules"
L'indicateur ETE DETECTOR POWER v5.0 est un outil professionnel conçu pour les traders qui souhaitent anticiper les retours majeurs du marché grâce à l'une des figures chartistes les plus puissantes : la Tête et Épaules (ETE) et sa variante inversée.
Grâce à son système optimisé et intelligent de gestion d'objets (MaxObjects) , l'indicateur reste fluide et lisible, même sur des graphiques chargés ou en multi-timeframes.
🚀 Fonctionnalités Clés
✔️ Détection automatique en temps réel des figures ETE classiques (vente) et ETE inversées (achat)
✔️ Affichage clair des épaules, tête et ligne de cou
✔️ Tracé automatique de zones de retour (zones rouges = vente, zones vertes = achat)
✔️ Flèches BUY/SELL pour signaler immédiatement les opportunités
✔️ Gestion intelligente avec pool circulaire d'objets (évite la surcharge du graphique)
✔️ Paramètres entièrement personnalisables :
-
🔹 Nombre de bougies analysées
-
🔹 Distance minimale entre épaules et tête
-
🔹 Tolérance de symétrie
-
🔹 Nombre maximum de motifs affichés
-
🔹 Styles des rectangles (contour/plein)
-
🔹 Taille et couleur des marqueurs graphiques
📊 Avantages pour le Trader
✅ Gain de temps : l'indicateur analyse automatiquement le marché
✅ Haute précision : tolérance réglable pour ne détecter que les chiffres fiables
✅ Visibilité optimale : zones colorées, flèches, labels et lignes de cou
✅ Compatible toutes stratégies : swing trading, day trading, scalping
✅ Performance optimisée : ne ralentit pas MetaTrader 5
🎯 Applications
-
Repérer les retours majeurs avant la majorité du marché
-
Confirmer une entrée ou une sortie grâce aux zones de cou
-
Combiner avec vos indicateurs techniques habituels (Fibonacci, RSI, MACD…)
-
Utiliser les zones ETE comme supports/résistances dynamiques
⚡Pourquoi choisir ETE DETECTOR POWER v5.0 ?
Cette édition optimisée v5.0 :
-
Gère jusqu'à 20 motifs simultanément grâce à un système circulaire intelligent
-
Offre un codage graphique professionnel (rectangles dynamiques, cercles étiquettes, textes explicatifs)
-
Proposer une interface visuelle claire et moderne , adaptée aux débutants comme aux experts
🛠️ Paramètres disponibles
-
LookBack : nombre de bougies analysées
-
MinDistance : distance mini entre épaule et tête
-
Tolerance : tolérance en % pour la symétrie des épaules
-
MaxPatterns : nombre maximum de figures affichés
-
RectangleFilled : zones pleines ou contours seulement
-
CircleSize : taille des labels (points ●)
-
BuyColor / SellColor : personnalisation des couleurs
📌 Conclusion
ETE DETECTOR POWER v5.0 est l’outil indispensable pour tout trader souhaitant exploiter la puissance de la figure Tête & Épaules de manière simple, visuelle et efficace.
👉 Ne laissez plus passer les retournements majeurs : laissez ETE DETECTOR POWER v5.0 analyser, détecter et tracer automatiquement vos opportunités de trading.