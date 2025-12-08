Fvg Edge

FVG Smart Zones – Édition Gratuite

Indicateur de Détection des Gaps de Valeur Juste pour MetaTrader 5 (MT5)

🔍 Vous recherchez un véritable outil de trading – pas juste un autre indicateur au hasard ?
FVG Smart Zones – Édition Gratuite offre une vision professionnelle du marché en détectant automatiquement les Gaps de Valeur Juste (FVG) et en mettant en évidence des zones de trading à haute probabilité directement sur votre graphique.

🎯 Conçu pour les traders suivant :
✅ Smart Money Concepts (SMC)
✅ Concepts de Trading ICT
✅ Price Action
✅ Analyse Offre et Demande
✅ Stratégies de Trading Institutionnel

Cet indicateur vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment : les zones où le prix est susceptible de réagir.

Fonctionnalités clés

Détection intelligente des zones
✔ Détection automatique des FVG haussiers et baissiers
✔ Zones visuelles propres et professionnelles
✔ Filtrage intelligent pour supprimer les gaps faibles ou non pertinents

Confirmations avancées
✔ Validation de confluence sur les timeframes supérieurs (HTF)
✔ Suppression intelligente des zones invalides lorsque le prix les remplit
✔ Séparation visuelle claire entre zones actives et remplies

Performance optimisée
✔ Léger et rapide – ne ralentit pas vos graphiques
✔ Compatible avec toutes les paires et timeframes
✔ Fonctionnement fluide en conditions réelles de trading

Personnalisation complète
✔ Couleurs et style entièrement ajustables
✔ Parfait pour Forex, Or (XAUUSD), Indices et Crypto
✔ Convient au Day Trading, Swing Trading et Scalping

Design professionnel
✔ Pas de signaux confus – uniquement des zones de prix pures
✔ Fonctionne avec les Expert Advisors (EAs) et le trading manuel
✔ Conçu pour les conditions réelles du marché – pas d’illusions de backtesting
✔ Performance stable et fluide sans surcharge du graphique

Pourquoi utiliser FVG Smart Zones ?

Le prix bouge rarement au hasard.
Les institutions laissent des traces sous forme de déséquilibres de prix.
FVG Smart Zones vous aide à visualiser ces déséquilibres et à suivre leur impact potentiel sur les mouvements futurs du prix.

Au lieu de deviner les points d’entrée, vous apprendrez à :
📍 Identifier l’activité institutionnelle
📍 Vous concentrer sur les zones d’intérêt élevé
📍 Optimiser le timing des entrées
📍 Éviter les trades aléatoires
📍 Lire les graphiques comme un professionnel

Pour qui est cet indicateur ?

Parfait pour les traders utilisant :
✔ Smart Money Concepts (SMC)
✔ Concepts de Trading ICT
✔ Offre et Demande
✔ Trading basé sur la Liquidité
✔ Analyse de la Structure du Marché
✔ Stratégies de Trading Institutionnel
✔ Systèmes Price Action

Note importante :
Cet indicateur est un outil d’analyse, pas un système de trading automatique.
Il ne génère pas de signaux d’achat/vente – il est conçu pour aider à la prise de décision, pas la remplacer.

Édition Gratuite – Fonctionnalités Complètes

FVG Smart Zones – Édition Gratuite n’est pas une version d’essai limitée.
C’est un outil d’analyse entièrement fonctionnel, fourni gratuitement pour vous aider à devenir un vrai trader, pas à poursuivre des illusions.

🚀 Version Premium Bientôt Disponible
La version premium inclura :
✨ Signaux de trading intelligents
✨ Niveaux de Take Profit automatiques
✨ Système d’alertes multicanal
✨ Statistiques détaillées de performance
✨ Intégration avec indicateurs auxiliaires
✨ Tableau de bord complet
✨ Support premium

Aidez-nous à grandir

Si vous appréciez cet indicateur et qu’il vous aide dans votre trading :
✅ Laissez une note ★★★★★
✅ Écrivez un court avis
✅ Soutenez le développement futur

Vos retours aident directement à améliorer la prochaine version.

💡 Découvrez d’autres outils professionnels :
Nous proposons également une suite d’outils avancés pour MT5 :

  • Price Edge  – Analysez la force et le momentum du prix avec précision

  • Candle Sentinel  – Surveillez les clôtures de bougies en temps réel

  • Golden Panel – Tableau de bord complet fournissant des informations professionnelles

✅ Explorez ces outils et amenez votre trading au niveau supérieur !


Plus de l'auteur
Price Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indicateurs
Price Edge – Voyez le prix avant que le marché ne bouge Dans le trading, une seule seconde peut faire la différence entre un trade rentable et une opportunité manquée . Avec Price Edge sur MetaTrader 5 (MT5) , vous ne manquerez plus jamais un tick. Price Edge n’est pas seulement un indicateur, c’est votre avantage en trading. Il fournit des mises à jour de prix en temps réel , pour que vos décisions soient toujours précises, rapides et confiantes. Pourquoi choisir Price Edge Live Price Ind
FREE
Golden Panel
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indicateurs
Golden Trader Panel - Tableau de bord de trading ultime Pourquoi choisir Golden Trader Panel ? Fonctionnalités puissantes : Tableau de bord professionnel avec design doré élégant Aperçu complet du compte en un seul coup d'œil Actualisation automatique toutes les 1-10 secondes (personnalisable) Codage couleur intelligent pour reconnaissance instantanée de l'état des trades Affichage d'informations en temps réel : Nombre de trades ouverts   - Suivez toutes les positions actives Solde du c
FREE
Candle Sentinel
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indicateurs
"️ Your opinion matters! Share your comments and product rating to help us improve and make it better for everyone. " " Your feedback counts! Leave a comment and rating to help enhance the product and meet your needs. " In trading, timing is not an advantage — it is everything . The difference between a winning trade and a losing one often comes down to seconds . Candle Sentinel gives you total control over time by showing you exactly how much life is left in the current candle — in real
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis