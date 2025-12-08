Indicateur de Détection des Gaps de Valeur Juste pour MetaTrader 5 (MT5)

FVG Smart Zones – Édition Gratuite offre une vision professionnelle du marché en détectant automatiquement les Gaps de Valeur Juste (FVG) et en mettant en évidence des zones de trading à haute probabilité directement sur votre graphique.

✅ Smart Money Concepts (SMC)

✅ Concepts de Trading ICT

✅ Price Action

✅ Analyse Offre et Demande

✅ Stratégies de Trading Institutionnel

Cet indicateur vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment : les zones où le prix est susceptible de réagir.

Fonctionnalités clés

Détection intelligente des zones

✔ Détection automatique des FVG haussiers et baissiers

✔ Zones visuelles propres et professionnelles

✔ Filtrage intelligent pour supprimer les gaps faibles ou non pertinents

Confirmations avancées

✔ Validation de confluence sur les timeframes supérieurs (HTF)

✔ Suppression intelligente des zones invalides lorsque le prix les remplit

✔ Séparation visuelle claire entre zones actives et remplies

Performance optimisée

✔ Léger et rapide – ne ralentit pas vos graphiques

✔ Compatible avec toutes les paires et timeframes

✔ Fonctionnement fluide en conditions réelles de trading

Personnalisation complète

✔ Couleurs et style entièrement ajustables

✔ Parfait pour Forex, Or (XAUUSD), Indices et Crypto

✔ Convient au Day Trading, Swing Trading et Scalping

Design professionnel

✔ Pas de signaux confus – uniquement des zones de prix pures

✔ Fonctionne avec les Expert Advisors (EAs) et le trading manuel

✔ Conçu pour les conditions réelles du marché – pas d’illusions de backtesting

✔ Performance stable et fluide sans surcharge du graphique

Pourquoi utiliser FVG Smart Zones ?

Le prix bouge rarement au hasard.

Les institutions laissent des traces sous forme de déséquilibres de prix.

FVG Smart Zones vous aide à visualiser ces déséquilibres et à suivre leur impact potentiel sur les mouvements futurs du prix.

Au lieu de deviner les points d’entrée, vous apprendrez à :

📍 Identifier l’activité institutionnelle

📍 Vous concentrer sur les zones d’intérêt élevé

📍 Optimiser le timing des entrées

📍 Éviter les trades aléatoires

📍 Lire les graphiques comme un professionnel

Pour qui est cet indicateur ?

Parfait pour les traders utilisant :

✔ Smart Money Concepts (SMC)

✔ Concepts de Trading ICT

✔ Offre et Demande

✔ Trading basé sur la Liquidité

✔ Analyse de la Structure du Marché

✔ Stratégies de Trading Institutionnel

✔ Systèmes Price Action

⚠ Note importante :

Cet indicateur est un outil d’analyse, pas un système de trading automatique.

Il ne génère pas de signaux d’achat/vente – il est conçu pour aider à la prise de décision, pas la remplacer.

Édition Gratuite – Fonctionnalités Complètes

FVG Smart Zones – Édition Gratuite n’est pas une version d’essai limitée.

C’est un outil d’analyse entièrement fonctionnel, fourni gratuitement pour vous aider à devenir un vrai trader, pas à poursuivre des illusions.

La version premium inclura :

✨ Signaux de trading intelligents

✨ Niveaux de Take Profit automatiques

✨ Système d’alertes multicanal

✨ Statistiques détaillées de performance

✨ Intégration avec indicateurs auxiliaires

✨ Tableau de bord complet

✨ Support premium

