Fusion Monthly Levels PinBar Marubozu

📌 Fusion Monthly Levels + PinBar + Marubozu

📝 Description

Cet indicateur unique combine trois outils puissants de l’analyse technique en un seul :

  1. Niveaux mensuels (High, Low, Open, Close) – pour repérer les zones clés de support et de résistance.

  2. Détection des PinBars – figure de retournement fiable signalant des rejets de prix.

  3. Détection des Marubozu – bougies de tendance fortes indiquant un momentum directionnel.

Grâce à cette fusion, vous obtenez un outil visuel, complet et réactif pour anticiper les mouvements du marché.

🚀 Avantages

  • Combine niveaux institutionnels + price action.

  • Signal visuel clair : flèches bleues/rouges pour PinBars, carrés bleus/rouges pour Marubozu.

  • Fonctionne sur tous les actifs (Forex, Indices, Crypto, Matières premières, Actions).

  • Paramètres personnalisables (période de référence, taille des mèches, style des flèches).

  • Code optimisé, zéro ralentissement même sur plusieurs graphiques.

  • Compatible MetaTrader 5.

🔔 Signaux

  • PinBar Achat → flèche bleue sous la bougie.

  • PinBar Vente → flèche rouge au-dessus de la bougie.

  • Marubozu Achat → carré bleu sous la bougie.

  • Marubozu Vente → carré rouge au-dessus de la bougie.

  • Niveaux mensuels :

    • Rouge = High mensuel

    • Bleu = Low mensuel

    • Vert = Open mensuel

    • Orange = Close mensuel

⚙️ Paramètres

  • Ref_Timeframe → choix de la période de référence (par défaut : Mensuel).

  • Arrow_Offset_Pts → décalage vertical des flèches/carrés.

  • WickMaxRatio → taille maximale des mèches pour valider un Marubozu.

  • Codes Wingdings → personnalisation des symboles (flèches, carrés, etc.).

📊 Utilisation

  • Identifiez les zones clés (High/Low mensuel).

  • Attendez une formation PinBar ou Marubozu proche de ces niveaux.

  • Confirmez votre entrée avec d’autres outils (tendance, volumes, indicateurs).

  • Convient au scalping, day trading, swing trading.

🎯 Idéal pour

  • Les traders Price Action.

  • Ceux qui recherchent un indicateur tout-en-un pour simplifier leur graphique.

  • Les traders débutants et expérimentés souhaitant anticiper les retournements et prolongements de tendance.


