Institutional Liquidity Map Pro
- Indicateurs
- N'da Lemissa Kouame
- Version: 2.6
- Activations: 5
Découvrez où les grandes institutions déclenchent leurs mouvements majeurs
💡 Présentation
Institutional Liquidity Map Pro est un indicateur professionnel conçu pour cartographier les zones de liquidité institutionnelle à partir des hauts et bas mensuels .
Il identifie automatiquement les zones de chasse aux stop-loss , les points de retour probables et les zones d'accumulation/distribution utilisées par les grandes institutions.
Grâce à un système de détection dynamique, l'indicateur enregistre jusqu'à trois niveaux successifs de liquidité BUY et SELL , mis à jour en temps réel.
C'est un outil idéal pour tout trader souhaitant comprendre le comportement du Smart Money et trader dans la même direction que les opérateurs majeurs.
⚙️ Fonctionnalités principales
✅ Détection automatique des hauts et bas mensuels (Monthly High/Low)
✅ Identification des zones de liquidité institutionnelle (Liquidity Zones)
✅ Suivi des 3 derniers niveaux de capture de liquidité (Buy & Sell)
✅ Affichage graphique clair par rectangles colorés dynamiques
✅ Couleurs distinctes pour les zones actuelles et historiques
✅ Fonctionne sur toutes les paires Forex, indices, métaux et crypto
✅ Compatible avec tout autre indicateur technique ou EA
🎯 Utilisation et interprétation
🔹 Zones BLEUES / VERTES → Liquidité achetée (Buy Liquidity)
→ Souvent des points bas balayés , potentiels supports institutionnels.
🔹 Zones ROUGES / MARRON → Liquidité vendeuse
→ Souvent des points hauts balayés , potentielles résistances institutionnelles.
👉 Lorsque le prix atteint une zone de liquidité, il est fréquent d'observer :
-
Un rejet brutal (retournement)
-
Ou une accumulation avant un mouvement impulsif.
Combinez cet indicateur avec :
-
Kijun-Sen , Future Zero Gravity ou Donchian Channel ,
pour confirmer vos signaux et filtrer les fausses cassures.
🧩 Paramètres personnalisables
|Paramètre
|Description
|Par défaut
|Ref_Timeframe
|Délai de référence (MN1 recommandé)
|PERIODE_MN1
|Ref_Shift
|Décalage dans l'historique
|0
|LiquiditéAchatCouleur_Actuel
|Couleur du niveau d'achat actuel
|Bleu vif
|LiquiditéVenteCouleur_Actuel
|Couleur du niveau de vente actuel
|Rouge
|LiquiditéAchatCouleur_Past1
|Niveau d'achat précédent 1
|Vert clair
|LiquiditéAchatCouleur_Past2
|Niveau d'achat précédent 2
|Vert foncé
|LiquiditySellColor_Past1
|Niveau de vente précédent 1
|Chocolat
|LiquiditySellColor_Past2
|Niveau de vente précédent 2
|Brun foncé
|LiquidityZoneWidth
|Épaisseur des rectangles
|6
📊 Conseils d’utilisation
1️⃣ Appliquez l’indicateur sur votre graphique principal (H4 ou D1 recommandé).
2️⃣ Laissez le timeframe de référence sur MN1 pour capter les zones majeures.
3️⃣ Observez la réaction du prix à l’approche des rectangles.
4️⃣ Combinez avec des patterns de Price Action (Pin Bar, Englobante, etc.).
5️⃣ Recherchez une confluence entre la liquidité et d’autres structures (FZG, Donchian, etc.).
🏆 Avantages clés
-
Vision institutionnelle du marché en un seul coup d’œil
-
Zéro repaint : les zones restent fixes une fois validées
-
Compatible avec tous les courtiers et actifs MT5
-
Indispensable pour les traders S.M.C (Smart Money Concept)
-
Peut être intégré dans une stratégie manuelle ou automatique
🚀 Prochaines mises à jour (v2.7)
-
Ajout d’alertes visuelles et sonores
-
Détection automatique des Order Blocks liés aux zones de liquidité
-
Option d’affichage pour Weekly / Daily Liquidity Zones
-
Intégration des signaux fléchés BUY/SELL
💬 Slogan commercial :
“Voyez ce que les institutions voient — avant tout le monde.”
Institutional Liquidity Map Pro — La vision institutionnelle du marché.
🔖 Auteur
👤 KOUAME N’DA LEMISSA
Créateur du système LEMISSA TRADING SYSTEM
Spécialiste des indicateurs institutionnels et des zones de liquidité sur MetaTrader 5.