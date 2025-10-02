Monthly High Low Range Dynamique v
- Indicateurs
- N'da Lemissa Kouame
- Version: 1.0
Dynamique mensuelle des plages hautes et basses v1.0
👤 Auteur :
KOUAME N'DA LEMISSA
📈 Description :
L'indicateur Monthly High & Low Range Dynamique affiche les niveaux clés d'un mois sur votre graphique, avec des fonctionnalités avancées de suivi dynamique. Il permet de visualiser facilement les zones de support et de résistance mensuelles, ainsi que les zones où le prix tend à dépasser ou à tester ces niveaux, offrant ainsi des opportunités de trading précis.
🟢 Fonctions principales :
-
Mensuel haut / bas :
-
Rouge : Niveau de résistance mensuel (Élevé)
-
Bleu : Niveau de support mensuel (Bas)
-
-
Dynamique de gamme haute / basse :
-
Magenta : High Range Dyn – convient aux mouvements supérieurs au High initial
-
Cyan : Low Range Dyn – convient aux mouvements inférieurs au Low initial
-
-
Niveaux Open et Close optionnels :
-
Open (vert) : repère intermédiaire pour confirmation d'entrée
-
Fermer (orange) : point de référence pour suivi de tendance
-
-
Suivi dynamique :
-
Les niveaux dynamiques High/Low évoluent automatiquement si le prix dépasse le niveau mensuel de référence.
-
Idéal pour détecter les cassures ou les zones de renversement.
-
⚙️ Paramètres d'entrée :
|Paramètre
|Description
|Exemple
|Ref_Timeframe
|Délai de référence pour le calcul des niveaux
|PERIODE_MN1
|Ref_Shift
|Bougie de référence à utiliser
|0
Les autres couleurs et largeurs des lignes sont configurables directement dans l'indicateur pour correspondre à votre style de graphique.
💡 Commentez l'utiliser pour le trading :
-
Identifier les zones clés :
-
Le High mensuel = résistance forte → envisagez des positions vente si le prix rebondit.
-
Le Low mensuel = support fort → envisagez des positions achat si le prix rebondit.
-
-
Suivre les assurances dynamiques :
-
Si le prix ferme au-dessus du High Range Dyn , cela peut signaler un début de tendance haussière.
-
Si le prix ferme en dessous du Low Range Dyn , cela peut signaler un début de tendance baissière.
-
-
Combineur avec Open / Close :
-
Utilisez le niveau Open pour confirmer la direction du marché.
-
Le Close peut servir pour placer vos arrêts ou confirmer un breakout.
-
✅ Avantages :
-
Interface graphique claire et intuitive
-
Compatible avec tous les symboles et courtiers
-
Permet un suivi dynamique pour ne jamais manquer les cassures
-
Optimisé pour le trading mensuel et swing trading