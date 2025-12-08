Fvg Edge
- Indicateurs
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- Version: 1.0
FVG Smart Zones – Édition Gratuite
Indicateur de Détection des Gaps de Valeur Juste pour MetaTrader 5 (MT5)
🔍 Vous recherchez un véritable outil de trading – pas juste un autre indicateur au hasard ?
FVG Smart Zones – Édition Gratuite offre une vision professionnelle du marché en détectant automatiquement les Gaps de Valeur Juste (FVG) et en mettant en évidence des zones de trading à haute probabilité directement sur votre graphique.
🎯 Conçu pour les traders suivant :
✅ Smart Money Concepts (SMC)
✅ Concepts de Trading ICT
✅ Price Action
✅ Analyse Offre et Demande
✅ Stratégies de Trading Institutionnel
Cet indicateur vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment : les zones où le prix est susceptible de réagir.
Fonctionnalités clés
Détection intelligente des zones
✔ Détection automatique des FVG haussiers et baissiers
✔ Zones visuelles propres et professionnelles
✔ Filtrage intelligent pour supprimer les gaps faibles ou non pertinents
Confirmations avancées
✔ Validation de confluence sur les timeframes supérieurs (HTF)
✔ Suppression intelligente des zones invalides lorsque le prix les remplit
✔ Séparation visuelle claire entre zones actives et remplies
Performance optimisée
✔ Léger et rapide – ne ralentit pas vos graphiques
✔ Compatible avec toutes les paires et timeframes
✔ Fonctionnement fluide en conditions réelles de trading
Personnalisation complète
✔ Couleurs et style entièrement ajustables
✔ Parfait pour Forex, Or (XAUUSD), Indices et Crypto
✔ Convient au Day Trading, Swing Trading et Scalping
Design professionnel
✔ Pas de signaux confus – uniquement des zones de prix pures
✔ Fonctionne avec les Expert Advisors (EAs) et le trading manuel
✔ Conçu pour les conditions réelles du marché – pas d’illusions de backtesting
✔ Performance stable et fluide sans surcharge du graphique
Pourquoi utiliser FVG Smart Zones ?
Le prix bouge rarement au hasard.
Les institutions laissent des traces sous forme de déséquilibres de prix.
FVG Smart Zones vous aide à visualiser ces déséquilibres et à suivre leur impact potentiel sur les mouvements futurs du prix.
Au lieu de deviner les points d’entrée, vous apprendrez à :
📍 Identifier l’activité institutionnelle
📍 Vous concentrer sur les zones d’intérêt élevé
📍 Optimiser le timing des entrées
📍 Éviter les trades aléatoires
📍 Lire les graphiques comme un professionnel
Pour qui est cet indicateur ?
Parfait pour les traders utilisant :
✔ Smart Money Concepts (SMC)
✔ Concepts de Trading ICT
✔ Offre et Demande
✔ Trading basé sur la Liquidité
✔ Analyse de la Structure du Marché
✔ Stratégies de Trading Institutionnel
✔ Systèmes Price Action
⚠ Note importante :
Cet indicateur est un outil d’analyse, pas un système de trading automatique.
Il ne génère pas de signaux d’achat/vente – il est conçu pour aider à la prise de décision, pas la remplacer.
Édition Gratuite – Fonctionnalités Complètes
FVG Smart Zones – Édition Gratuite n’est pas une version d’essai limitée.
C’est un outil d’analyse entièrement fonctionnel, fourni gratuitement pour vous aider à devenir un vrai trader, pas à poursuivre des illusions.
🚀 Version Premium Bientôt Disponible
La version premium inclura :
✨ Signaux de trading intelligents
✨ Niveaux de Take Profit automatiques
✨ Système d’alertes multicanal
✨ Statistiques détaillées de performance
✨ Intégration avec indicateurs auxiliaires
✨ Tableau de bord complet
✨ Support premium
