ABCD Lemissa Monthly PinBar Marubozu Indicator
- Indicateurs
- N'da Lemissa Kouame
- Version: 1.0
- Activations: 5
📝 Description
Cet indicateur fusionne plusieurs outils puissants pour fournir une vision complète du marché :
-
ABCD Lemissa – Détecte automatiquement les structures ABCD avec points A, B, C et D, zones de support/résistance, et flèches d’achat/vente.
-
Monthly Levels – Affiche les niveaux High, Low, Open, Close des bougies mensuelles pour repérer les zones clés.
-
PinBar & Marubozu – Détecte les bougies PinBar (signaux d’inversion) et Marubozu (bougies puissantes) avec flèches et symboles personnalisables.
L’indicateur est entièrement visuel, combinant lignes, flèches et rectangles pour faciliter la lecture et la prise de décision.
🎯 Fonctionnalités principales
-
ABCD Lemissa
-
Points A, B, C, D détectés automatiquement
-
Signaux BUY et SELL avec flèches
-
Rectangles X1 / X2 pour visualiser les zones de support et résistance
-
-
Monthly Levels
-
Lignes pour High, Low, Open et Close de la bougie mensuelle
-
Mise à jour dynamique à chaque nouvelle bougie
-
-
PinBar & Marubozu
-
Détection automatique des bougies d’inversion et puissantes
-
Flèches personnalisables pour les entrées
-
Marubozu détecte les bougies avec très peu de mèches
-
-
Personnalisation
-
Couleurs des flèches et rectangles
-
Périodes ajustables pour Donchian et FZG
-
Timeframe et shift pour les niveaux mensuels
-
Codes et offsets des flèches PinBar / Marubozu
-
⚙️ Paramètres d’entrée
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
|DonchianPeriod
|Période du canal Donchian pour ABCD
|1000
|FZGPeriod
|Période Future Zero Gravity pour ABCD
|1000
|BuyColor
|Couleur flèche BUY ABCD
|Bleu
|SellColor
|Couleur flèche SELL ABCD
|Rouge
|RectColorX1
|Couleur rectangle X1 (zone d’achat)
|Bleu
|RectColorX2
|Couleur rectangle X2 (zone de vente)
|Rouge
|ShvedTimeframe
|Timeframe pour zones Shved Supply/Demand
|H1
|Ref_Timeframe
|Timeframe pour Monthly Levels
|MN1
|Ref_Shift
|Décalage bougie mensuelle pour référence
|0
|PinBar_Arrow_Up_Code
|Code flèche PinBar HAUT
|233
|PinBar_Arrow_Down_Code
|Code flèche PinBar BAS
|234
|Arrow_Offset_Pts
|Décalage des flèches en points
|10
|WickMaxRatio
|Ratio maximal des mèches pour Marubozu
|0.05
🖥️ Compatibilité
-
MT5
-
Toutes paires et timeframes
✅ Conseils d’utilisation
-
Idéal sur H1 ou supérieurs pour plus de fiabilité.
-
Utiliser en complément d’autres indicateurs pour confirmation.
-
Ajuster les périodes Donchian et FZG selon la volatilité de l’instrument.
-
Les flèches et rectangles sont visuels, à utiliser comme confirmation et non comme signal unique.