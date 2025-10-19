Découvrez où les grandes institutions déclenchent leurs mouvements majeurs

💡 Présentation

Institutional Liquidity Map Pro est un indicateur professionnel conçu pour cartographier les zones de liquidité institutionnelle à partir des hauts et bas mensuels .

Il identifie automatiquement les zones de chasse aux stop-loss , les points de retour probables et les zones d'accumulation/distribution utilisées par les grandes institutions.

Grâce à un système de détection dynamique, l'indicateur enregistre jusqu'à trois niveaux successifs de liquidité BUY et SELL , mis à jour en temps réel.

C'est un outil idéal pour tout trader souhaitant comprendre le comportement du Smart Money et trader dans la même direction que les opérateurs majeurs.

⚙️ Fonctionnalités principales

✅ Détection automatique des hauts et bas mensuels (Monthly High/Low)

✅ Identification des zones de liquidité institutionnelle (Liquidity Zones)

✅ Suivi des 3 derniers niveaux de capture de liquidité (Buy & Sell)

✅ Affichage graphique clair par rectangles colorés dynamiques

✅ Couleurs distinctes pour les zones actuelles et historiques

✅ Fonctionne sur toutes les paires Forex, indices, métaux et crypto

✅ Compatible avec tout autre indicateur technique ou EA

🎯 Utilisation et interprétation

🔹 Zones BLEUES / VERTES → Liquidité achetée (Buy Liquidity)

→ Souvent des points bas balayés , potentiels supports institutionnels.

🔹 Zones ROUGES / MARRON → Liquidité vendeuse

→ Souvent des points hauts balayés , potentielles résistances institutionnelles.

👉 Lorsque le prix atteint une zone de liquidité, il est fréquent d'observer :

Un rejet brutal (retournement)

Ou une accumulation avant un mouvement impulsif.

Combinez cet indicateur avec :

Kijun-Sen , Future Zero Gravity ou Donchian Channel ,

pour confirmer vos signaux et filtrer les fausses cassures.

🧩 Paramètres personnalisables

Paramètre Description Par défaut Ref_Timeframe Délai de référence (MN1 recommandé) PERIODE_MN1 Ref_Shift Décalage dans l'historique 0 LiquiditéAchatCouleur_Actuel Couleur du niveau d'achat actuel Bleu vif LiquiditéVenteCouleur_Actuel Couleur du niveau de vente actuel Rouge LiquiditéAchatCouleur_Past1 Niveau d'achat précédent 1 Vert clair LiquiditéAchatCouleur_Past2 Niveau d'achat précédent 2 Vert foncé LiquiditySellColor_Past1 Niveau de vente précédent 1 Chocolat LiquiditySellColor_Past2 Niveau de vente précédent 2 Brun foncé LiquidityZoneWidth Épaisseur des rectangles 6

📊 Conseils d’utilisation

1️⃣ Appliquez l’indicateur sur votre graphique principal (H4 ou D1 recommandé).

2️⃣ Laissez le timeframe de référence sur MN1 pour capter les zones majeures.

3️⃣ Observez la réaction du prix à l’approche des rectangles.

4️⃣ Combinez avec des patterns de Price Action (Pin Bar, Englobante, etc.).

5️⃣ Recherchez une confluence entre la liquidité et d’autres structures (FZG, Donchian, etc.).

🏆 Avantages clés

Vision institutionnelle du marché en un seul coup d’œil

Zéro repaint : les zones restent fixes une fois validées

Compatible avec tous les courtiers et actifs MT5

Indispensable pour les traders S.M.C (Smart Money Concept)

Peut être intégré dans une stratégie manuelle ou automatique

🚀 Prochaines mises à jour (v2.7)

Ajout d’ alertes visuelles et sonores

Détection automatique des Order Blocks liés aux zones de liquidité

Option d’affichage pour Weekly / Daily Liquidity Zones

Intégration des signaux fléchés BUY/SELL

💬 Slogan commercial :

“Voyez ce que les institutions voient — avant tout le monde.”

Institutional Liquidity Map Pro — La vision institutionnelle du marché.

🔖 Auteur

👤 KOUAME N’DA LEMISSA

Créateur du système LEMISSA TRADING SYSTEM

Spécialiste des indicateurs institutionnels et des zones de liquidité sur MetaTrader 5.