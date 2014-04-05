Marubozu Pro MT5

🔹 Description

Marubozu Pro est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 qui détecte automatiquement les bougies Marubozu (haussières et baissières) directement sur votre graphique.

Il vous aide à identifier les zones de force du marché, là où les acheteurs ou les vendeurs prennent totalement le contrôle, en affichant des flèches visuelles d’achat et de vente.

Cet outil est conçu pour être simple, efficace et rapide, idéal pour le trading manuel ou comme filtre de signaux dans vos stratégies automatiques.

🔹 Caractéristiques principales

✅ Détection en temps réel des Marubozu haussiers et baissiers.

✅ Affichage clair des signaux avec flèches colorées : Bleu = Achat (Marubozu haussier) Rouge = Vente (Marubozu baissier)

✅ Paramètres entièrement personnalisables : Décalage vertical des flèches. Codes Wingdings pour choisir vos icônes. Ratio maximum des mèches ( WickMaxRatio ).

✅ Code optimisé et propre , sans messages inutiles dans le journal.

✅ Compatible avec tous les timeframes et tous les actifs (Forex, Indices, Matières premières, Cryptos).

🔹 Avantages pour le trader

🎯 Identifiez instantanément les bougies fortes de tendance.

🚀 Gagnez en réactivité et en précision dans vos prises de décision.

🔍 Utilisez-le comme filtre de stratégie ou comme indicateur autonome .

⚡ Léger et rapide, il n’alourdit pas votre plateforme.

🔹 Paramètres

Arrow_Up_Code → Code Wingdings de la flèche Achat (par défaut 233).

Arrow_Down_Code → Code Wingdings de la flèche Vente (par défaut 234).

Arrow_Offset_Pts → Décalage de la flèche en points sous/sur la bougie.

WickMaxRatio → Ratio maximum des mèches par rapport à la bougie (par défaut 0.05 = 5%).

🔹 Utilisation conseillée

Combinez Marubozu Pro avec vos niveaux de support/résistance, Fibonacci, ou Price Action.

Utilisez-le en confirmation de tendance ou pour entrer sur des cassures.

Fonctionne sur scalping, day trading et swing trading.

🔹 Compatibilité

Plateforme : MetaTrader 5

Instruments : Forex, Indices, Actions, Matières Premières, Cryptomonnaies

Timeframes : Tous (M1 → MN1)

🔹 Mots-clés pour le Market

Marubozu, Price Action, bougie japonaise, indicateur tendance, signaux Forex, candlestick, reversal, trading pro, MT5, pattern japonais.

👉 Marubozu Pro est un outil indispensable pour tout trader qui souhaite exploiter la puissance des bougies japonaises dans sa stratégie !