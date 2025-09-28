Fusion Monthly Levels PinBar Marubozu
- Indicateurs
- N'da Lemissa Kouame
- Version: 1.0
- Activations: 5
📝 Description
Cet indicateur unique combine trois outils puissants de l’analyse technique en un seul :
-
Niveaux mensuels (High, Low, Open, Close) – pour repérer les zones clés de support et de résistance.
-
Détection des PinBars – figure de retournement fiable signalant des rejets de prix.
-
Détection des Marubozu – bougies de tendance fortes indiquant un momentum directionnel.
Grâce à cette fusion, vous obtenez un outil visuel, complet et réactif pour anticiper les mouvements du marché.
🚀 Avantages
-
Combine niveaux institutionnels + price action.
-
Signal visuel clair : flèches bleues/rouges pour PinBars, carrés bleus/rouges pour Marubozu.
-
Fonctionne sur tous les actifs (Forex, Indices, Crypto, Matières premières, Actions).
-
Paramètres personnalisables (période de référence, taille des mèches, style des flèches).
-
Code optimisé, zéro ralentissement même sur plusieurs graphiques.
-
Compatible MetaTrader 5.
🔔 Signaux
-
PinBar Achat → flèche bleue sous la bougie.
-
PinBar Vente → flèche rouge au-dessus de la bougie.
-
Marubozu Achat → carré bleu sous la bougie.
-
Marubozu Vente → carré rouge au-dessus de la bougie.
-
Niveaux mensuels :
-
Rouge = High mensuel
-
Bleu = Low mensuel
-
Vert = Open mensuel
-
Orange = Close mensuel
-
⚙️ Paramètres
-
Ref_Timeframe → choix de la période de référence (par défaut : Mensuel).
-
Arrow_Offset_Pts → décalage vertical des flèches/carrés.
-
WickMaxRatio → taille maximale des mèches pour valider un Marubozu.
-
Codes Wingdings → personnalisation des symboles (flèches, carrés, etc.).
📊 Utilisation
-
Identifiez les zones clés (High/Low mensuel).
-
Attendez une formation PinBar ou Marubozu proche de ces niveaux.
-
Confirmez votre entrée avec d’autres outils (tendance, volumes, indicateurs).
-
Convient au scalping, day trading, swing trading.
🎯 Idéal pour
-
Les traders Price Action.
-
Ceux qui recherchent un indicateur tout-en-un pour simplifier leur graphique.
-
Les traders débutants et expérimentés souhaitant anticiper les retournements et prolongements de tendance.