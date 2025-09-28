📌 Fusion Monthly Levels + PinBar + Marubozu

NuageTrend Pro N'da Lemissa Kouame Indicateurs

Nuage Trend Pro – Suivi de Tendance & Signaux Kijun Nuage Trend Pro est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 , conçu pour détecter les tendances fortes et les points d’entrée optimaux grâce au croisement de la Kijun . Il transforme vos graphiques en cartes visuelles instantanées pour trader avec précision et confiance. Fonctionnalités principales Croisement de Kijun automatique : repère immédiatement les moments clés où le prix franchit la ligne de base. Nuage de tendance dynamique : col